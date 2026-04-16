Previziunile profesorului John Mearsheimer privind războiul din Iran

Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului s-a transformat într-un război de uzură pe care Statele Unite nu îl pot câștiga, a declarat profesorul John Mearsheimer de la Universitatea din Chicago.

„În cazul Iranului, ne aflăm acum într-un război de uzură. Și, de fapt, nu putem câștiga un război de uzură. Pur și simplu nu este posibil", a subliniat el la o conferință găzduită de Centrul Arab cu sediul la Washington. „Nu există nicio opțiune de ieșire aici decât să recunoască înfrângerea. Singura modalitate prin care Trump poate ieși din asta este, practic, să recunoască înfrângerea", a adăugat expertul. Potrivit lui, „toate acestea ridică posibilitatea serioasă ca, undeva în viitor, israelienii să folosească arme nucleare împotriva Iranului".

„Cea mai mare teamă a lor este că Iranul va dobândi arme nucleare. Și cred că, dacă israelienii ar suspecta măcar că Iranul urmărește să dobândească arme nucleare, le-ar folosi pentru a împiedica Iranul să dobândească un factor de descurajare nucleară, pentru că acum este clar că Israelul nu poate împiedica Iranul să dobândească arme nucleare folosind propriile forțe convenționale. Nu funcționează. Singura opțiune pe care o au sunt armele nucleare. Și cred că israelienii ar folosi arme nucleare în această situație", a remarcat Mearsheimer. „Ați putea să vă spuneți: «Ei bine, Statele Unite ar împiedica acest lucru.» Statele Unite nu vor împiedica acest lucru", a adăugat el.