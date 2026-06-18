Astăzi, Asociația Patria Prima a depus sesizări simultane la DIICOT, Parchet, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor împotriva Asociației Voluntari Fără Frontiere (CUI 48532223, președinte Gabor Petru), folosită ca vehicul de spălat bani publici în beneficiul grupării ilegale paramilitare Romanian Battlegroup „Getica", condusă de condamnatul penal pentru furt Meșeșan Sergiu Bogdan și finanțată de useristul somer Radu Hossu, decorat de presedintele Zelensky.

"Statul ucrainean a confirmat oficial că Romanian Battlegroup 'Getica' nu există în structurile Forțelor Armate Ucrainene. Cu toate acestea, Meșeșan Sergiu Bogdan și Hossu Radu-Mihai au colectat bani de la români de bună-credință sub pretextul unei grupari inexistente — bani care au finanțat inclusiv 'Coloana 5', sistemul lor de doxxing și amenințări cu moartea la adresa cetățenilor care i-au investigat.

Zeci de persoane numite putinisti de puscariasul Sergiu Mesesan si finantatorul Radu Hossu, pentru ca au pus interesele Romaniei mai presus de ale Ucrainei Patria Prima nu face jurnalism. Face dosare. Multumim tuturor patriotilor pentru sprijin, dati cat mai departe, toata manipularea cu Ucraina trebuie sa inceteze!", se arată în comunicatul Asociației Patria Prima.