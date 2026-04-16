Războiul din Iran a costat deja europenii 22 miliarde euro. Comisia Europeană propune închiderea clădirilor publice și o zi de muncă la distanță

Comisia Europeană propune o zi de muncă la distanță și reducerea costurilor transportului în comun pentru a atenua efectele crizei energetice cauzate de conflictul din jurul Iranului, scrie El Pais, care citează un proiect al Bruxelles-ului.

Se menționează că conflictul a costat europenii peste 22 de miliarde de euro sub formă de cheltuieli suplimentare pentru importul de combustibil.

De asemenea, printre măsurile posibile ale Comisiei Europene se numără închiderea clădirilor publice, acolo unde este posibil.

Europa încearcă să atenueze impactul asupra facturilor la electricitate, gaze și combustibili al războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și al închiderii Strâmtorii Ormuz.