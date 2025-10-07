Pavel Durov a povestit cum s-a încercat otrăvirea lui, de ce nu foloseste niciun smartphone si ca un bitcoin va ajunge la un milion de dolari

Fondatorul rețelei de socializare Telegram, Pavel Durov, a povestit, într-un interviu acordat podcasterului Lex Friedman despre cum s-a încercat otrăvirea lui. Iată ce a declarat omul de afaceri:

În 2018, Durov a descoperit, la ușa locuinței sale, un townhouse, pe care o închiriase, un pachet ciudat. Inițial, miliardarul nu a acordat prea multă atenție obiectului, dar după vreo oră a început să-i slăbească vederea, respirația i s-a accelerat și să simtă durere în tot corpul.

"M-am uitat la mâini și la corp. Pe tot corpul se vedeau urme de la vase de sânge sparte. Niciodată nu mai pățisem așa ceva. Nu am putut merge două săptămâni. Am stat în casă și am decis să nu spun nimic echipei mele, pentru că nu voiam să-i îngrijorez. Dar a fost greu", a povestit Durov, fără a numi posibilii autori ai tentativei de asasinat.

Șeful serviciilor de informații externe ale Franței a cerut eliminarea canalelor Telegram înainte de alegerile prezidențiale din România și Moldova. Pavel a șters câteva dintre cele care încălcau regulile comunității. Dar cea mai mare parte dintre canale, care respectau cerințele platformei de mesgerie, au rămas.

Întrebat despre numărul de copii pe care i-ar putea avea și care ar putea trece de 100, Durov a răspuns: "Nu știu exact câți copii biologici am, pentru că, la un moment dat, acum aproximativ 15 ani, am decis să devin donator de spermă. După ce am anunțat că voi împărți moștenirea între cei care vor dovedi că sunt copiii mei, am primit numeroase cereri de „adoptare".

Telegram blochează zilnic aproximativ o sută de canale cu conținut rău intenționat legat de propagandă teroristă sau atitudine crudă față de oameni. Luând la socoteală cele șterse săptămânal - conturi, grupuri, postări - numărul se apropie de un milion. Un astfel de conținut circulă pe platformă din momentul apariției canalelor publice.

Durov prețuiește timpul fără gadgeturi: „Aproape că nu folosesc smartphone-ul și urăsc când sunt întrerupt din ceea ce fac. Filosofia este simplă. Vreau să decid singur ce este important în viața mea. Nu vreau ca alți oameni, companii sau organizații să-mi dicteze ce este important astăzi și la ce ar trebui să mă gândesc. Creează-ți propria agendă. Iar telefonul nu face decât să mă incurce".

El mai povesteste ca din când în când se conversează cu Edward Snowden. Consideră că acțiunile acestuia sunt "demne de laudă". Cît despre previziuni tech, crede ca moneda Bitcoin va costa 1 milion de dolari. Durov a recunoscut că primele câteva mii de bitcoini le-a cumpărat în 2013, pentru 750 de dolari.