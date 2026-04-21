Raed Arafat e audiat la DNA de procurorii militari în legătură cu achiziția unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost citat la DNA, secția militară și este audiat într-un dosar ce vizează presupuse nereguli legate de angajări în cadrul instituției. Ancheta procurorilor include și verificări privind o achiziție de elicopter, nu este exclusă posibilitatea punerii sub acuzare a acestuia în legătură cu modul în care au fost realizate unele încadrări.

Arafat este audiat de procurorii militari într-un dosar ce vizează o posibilă achiziție din 2017, din perioada mandatului lui Carmen Dan, a unui elicopter SMURD provenit dintr-o zonă din apropierea Marii Britanii. Aparatul ar fi costat circa 4 milioane de euro, iar TVA-ul nu ar fi fost achitat, fiind invocat un prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro. Cazul este legat de suspiciuni mai vechi privind detașarea unor medici la DSU, anchetatorii verificând atunci documente ridicate de la instituție și spitale implicate. Potrivit surselor, în cursul zilei ar putea fi dispusă urmărirea penală pentru mai multe persoane, posibil inclusiv Raed Arafat. Șeful DSU neagă existența unor angajări fictive și susține că instituția respectă cadrul legal. El afirmă că informațiile apărute în spațiul public sunt denaturate și parte a unor campanii repetate la adresa sa.

„Informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la persoana mea și la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică. Din păcate, nu este pentru prima dată când astfel de afirmații sunt lansate și întreținute în spațiul public de aceleași persoane care, de-a lungul timpului, au desfășurat cu rea-credință o campanie constantă de imagine negativă la adresa mea. În cadrul acestei campanii au fost promovate în repetate rânduri informații false, interpretări tendențioase și afirmații defăimătoare. Un asemenea demers, desfășurat în mod repetat și sistematic, nu urmărește informarea corectă a opiniei publice și nici apărarea interesului general. Dimpotrivă, el pare orientat către susținerea unor interese personale sau de grup, în detrimentul adevărului și al unei dezbateri publice oneste. În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, infirm categoric existența unei asemenea situații și reafirm, totodată, angajamentul ferm al instituției pentru respectarea strictă a legalității, a transparenței și a bunei desfășurări a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile sale legale. De asemenea, mi-am exprimat constant disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și voi continua să fac acest lucru, pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în analiză. Consider că adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații, insinuări sau campanii mediatice construite pe deformarea realității", a scris Raed Arafat pe Facebook.