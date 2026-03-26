O tânără de 25 de ani primește astăzi eutanasia după ce a învins în instanță opoziția propriului tată: "Vreau să plec în pace și să nu mai sufăr"

Povestea tinerei spaniole Noelia Castillo Ramos, în vârstă de 25 de ani, a depășit granițele unui caz medical, devenind o dezbatere publică despre dreptul la demnitate și suferință. Joi, 26 martie, Noelia va primi eutanasia, după ce a obținut avizul final al Justiției europene. Decizia vine la capătul unui proces epuizant, marcat de opoziția disperată a tatălui său, care a încercat prin toate căile legale să oprească procedura.

Calvarul Noeliei a început pe 4 octombrie 2022, când, victimă a unei agresiuni sexuale în grup, a încercat să își ia viața sărind de la etajul cinci al unei clădiri. A supraviețuit, însă cu sechele teribile. „A suferit o leziune medulară completă, gravă și ireversibilă, o paraplegie care o împiedică să se miște de la brâu în jos și care îi provoacă dureri neuropate puternice și incontinență", scrie sursa citată.

În 2024, Noelia a cerut oficial moartea asistată. Deși comisiile medicale din Catalonia i-au aprobat cererea, tatăl ei, susținut de organizația „Abogados Cristianos" (Avocații Creștini), a blocat procesul timp de aproape doi ani. Cazul a ajuns până la Curtea Supremă și Curtea Constituțională a Spaniei, ambele dându-i dreptate tinerei. Ultima barieră a fost Tribunalul European al Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, unde familia a cerut o măsură preventivă de oprire a procedurii. În martie 2026, CEDO a respins cererea, eliberând calea definitivă pentru Noelia.

Dincolo de dosarele de la tribunal, drama Noeliei a divizat profund familia. În timp ce tatăl a luptat până în ultima secundă să o oprească, mama ei a ales o cale diferită: deși nu este de acord cu decizia, a ales să îi fie alături. Aceasta a declarat că va fi prezentă. „Până în ultimul moment, chiar dacă nu coincid cu decizia ei, prioritizând legătura și respectul pentru alegerea fiicei mele", a declarat femeia.

Într-un interviu emoționant, Noelia a explicat de ce viața a devenit o povară insuportabilă. Singurătatea și durerea fizică constantă au împins-o spre această decizie limită. „Întotdeauna m-am simțit singură, chiar și înainte de a cere eutanasia vedeam deja lumea mea foarte întunecată. Nu am chef de nimic, nici să ies, nici să mănânc, nici să fac nimic, iar să dorm îmi este foarte greu, pe lângă faptul că am dureri de spate și de picioare."

Referitor la conflictul cu părinții ei și la presiunea pe care aceștia au pus-o asupra ei, Noelia a fost categorică în privința dreptului de a-și decide propriul sfârșit. „Nimeni din familia mea nu este de acord, dar fericirea unui tată nu trebuie să fie deasupra celei a unei fiice sau deasupra vieții unei fiice. Eu pur și simplu vreau să plec în pace și să nu mai sufăr", a spus tânăra. Astăzi, după 20 de luni de incertitudine și amânări judiciare, Noelia Castillo Ramos își va găsi liniștea pe care a căutat-o atât de mult timp.