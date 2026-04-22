Planul Kalergi - Cifre record: Europa e invadată la propriu de peste 64 de milioane de imigranți

Numărul imigranţilor care locuiesc în Uniunea Europeană (UE) a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane în 2025, cu aproximativ 2,1 milioane mai mare decât în anul precedent, indică un raport publicat miercuri de Centrul pentru cercetări şi analiză privind migraţia din cadrul institutului RFBerlin.

În 2010, numărul imigranţilor rezidenţi în blocul comunitar european era de 40 de milioane, potrivit datelor Eurostat şi Înaltului Comisariat al ONU pentru refugiaţi. Germania rămâne ţara membră a UE care găzduieşte cei mai mulţi imigranţi (circa 18 milioane în 2025), dintre care 72% au vârsta legală pentru a munci, în timp ce Spania a înregistrat anul trecut cea mai rapidă creştere (700.000 de persoane) comparativ cu 2024, populaţia născută în afara ţării ajungând la 9,5 milioane persoane.

''Germania rămâne principala destinaţie pentru migranţi în Europa, atât în termeni absoluţi, cât şi, într-o măsură semnificativă, în termeni relativi la populaţia sa'', a explicat Tommaso Frattini, unul dintre autorii raportului citat. Studiul arată că în 2025 la nivelul UE proporţia medie a imigranţilor în populaţia totală era de 14,2%. Valoarea cea mai mare a indicatorului s-a înregistrat în Luxemburg (51,6%), ţară urmată urmată de Malta (32%) şi Cipru (27,6%).

Cererile de azil s-au concentrat în anumite ţări membre, Spania, Italia, Franţa şi Germania reunind aproape trei sferturi din totalul solicitărilor în 2025. Dintre ţările membre ale UE, Germania a găzduit în 2025 cei mai mulţi refugiaţi, aproximativ 2,7 milioane, iar Ciprul este ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare proporţie de refugiaţi în raport cu populaţia sa totală. În România, imigranţii reprezentau anul trecut 6,2% din populaţia totală, proporţii mai mici decât în ţara noastră înregistrându-se în Slovacia (4,2%), Bulgaria (3,8%) şi Polonia (2,6%).

Guvernul socialist al Spaniei a prezentat recent un proiect de decret pentru a accelera obţinerea statutului legal pentru sute de mii de imigranţi fără documente, în cadrul ultimei sale iniţiative de integrare a angajaţilor străini, în condiţiile în care alte ţări europene, sub imboldul Statelor Unite, restricţionează imigraţia. Ar fi vorba de legalizarea a 500.000 de persoane, iar cei care nu au documente oficiale vor putea certifica ei înşişi că nu au condamnări penale grave.

Anunţul a venit în condiţiile în care rata şomajului în Spania a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 18 ani în al patrulea trimestru al anului 2025, potrivit datelor publicate recent, pe fondul creşterii numărului de locuri de muncă în sectorul serviciilor şi al contractelor permanente, care au dat semne timpurii de stabilizare în cazul uneia dintre cele mai slabe pieţe ale muncii din Europa.

Rata şomajului din Spania, de 9,93% în ultimul trimestru, este cea mai scăzută de la criza financiară din 2008, care a afectat Spania în mod deosebit, dar rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, creşterea economică a Spaniei a depăşit-o cu mult cea a majorităţii ţărilor europene în ultimii doi ani şi, cel puţin parţial, asta se datorează unei deschideri faţă de imigraţie, care a dinamizat sectoare cheie precum ospitalitatea şi îngrijirea şi a consolidat statul social, scrie Reuters.

Pentru ca un imigrant să obţină statut legal în Spania, acesta trebuie să aibă cazierul judiciar curat, fără condamnări penale grave. În urma anunţului privind legalizarea a 500.000 de imigranţi, doritorii vor putea pur şi simplu să afirme acest lucru, după cum a explicat Ione Belarra, secretarul general al Podemos, partidul spaniol de extremă stânga, care susţine această măsură.

Deoarece mulţi imigranţi nu dispun de documentele necesare pentru a dovedi cazierul, o declaraţie pe propria răspundere poate fi suficientă. În schimb, alte două criterii vor trebui să fie susţinute de documente justificative. Persoanele eligibile vor trebui să dovedească prezenţa lor pe teritoriul spaniol înainte de 31 decembrie 2025 şi să justifice cel puţin cinci luni de şedere în Spania. Oficial, demersul este în primul rând unul social. Mulţi imigranţi trăiesc şi lucrează astăzi în Spania fără un statut legal stabil, iar executivul afirmă că doreşte să le garanteze drepturile şi securitatea juridică.

Toate aceste date incurajează pe cei care sustin existenta unui Plan Kalergi. Contele de Kalergi a fost initiatorul Europi Unite si tot el a zis ca trebuie incurajata imigratia pe continent pentru a spori numarul cetatenilor si pentru selectarea in timp a unei "rase" metise a unei populatii docile care sa respecte directivele europeene.