Principalele avantaje si dezavantaje ale VPS-urilor

Va ganditi sa lansati un nou website sau sa migrati site-ul web actual la o noua gazda? Cautati o solutie pentru a configura un desktop la distanta? Exista multe utilizari pentru un serviciu de gazduire web, iar un Server Virtual Privat (VPS) poate fi cea mai buna alegere pentru multe situatii. Tineti cont ca exista numeroase companii de gazduire web care ofera diverse tipuri de servicii de gazduire, fiecare cu dezavantajele si avantajele lor. Pentru a va face alegerea mai usoara, va prezentam in continuare cele mai importante avantaje si dezavantaje ale VPS-urilor.

Un VPS este probabil cel mai comun tip de gazduire pentru site-uri web de dimensiuni medii.

Ce este un VPS si cum functioneaza?

Un Server Virtual Privat, numit in mod obisnuit VPS, este mai mult sau mai putin ceea ce sugereaza numele sau: nu este un server real, ci un server virtual care actioneaza si functioneaza ca unul real. In plus, este privat, in sensul ca nu il partajati cu alti clienti sau utilizatori. Aceasta caracteristica este semnificativa in special in comparatie cu un alt tip comun de gazduire pentru site-uri web si companii mici - care este gazduirea partajata.

Un server dedicat este un computer puternic, specializat, si este adesea mai mult decat ceea ce au nevoie de fapt majoritatea site-urilor web si companiilor de pe Internet. In general, un server dedicat necesita un administrator de server sau mai degraba o echipa de administratori care sa se ocupe de intretinerea sa. Cele mai multe site-uri web si companii nu isi permit un server dedicat si nici nu au nevoie de unul. In consecinta, apare nevoia unei solutii de gazduire mai mici si mai simple.

Aici apare in scena VPS-ul. Un furnizor de gazduire web poate partitiona un server dedicat in mai multe masini virtuale mai mici asemanatoare unui server, numite VPS-uri, folosind un software de virtualizare precum KVM. Furnizorul de gazduire ofera clientilor aceste masini virtuale individuale spre inchiriere - aceasta este gazduirea VPS.

VPS vs. gazduire shared

VPS-ul poate parea foarte asemanator cu gazduirea partajata dar exista mai multe diferente importante. In cazul gazduirii partajate (sau shared) un server este „partajat" intre mai multi utilizatori, ceea ce inseamna ca toti au acces la propriul cont de utilizator pe acelasi server si pot folosi resursele care le sunt alocate. Resursele nu sunt insa garantate ci sunt folosite in comun si in anumite situatii pot aparea disfunctionalitati in functionarea serviciului ca urmare a utilizarii abuzive a resurselor de catre alti utilizatori.

Principalele avantaje ale VPS-urilor

1. Resurse garantate

Desi gazduirea VPS pare asemanatoare gazduirii partajate, exista o diferenta-cheie. Desi gazduirea partajata este ieftina, faptul ca resursele sunt partajate intre clientii de pe server o face nerecomandata in multe scopuri.

Cu toate acestea, spre deosebire de un server partajat, fiecarei masini VPS ii sunt alocate propriile resurse dedicate, care nu sunt partajate cu nimeni. Cu alte cuvinte, aveti propria "felie" dintr-un server dedicat, cu propriile resurse alocate, pe care le puteti utiliza doar dvs. Acest lucru inseamna ca puteti fi intotdeauna sigur ca aveti resursele din planul dvs. de gazduire disponibile.

2. Performanta stabila si fiabila

Resursele garantate sunt critice pentru o performanta fiabila. In cazul gazduirii partajate, atunci cand un utilizator sau un client utilizeaza prea multe resurse de sistem, aceasta situatie afecteaza pe toti utilizatorii care utilizeaza acelasi server. Puterea de procesare, memoria, latimea de banda si fiecare resursa utilizata pot fluctua si pot afecta grav performantele platformei de gazduire.

Acesta este motivul pentru care resursele dedicate ale unui VPS sunt o caracteristica cheie care asigura performanta si fiabilitate - faptul ca aveti propriile resurse alocate va asigura o functionare stabila.

3. VPS-uri gestionate sau fara administrare

Exista doua tipuri principale de VPS-uri: VPS-uri cu administrare inclusa si VPS-uri neadministrate.

Pentru cei care nu au prea multe cunostinte tehnice sau nu doresc sa aia de-a face cu rularea unui server, unii furnizori de gazduire ofera VPS cu administrare inclusa. In acest caz, nu veti avea responsabilitati privind administrarea serverului dvs.

Pe de alta parte, exista servere VPS cu acces root, neadministrate, care va ofera mai mult control asupra masinii si a ceea ce doriti sa faceti. Operatiuni de intretinere precum reboot, reinstalarea sistemului de operare sau accesul prin consola vor garanta controlul complet asupra serverului dvs., la orice ora.

4. Mai multa securitate

Dupa cum spuneam, pe un server partajat toate resursele sunt partajate. Aceasta poate deveni un risc major deoarece lasa loc pentru exploatarea erorilor si a vulnerabilitatilor de catre hackeri, pentru a accesa si modifica datele altor utilizatori care folosesc acelasi server.

Dimpotriva, pe un server VPS stocarea este privata. Niciun alt client care foloseste un VPS pe acelasi server fizic nu poate vedea sau modifica orice date de pe alte masini VPS. Acest lucru face ca VPS sa fie mult mai sigur decat gazduirea partajata.

5. Scalabilitatea resurselor

Ori de cate ori aveti nevoie sa mariti resursele alocate serverului dvs., cum ar fi memoria, procesorul, stocarea sau orice altceva, puteti pur si simplu sa va actualizati planul VPS la furnizorul dvs. de gazduire VPS ales.

In mod normal, ajustarea resurselor nu dureaza mai mult de cateva minute in panoul de gestionare a VPS. Este ceva ce nu puteti face daca sunteti pe un plan de gazduire partajata. Iar daca ati utilizat un server dedicat, ar trebui sa migrati la un server mai "mare" sau sa adaugati servere suplimentare.

6. Mai ieftin decat gazduirea dedicata

Deoarece serverul este impartit in mai multe servere VPS care functioneaza independent, un VPS este mult mai ieftin decat un server complet (dedicat).

In functie de specificatiile de care aveti nevoie si de functia principala dorita pentru VPS, exista multe optiuni de servere VPS administrate dar si fara administrare, disponibile intr-o o gama larga de preturi.

7. Acces complet

Atunci cand optati pentru un VPS fara administrare, obtineti acces root complet la serverul VPS. Aceasta inseamna ca veti putea sa gestionati VPS-ul asa cum doriti, sa stocati date sau fisiere sau sa rulati diferite servicii pe acesta. Puteti schimba sistemul de operare si aveti un control complet asupra configuratiei software a serverului dvs.

8. Diversitate

Numeroasele avantaje ale VPS-urilor includ si faptul ca exista servicii VPS specializate, pentru diverse cazuri uzuale de utilizare. De exemplu, exista servere VPS Linux, servere VPS Windows, servere VPS WordPress, servere VPS pentru rularea de jocuri, etc. Puteti alege dintre toate aceste tipuri de VPS pe cel care se potriveste cel mai bine necesitatilor dvs.

Dezavantajele VPS-urilor

Desi dezavantajele nu sunt numeroase, pentru unele persoane pot fi importante. Principalele dezavantaje includ:

1. Mai costisitor decat gazduirea partajata

Un VPS are resurse dedicate, astfel incat pot fi create mai putine masini VPS intr-un singur server decat conturile de gazduire partajata. Aceasta inseamna ca un VPS va costa putin mai mult. Totusi, preturile raman suficient de mici si accesibile pentru majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii.

2. Necesita anumite cunostinte tehnice

Veti avea nevoie de unele cunostinte fundamentale despre rularea si intretinerea unui server, despre configurarea si rularea sistemului de operare si a software-ului. Desigur, cu un VPS gestionat nu veti avea batai de cap.

Concluzie

Toate avantajele cu care vine la pachet un VPS si pe care le-am enumerat mai sus il fac din start o solutie rentabila si fiabila pentru companiile mici si mijlocii. Utilizati toate aceste avantaje in folosul afacerii dvs. Un VPS este mai flexibil decat o solutie de gazduire partajata si ofera mai multe optiuni si control.

Pe termen lung, daca va asteptati ca site-ul dvs. sa fie popular, poate fi o idee buna sa incepeti cu un VPS. In timp il puteti scala incet, dupa cum este necesar, inainte de a decide in cele din urma daca doriti sau nu sa faceti saltul catre un server dedicat.