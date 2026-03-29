Politia israeliana impiedica slujba de Florii a Patriarhului Latin al Iersulalimului pentru prima data in ultimele sute de ani
Postat la: 29.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Poliția israeliană a împiedicat Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, precum și un preot al Bisericii Sfântului Mormânt, să intre în lăcașul sfânt pentru a celebra Liturghia de Duminica Floriilor. Potrivit Patriarhiei Latine, este pentru prima dată în secole când liderii Bisericii sunt opriți să oficieze această slujbă. Cei doi au fost opriți și obligați să se întoarcă din drum, conform unui comunicat comun al Patriarhiei și al Custodiei Țării Sfinte.
Instituțiile religioase au calificat situația drept un precedent grav, subliniind că măsura afectează sensibilitățile a miliarde de credincioși care privesc în această perioadă către Ierusalim. Poliția israeliană nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de clarificare. În același timp, premierul italian Giorgia Meloni a condamnat incidentul, considerându-l o ofensă adusă credincioșilor.
Decizia autorităților israeliene vine în contextul restricțiilor impuse după ofensiva începută pe 28 februarie, când adunările publice, inclusiv cele religioase, au fost limitate la aproximativ 50 de persoane. Duminica Floriilor marchează începutul Săptămânii Mari și amintește intrarea lui Hristos în Ierusalim.
În acest context, Patriarhia Latină a anunțat și anularea tradiționalei procesiuni de pe Muntele Măslinilor, care atrage anual mii de pelerini. Reprezentanții Bisericii afirmă că au respectat toate restricțiile, însă consideră interdicția aplicată cardinalului și Custodelui drept o măsură disproporționată și nejustificată. În prezent, creștinii reprezintă sub 2% din populația regiunii.
Marcela Feraru
Comunicat de presă comun:
Patriarhia Latină a Ierusalimului și Custodia Țării Sfinte
Orașul Sfânt al Ierusalimului
Duminica Floriilor, 29 martie 2026
În această dimineață, Poliția israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul Latin al Ierusalimului, Preafericitul Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Capul Bisericii Catolice din Țara Sfântă, împreună cu Custodele Țării Sfinte, Preasfințitul Părinte Francesco Ielpo, OFM, Gardianul oficial al Bisericii Sfântului Mormânt, să intre în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timp ce se îndreptau spre a celebra Liturghia de Duminica Floriilor.
Cei doi au fost opriți pe drum, în timp ce se deplasau în privat și fără nicio caracteristică a unei procesiuni sau a unui act ceremonial, și au fost obligați să se întoarcă. Drept urmare, și pentru prima dată în secole, conducătorii Bisericii au fost împiedicați să celebreze Liturghia de Duminica Floriilor la Biserica Sfântului Mormânt.
Acest incident este un precedent grav și ignoră sensibilitățile a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, privesc spre Ierusalim.
Conducătorii Bisericilor au acționat cu deplină responsabilitate și, de la începutul războiului, au respectat toate restricțiile impuse: adunările publice au fost anulate, participarea a fost interzisă și s-au luat măsuri pentru transmiterea celebrărilor către sute de milioane de credincioși din întreaga lume, care, în aceste zile de Paște, își îndreaptă privirile spre Ierusalim și spre Biserica Sfântului Mormânt.
Împiedicarea intrării Cardinalului și a Custodelui, care poartă cea mai înaltă responsabilitate ecleziastică pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte, constituie o măsură vădit nerezonabilă și extrem de disproporționată.
Această decizie pripită și fundamental defectuoasă, afectată de considerații nepotrivite, reprezintă o abatere extremă de la principiile fundamentale ale rezonabilității, libertății de cult și respectului pentru statu quo-ul existent.
Patriarhia Latină a Ierusalimului și Custodia Țării Sfinte își exprimă profunda durere față de credincioșii creștini din Țara Sfântă și din întreaga lume pentru că rugăciunea a fost astfel împiedicată într-una dintre cele mai sacre zile ale calendarului creștin.
