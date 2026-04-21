Raed Arafat e audiat la DNA de procurorii militari în legătură cu achiziția unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Postat la: 21.04.2026 |
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost citat la DNA, secția militară și este audiat într-un dosar ce vizează presupuse nereguli legate de angajări în cadrul instituției. Ancheta procurorilor include și verificări privind o achiziție de elicopter, nu este exclusă posibilitatea punerii sub acuzare a acestuia în legătură cu modul în care au fost realizate unele încadrări.
Arafat este audiat de procurorii militari într-un dosar ce vizează o posibilă achiziție din 2017, din perioada mandatului lui Carmen Dan, a unui elicopter SMURD provenit dintr-o zonă din apropierea Marii Britanii. Aparatul ar fi costat circa 4 milioane de euro, iar TVA-ul nu ar fi fost achitat, fiind invocat un prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro. Cazul este legat de suspiciuni mai vechi privind detașarea unor medici la DSU, anchetatorii verificând atunci documente ridicate de la instituție și spitale implicate. Potrivit surselor, în cursul zilei ar putea fi dispusă urmărirea penală pentru mai multe persoane, posibil inclusiv Raed Arafat. Șeful DSU neagă existența unor angajări fictive și susține că instituția respectă cadrul legal. El afirmă că informațiile apărute în spațiul public sunt denaturate și parte a unor campanii repetate la adresa sa.
„Informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la persoana mea și la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică. Din păcate, nu este pentru prima dată când astfel de afirmații sunt lansate și întreținute în spațiul public de aceleași persoane care, de-a lungul timpului, au desfășurat cu rea-credință o campanie constantă de imagine negativă la adresa mea. În cadrul acestei campanii au fost promovate în repetate rânduri informații false, interpretări tendențioase și afirmații defăimătoare. Un asemenea demers, desfășurat în mod repetat și sistematic, nu urmărește informarea corectă a opiniei publice și nici apărarea interesului general. Dimpotrivă, el pare orientat către susținerea unor interese personale sau de grup, în detrimentul adevărului și al unei dezbateri publice oneste. În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, infirm categoric existența unei asemenea situații și reafirm, totodată, angajamentul ferm al instituției pentru respectarea strictă a legalității, a transparenței și a bunei desfășurări a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile sale legale. De asemenea, mi-am exprimat constant disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și voi continua să fac acest lucru, pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în analiză. Consider că adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații, insinuări sau campanii mediatice construite pe deformarea realității", a scris Raed Arafat pe Facebook.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O concluzie științifică uluitoare: Intreaga informație stocata pe Terra de când există viață cântărește cât un grăunte de nisip conform Principiului lui Landauer
Informația nu este un concept abstract, ci are o prezența fizica masurabila, conform Principiului lui Landauer, care lea ...
-
Un fizician laureat al Premiului Nobel avertizează că sfârșitul lumii este aproape. "Șansele ca voi să trăiți încă 50 de ani sunt foarte mici"
Fizicianul laureat al Premiului Nobel David Gross avertizeaza ca omenirea ar putea avea doar cateva decenii la dispoziți ...
-
Apropiații președintelui SUA știu, dar nu spun nimic: "Trump este prea deranjat mintal pentru a-și continua mandatul!"
Un expert britanic susține ca Donald Trump este „prea deranjat mintal" și „sufera de un declin cognitiv subs ...
-
Se ciocnesc două găuri negre supermasive. Ce vom simți noi pe Terra de pe urma acestui cataclism cosmic
Astronomii au anuntat descoperirea unei perechi de gauri negre supermasive care au intrat intr-un dans gravitational ce ...
-
Cum alegi ochelarii de soare de damă în funcție de fizionomie
Ochelarii de soare sunt mai mult decat un accesoriu cool pentru zilele insorite, sunt genul de detaliu ca ...
-
Un senator italian și familia sa au fost sechestrați și jefuiți de 3 milioane de euro. Identitatea agresorilor nu a fost încă stabilită
Senatorul italian Alberto Filippi, membru al partidului Lega, a fost victima unui jaf violent la domiciliul sau din loca ...
-
Genocidul din Gaza se vede din satelit chiar daca Israelul face eforturi sa ascundă situația din teren
Imaginile arata ca Israelul construiește baze militare permanente in Gaza, in timp ce planurile de reconstrucție susținu ...
-
Cum a schimbat lucrul de acasă modul în care românii își folosesc bucătăria
Pana in 2020, pentru mulți oameni bucataria era un loc funcțional și cam atat. Dimineața o cafea la repezeala, seara o c ...
-
Cine e "norocosul" care a caștigat cel mai mare premiu al loteriei cu niste numere "puse cu mâna". A fost o extragere măsluită?
Cineva a fost foarte norocos azi și a caștigat 13 milioane de euro la loto cu numere parca puse cu mana. Este cel mai ma ...
-
Klaus Schwab și Sam Altman, profeții care ne anunță „pandemia cibernetică” – marea resetare prin haos total
Klaus Schwab, profetul de la Davos, și Sam Altman, guru-ul OpenAI, ne pregatesc spectacolul urmator: o "pandemie ciberne ...
-
Donald Trump stă cu demiterile lui Pete Hegseth si Kash Patel pe masă pentru a nu șubrezi și ceea ce a mai rămas din MAGA la Washington
Lui Donald Trump i se cer cu maxima urgența doua concedieri importante, determinate de evenimente fara echivoc. Este vor ...
-
200 de așezări, 34 de cetăţi și peste 30 de tezaure getice în așa-zisul “Ținut secuiesc"
În asa-zisa secuime, in judetele Harghita si Covasna, au fost descoperite peste 200 de asezari, 34 de cetati si pe ...
-
Israelul a declanșat o anchetă după ce o fotografie cu un soldat care distruge cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos a devenit virală pe rețelele sociale
Armata Forțele de Aparare ale Israelului investigheaza o fotografie virala care ar arata un soldat distrugand o statuie ...
-
S-a prăbușit zidul Cetății Hotin - celebra fortăreață a lui Ștefan cel Mare. Autoritățile ucrainene sunt acuzate de neglijență totală
Zidul Cetații Hotin, una dintre cele mai celebre fortarețe ale lui Ștefan cel Mare, a inceput sa se prabușeasca. Inciden ...
-
Se monitorizează tot traficul începând cu 17 aprilie. Ce e oficial despre reteaua camerelor de supraveghere
Ministerul de Interne avertizeaza asupra unui fake news distribuit in mediul online si pe grupuri de whatsapp, referitor ...
-
Cum ar putea provoca teroriștii milioane de victime folosind virusuri modificate și de ce o nouă pandemie ar putea fi aproape
Actorii ostili care urmaresc destabilizarea guvernelor și perturbarea ordinii globale ar putea avea nevoie de resurse su ...
-
Joe Rogan se alătură lui Trump pentru a semna un ordin care permite cercetarea drogurilor psihedelice
Podcasterul Joe Rogan s-a alaturat președintelui Trump și altora in Biroul Oval sambata, cand acesta a semnat un ordin e ...
-
Donald Trump e convins că băuturile acidulate de tip fast-food omoară celulele canceroase pentru că pârjolesc iarba!
Celebrul Dr. Mehmet Oz a adus in atentia publicului o teorie controversata legata de „arderea grasimii" și riscul ...
-
Barrie Schwortz: "Noile rezultate ADN prezintă o anomalie — ceea ce am găsit pe Giulgiul din Torino este imposibil"
De mai bine de 46 de ani, Barrie Schwortz — fotograful oficial al istoricului Proiect de Cercetare a Giulgiului de ...
-
Ateul astronaut Reid Wiseman a început să plângă ca un copil când a văzut crucea la reîntoarcerea lui Artemis II: "Dumnezeule, iartă-mă!"
Reid Wiseman a calatorit peste 402.000 km dus-intors pana la Luna, insa cea mai emoționanta experiența a misiunii sale a ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM respinge ferm afirmațiile ministrului Economiei
Societatea Naționala a Sarii S.A. (SALROM) respinge ferm afirmațiile recente din spațiul public ale Ministrului Economie ...
-
Donald Trump: "Documente foarte interesante despre OZN-uri vor fi publicate"
Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca analiza facuta de administratia sa in legatura cu materialele legate ...
-
Soldații israelieni rup tăcerea și descriu atrocitățile pe care au fost obligați să le comită în Fâșia Gaza: "Așa arată Iadul! Am devenit un monstru!"
Unii dintre ei au ucis civili in Gaza; altii doar au privit sau au fost martori la abuzuri si musamalizari in numele raz ...
-
Conflictul dintre Donald Trump și Papă ia dimensiuni apocaliptice: nou schimb de replici halucinant
Un nou schimb de replici intre președintele american Donald Trump și liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, a ...
-
Neo-marxism extrem: O președintă de tribunal propune căsătoria pe perioadă determinată. Cum motivează această idee
Președinta Tribunalului Argeș, judecatoarea Cornelia Olteanu, vine cu o propunere inedita in ceea ce privește casatoria. ...
-
De neînchipuit pentru Rusia: Marii influenceri ruși din diaspora au rupt tăcerea și îl critică dur pe Vladimir Putin
Mai multi influenceri rusi cunoscuti pentru continut de lifestyle si frumusete au criticat public politicile presedintel ...
-
Mircea Dinescu are o primă reacție după ce casa lui de la Cetate s-a făcut scrum: "Voi renaște ca pasărea Phoenix"
Mircea Dinescu a reacționat pentru prima data dupa ce casa sa de la Cetate, județul Dolj, a fost distrusa intr-un incend ...
-
Dacopatie sau nu, dar s-a descoperit că leagănul civilizației e în Balcani și nu în Africa. Omul de Azmaka a fost primul hominid biped
Oamenii de știința anunța ca au gasit primul stramoș uman care a mers in poziție verticala. Un femur fosilizat atribuit ...
-
Routerul din casă, folosit pentru spionaj. SRI și FBI au oprit o rețea globală controlată de GRU
O operațiune internaționala de amploare a scos la iveala o vulnerabilitate ignorata ani la rand. Mai exact, faptul ca di ...
-
Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului din Iran. Să vedem dacă și-n România scade pana la nivelul lunii februarie 2026
Anunțul privind redeschiderea Stramtorii Ormuz a avut ca efect imediat scaderea prețului petrolului cu aproape 10 procen ...
