Rușii fug din Crimeea. Mii de mașini blocate la Podul Kerci, în timp ce atacurile ucrainene lovesc peninsula

Traficul pe Podul Crimeei, legătura strategică dintre peninsula anexată de Rusia și teritoriul continental rus, a ajuns la un nivel record în această săptămână. Aproximativ 2.800 de autoturisme au fost blocate la punctele de control de la cele două capete ale podului, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte până la cinci ore pentru a traversa.

Potrivit informațiilor publicate pe Telegram de compania care administrează podul, la punctul de control din Taman, pe partea rusă, s-au format cozi de aproximativ 1.000 de vehicule, timpul de așteptare depășind trei ore. În același timp, la punctul de control din Kerci, în Crimeea, erau blocate circa 1.800 de vehicule, iar traversarea presupunea o așteptare de aproape cinci ore, notează dialog.ua.

De ambele părți ale podului s-au format coloane de mașini întinse pe câțiva kilometri. Blocajul s-a agravat începând de joi seară, când mii de turiști au încercat să traverseze podul în ambele sensuri. Totuși, fluxul celor care încearcă să părăsească peninsula este aproape dublu față de cel al persoanelor care încearcă să intre în Crimeea.

Situația vine pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii din peninsulă. În ultimele săptămâni, loviturile cu drone și rachete au afectat rețelele energetice și logistice din Crimeea, provocând pene de curent și dificultăți în aprovizionarea cu carburanți.

Recordul din această săptămână depășește precedentul maxim înregistrat joi, când peste 1.000 de vehicule au fost nevoite să aștepte mai mult de trei ore pentru traversare.

Podul Crimeei reprezintă una dintre cele mai importante rute de aprovizionare pentru Rusia în regiune și a fost în repetate rânduri ținta atacurilor ucrainene de la începutul războiului. Strategia Kievului urmărește izolarea logistică a peninsulei și întreruperea legăturilor de transport dintre Rusia și teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă.