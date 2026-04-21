Informația nu este un concept abstract, ci are o prezență fizică măsurabilă, conform Principiului lui Landauer, care leagă ștergerea unui bit de eliberarea unei cantități infime de căldură și masă. Întreaga istorie a vieții pe Pământ, incluzând biosfera și arhiva digitală a omenirii, ar cântări în total doar aproximativ 10 miligrame. Această realitate fizică subliniază eficiența Universului, demonstrând că o complexitate infinită poate fi susținută de o cantitate neglijabilă de materie, transformând masa în sens informațional.

Informația este o entitate fizică dotată cu masă și energie, făcând ca întreaga datasferă globală să cântărească infim. Creierul uman și biologia reprezintă depozitare mai densă decât tehnologia, însă întreaga istorie a vieții și informației pe Pământ ar cântări cât un grăunte de nisp. De unde se vede că aveau dreptate filosofii când comparau toata știința acumulata în decursul timpului cu un graunte de nisp, la fel cum Terra este, comparativ cu intrega galaxie, tot "un graunte de nisip". O picatura de apă într-un ocean.

Principiul lui Landauer este un concept fascinant care face legătura între lumea abstractă a informaticii și legile dure ale fizicii. Deși există mai multe interpretări subtile, cea mai probabilă intenție a întrebării tale se referă la relația dintre ștergerea informației și emisia de căldură (termodinamică), sau la ipoteza mai exotică conform căreia informația ar avea propriu-zis masă fizică. Propus de Rolf Landauer în 1961, principiul afirmă că orice operațiune logică ireversibilă (cum ar fi ștergerea unui bit de memorie) eliberează obligatoriu o cantitate minimă de căldură în mediul înconjurător. Când ștergi un bit (care poate fi 0 sau 1) și îl forțezi să devină 0, reduci entropia sistemului. Concluzia e că informația nu este ceva imaterial; ea este legată direct de stări fizice și energie.

Dacă ne referim strict la „informația este masă", intrăm în teritoriul Echivalenței Masă-Energie-Informație, o ipoteză modernă susținută recent de cercetători precum Melvin Vopson - român la origine, pe numele sau Marian Vopsoroiu, nascut in Bucuresti, absolvent al Univesitatii Bucuresti - Facultatea de Matematica, actalmente profesor la Universitatea din Portsmouth, din Anglia. Dacă ștergerea informației produce energie (conform lui Landauer) și energia are o masă echivalentă (