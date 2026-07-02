PS Antonie este noul Mitropolit al Basarabiei. Cine este ierarhul care va conduce Biserica Română din Republica Moldova
Postat la: 02.07.2026 |
Sfântul Sinod al Biserica Ortodoxă Română l-a ales joi, 2 iulie 2026, pe Preasfințitul Părinte Antonie Telembici în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, punând astfel capăt perioadei de interimat de la conducerea Mitropoliei Basarabiei.
PS Antonie îi succede Înaltpreasfințitului Petru, care s-a retras din fruntea Mitropoliei după aproape trei decenii de conducere, invocând motive de vârstă, de sănătate și binele Bisericii. Retragerea a venit pe fondul unor controverse publice și al unor probleme morale grave care au afectat imaginea instituției.
Preasfințitul Părinte Antonie s-a născut la 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova, potrivit Doxologia.
Parcursul său este unul atipic pentru un ierarh ortodox. Înainte de a urma calea teologiei, acesta a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău. Ulterior, și-a continuat studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae" din Iași.
Din anul 1995, PS Antonie a ocupat mai multe funcții administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropolia Basarabiei, fiind una dintre figurile centrale ale instituției în ultimele trei decenii.
De la Episcop-vicar la conducerea Mitropoliei Basarabiei
În ședința Sfântului Sinod din 22 mai 2014, arhimandritul Antonie Telembici a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei.
Hirotonia sa a avut loc două zile mai târziu, în Catedrala Patriarhală, în cadrul unei slujbe oficiate de Daniel, împreună cu mai mulți membri ai Sfântului Sinod.
În mai 2018, acesta a fost ales Episcop de Bălți, funcție pe care a exercitat-o până la alegerea sa în fruntea Mitropoliei Basarabiei.
Alegerea noului Mitropolit al Basarabiei are loc într-un moment important pentru Biserica Ortodoxă Română din Republica Moldova, într-un context marcat de competiția religioasă și identitară dintre Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, și structurile afiliate Patriarhiei Moscovei.
Prin experiența sa administrativă și pastorală, PS Antonie este considerat unul dintre ierarhii care au contribuit la consolidarea și dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei în ultimele decenii.
Mitropolia Basarabiei a fost reactivată în 1992 și funcționează sub jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Române, având sediul la Chișinău.
În ultimii ani, instituția a cunoscut o creștere semnificativă a numărului de parohii și de credincioși, pe fondul apropierii Republicii Moldova de România și de Uniunea Europeană.
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