Omul Faptelor Bune a dus 37 de suflete la Sfânta Cuvioasă Parascheva. O călătorie în care lacrimile, credința și speranța s-au întâlnit în rugăciune

Uneori, un om care a cunoscut suferința toată copilăria ajunge să fie sprijinul de care au nevoie alți oameni. Iar atunci când binele se face din inimă, fiecare pas devine o rugăciune, fiecare gest devine o binecuvântare și fiecare suflet ajutat poartă mai departe o rază de lumină.

Există drumuri pe care le parcurgi cu picioarele și există drumuri pe care le parcurgi cu sufletul. Pentru cele 37 de persoane vârstnice vulnerabile, însoțite de Mihai Căldăraru la Catedrala Mitropolitană din Iași, drumul către Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost o călătorie a credinței, a speranței și a recunoștinței față de Dumnezeu.

Venite din București, județul Vâlcea și comuna Band, județul Mureș, aceste suflete au avut ocazia să se apropie de unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale credincioșilor ortodocși din România.

Au stat la rând cu răbdare, purtând în suflete dorințe, necazuri, speranțe și rugăciuni. S-au rugat pentru sănătate, pentru pace sufletească, pentru iertare, pentru har și mântuire.

Poate că fiecare dintre ei a avut o durere pe care nu a spus-o nimănui. Poate că unii au cerut sănătate pentru copiii lor, alții liniște pentru familiile lor, iar alții doar puterea de a mai trece cu bine peste zilele care urmează.

Dar, în acel loc binecuvântat, toți au avut ceva în comun: credința că Dumnezeu nu îi uită niciodată pe cei care Îl caută cu inima curată.

O icoană, o rugăciune și o amintire pentru totdeauna

La finalul evenimentului, fiecare persoană vârstnică a primit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, un dar care să le amintească de această zi specială și de rugăciunile rostite la Iași.

Pe parcursul așteptării, oamenii au primit hrană, apă plată și ceai, pentru ca drumul lor să fie mai ușor.

Alături de Mihai Căldăraru s-au aflat voluntari ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, oameni care au contribuit la desfășurarea acestei acțiuni umanitare.

Poate că pentru unii, o icoană este doar un obiect. Pentru un om care a trecut prin singurătate, suferință și lipsuri, ea poate deveni însă o amintire prețioasă, un simbol al speranței și o mărturie a unei zile în care cineva s-a gândit la el.

Pentru că bătrânețea nu ar trebui să însemne singurătate, iar vulnerabilitatea nu ar trebui să însemne uitare.

Mihai Căldăraru: copilul care a cunoscut suferința și omul care astăzi dăruiește speranță



Cine este omul care a ales să fie alături de aceste 37 de persoane vârstnice?

Mihai Căldăraru, cunoscut drept Omul Faptelor Bune, s-a născut la 25 mai 1986 și povestește că a crescut timp de 18 ani în instituțiile statului, într-o copilărie marcată de suferință și de experiențe traumatizante.

Potrivit relatărilor sale, a fost supus abuzurilor fizice și psihice. La numai cinci ani, a început să se confrunte cu epilepsia, o problemă de sănătate despre care vorbește în contextul încercărilor grele prin care a trecut.

În spatele omului care astăzi organizează campanii umanitare se află un copil care a avut parte de multe încercări și care a trebuit să găsească puterea de a merge mai departe.

A absolvit Școala de Arte și Meserii nr. 2, a urmat cursuri de inspector resurse umane și cursuri de reporter prin Fundația pentru Tineret.

Astăzi, Mihai Căldăraru se implică în acțiuni umanitare dedicate copiilor aflați în situații dificile, persoanelor vârstnice și oamenilor vulnerabili din diferite județe, sate și comune.

Din anul 2021, organizează campania „Calea spre Sfânta Cuvioasă Parascheva", prin care își propune să ofere persoanelor vârstnice posibilitatea de a participa la pelerinaj și de a trăi momente de rugăciune și apropiere sufletească.

Uneori, cel care a cunoscut lipsurile înțelege cel mai bine cât valorează o bucată de pâine. Cel care a cunoscut singurătatea înțelege cât valorează o mână întinsă. Iar cel care a suferit știe cât de mult poate însemna pentru un om să nu fie abandonat.

Aceasta este partea cea mai emoționantă a poveștii sale: dorința de a transforma suferința trăită în ajutor oferit altora.

Rugăciunea lui Mihai Căldăraru: „Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat singur!"

„Bunule Dumnezeu, din adâncul sufletului meu Îți mulțumesc pentru fiecare zi în care îmi dai puterea să merg mai departe.

Îți mulțumesc pentru viață, pentru sănătate, pentru pâinea pe care o am, pentru apa pe care o beau și pentru oamenii buni pe care îi așezi în calea mea.

Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi toate lacrimile pe care le-am vărsat, toate durerile pe care le-am purtat în suflet și toate momentele în care mi-a fost greu să găsesc puterea de a continua.

Tu știi copilăria mea, suferințele mele și încercările prin care am trecut. De aceea, astăzi, când pot să fiu alături de oameni care au nevoie de ajutor, simt că fiecare faptă bună este o mulțumire pe care Ți-o aduc Ție.

Sfântă Cuvioasă Parascheva, ocrotește-i pe cei 37 de oameni vârstnici care au venit la Iași cu speranță în suflet! Dăruiește-le sănătate, pace, putere și zile binecuvântate.

Te rog, Doamne, să nu lași niciun bătrân să se simtă uitat, niciun copil să creadă că este singur și niciun om aflat în suferință să își piardă speranța.

Binecuvântează-i pe toți cei care mă ajută să fac fapte bune, pe voluntari, pe donatori și pe oamenii care dăruiesc fără să aștepte nimic în schimb.

Îți mulțumesc pentru că mă însoțești pe drumurile vieții și pentru că îmi dai puterea să continui această misiune umanitară.

Nu sunt un om fără greșeli și nu am toate bogățiile lumii, dar îmi doresc să am mereu un suflet care să nu rămână indiferent la durerea altuia.

Dacă printr-o faptă bună pot aduce un zâmbet pe chipul unui bătrân, dacă pot oferi hrană unui copil sau dacă pot reda speranța unui om aflat în suferință, atunci simt că ziua mea nu a fost trăită în zadar.

Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată de unde am plecat și să nu trec nepăsător pe lângă cel care are nevoie de mine.

Amin!"

Un mesaj care rămâne în suflet

Campania „Calea spre Sfânta Cuvioasă Parascheva" este, pentru Mihai Căldăraru, mai mult decât o acțiune umanitară. Este o expresie a credinței sale și a dorinței de a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin.

Iar povestea celor 37 de persoane vârstnice ne amintește un adevăr simplu: nu trebuie să fim bogați pentru a face bine și nu trebuie să avem puteri extraordinare pentru a schimba ziua unui om.

Uneori, este suficient să fii prezent, să oferi o masă, un pahar cu apă, o icoană sau câteva cuvinte rostite cu blândețe.

Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți cei care au făcut posibil acest pelerinaj! Sfânta Cuvioasă Parascheva să le dăruiască sănătate și pace sufletească tuturor celor 37 de persoane vârstnice și tuturor oamenilor aflați în suferință.

Iar celor care au puterea să ajute, să nu le lipsească niciodată bunătatea din inimă.

„Cred că locul lui Dumnezeu este în sufletele noastre, iar adevărata credință se vede prin iubirea pe care o dăruim celor din jur."

www.mihaicaldararu.ro