Noul Air Force One. Trump: "Casă Albă zburătoare la un nivel de lux pe care nimeni nu l-a mai văzut până acum"

Președintele Donald Trump a dezvăluit un nou avion Boeing 747-8 pentru Air Force One, pe care guvernul din Qatar i l-a donat anul trecut ca dar „necondiționat" SUA. Armata americană a finalizat modificările aduse avionului jumbo de lux, care a fost evaluat la aproximativ 400 de milioane de dolari (300 de milioane de lire sterline).

„Acest avion a fost transformat într-o Casă Albă zburătoare la un nivel de lux pe care nimeni nu l-a mai văzut până acum", a declarat Trump într-un discurs susținut vineri la Baza Comună Andrews.

Forțele Aeriene Americane au declarat într-un comunicat de presă că avionul va începe zborurile inițiale de punere în funcțiune - un „examen final" pentru a testa modificările aeronavei - înainte de a fi folosit pentru transportul președintelui, scrie BBC.

Modificările aduse avionului au inclus îmbunătățiri ale securității, comunicațiilor misiunii, suportului logistic și tehnologiei avansate, au declarat Forțele Aeriene. Orice potențiale amenințări din partea aeronavei deținute anterior au fost „neutralizate", au adăugat acestea.

Interioarele aeronavei au fost modificate minimal, iar exteriorul a primit o nouă vopsea roșie, albă, albastră și aurie.

În mai 2025, familia regală qatareză a donat luxosul Boeing 747-8 Departamentului Apărării al SUA pentru a fi folosit ca parte a unei flote de avioane numite Air Force One, care asigură transportul aerian pentru președinte.

Când vestea despre donarea avionului a fost dezvăluită anul trecut, aceasta a stârnit reacții negative din ambele părți ale culoarului, inclusiv din partea unor aliați ai lui Trump. Criticii au susținut că acceptarea unei donații de o valoare atât de mare reprezintă un conflict de interese și ar putea fi neconstituțională.

Deși legea federală indică faptul că oficialii americani pot accepta doar cadouri sub 480 de dolari, Casa Albă a insistat că acceptarea aeronavei este legală și a promis că aceasta va fi donată bibliotecii prezidențiale a lui Trump odată ce acesta va părăsi funcția.

„Manopera acestui avion este când îl vezi, nu-ți va veni să crezi", a spus Trump în discursul său.

„De fapt, calitatea lemnului, calitatea materialelor, calitatea motoarelor - aceste motoare sunt cele mai fine, sunt cele mai bune din lume, nimic asemănător."

„Este cu adevărat o onoare", a adăugat președintele. „Și vreau să-i mulțumesc Emirului Qatarului."

Înainte de adăugarea avionului qatarez, flota Air Force One includea două avioane 747-200B, care erau în uz din 1990. Unul dintre aceste modele mai vechi pare să fi fost scos din uz treptat, potrivit directorului de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

„Bravo, slujitor bun și credincios", a scris Cheung pe X, alături de o fotografie a avionului mai vechi. „Ultima călătorie", a adăugat el.

Forțele Aeriene au declarat că noul avion va fi folosit de președinte cu titlu interimar până când Boeing va livra cele două avioane VC-25B promise de mult timp, care sunt destinate utilizării pe termen lung a Air Force One, dar care s-au confruntat cu întârzieri semnificative în producție.