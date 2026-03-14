Analiză CNN: Șapte motive pentru care Trump nu a câștigat războiul din Iran
Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Donald Trump se îndreaptă spre o răscruce dificilă în Iran pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu avansează, notează CNN. Nu poate declara cu sinceritate victoria; pare să piardă controlul asupra unui război în expansiune; iar consecințele strategice și economice ale renunțării ar fi mai dezastruoase decât cele ale rămânerii. Trump nu se confruntă încă cu situația dificilă a președinților precum Lyndon Johnson și George W. Bush, care au prelungit conflicte deja pierdute.
Există un capitol în războiul de aproape două săptămâni care întruchipează cel mai bine capacitatea erodată a lui Trump de a-și controla expansiunea - închiderea de către Iran a Strâmtorii Hormuz, un punct important de blocare a exporturilor de petrol. Sfidarea regimului arată că, deși SUA se bucură de o dominație militară uriașă, nu totul poate fi rezolvat prin violență, în ciuda retoricii administrației despre pământ pârjolit.
Închiderea Strâmtorii îl pune pe Trump în fața unei dileme militare care va fi extrem de periculoasă pentru Marina SUA să încerce să o rezolve, în ciuda faptului că Republica Islamică este depășită militar. Este, de asemenea, cea mai recentă consecință a unui război pe care Trump l-a lansat pe baza unui „sentiment" care pare să trădeze o lipsă neglijentă de previziune. Oficialii americani au înțeles, la urma urmei, de zeci de ani cum ar răspunde Iranul la un atac.
„Nu poți avea victorie dacă nu poți folosi Strâmtoarea Hormuz", a declarat miercuri căpitanul în rezervă al Marinei SUA, Lawrence Brennan, pentru Erin Burnett de la CNN. „Strâmtoarea Hormuz trebuie redeschisă comerțului internațional, iar acesta este un lucru dificil, dacă nu chiar imposibil, de făcut în circumstanțele actuale." Brennan, care a servit pe portavionul USS Nimitz în timpul crizei ostaticilor din Iran din 1979-1981, a adăugat: „Oricât de mult apreciez optimismul președintelui... declararea victoriei după prima zi sau două pur și simplu nu este lucrul corect de făcut... Acest lucru va continua mult mai mult decât speră oricare dintre noi."
Reacția în lanț tot mai mare merge dincolo de prețurile petrolului. Pierderea unui avion cisternă american deasupra Irakului, joi, într-un accident descris de oficiali, a subliniat costurile mobilizărilor militare în masă, în urma morților anterioare a șapte americani în conflict.
În Statele Unite, incidentele violente din Virginia și Michigan, petrecute joi, au evidențiat posibilitatea unor consecințe interne ale unui război aflat la o jumătate de lume distanță. Nu este clar dacă incidentele sunt legate în mod definitiv de războiul din Orientul Mijlociu. Dar, pe fondul tensiunilor sporite și al amenințărilor sporite, atacul armat din Virginia este tratat de autorități ca fiind legat de terorism. Între timp, FBI a descris un vehicul care a lovit o sinagogă din Michigan drept un „act de violență țintit împotriva comunității evreiești".
Atmosfera prevestitoare subminează asigurările Casei Albe că conflictul i-a făcut deja pe americani mai în siguranță prin eliminarea posibilității unei bombe nucleare iraniene și prin zdrobirea programului de rachete balistice al țării. „Situația cu Iranul evoluează foarte rapid. Merge foarte bine. Armata noastră este de neegalat. Nu a mai existat niciodată așa ceva", a declarat Trump joi. A numi Operațiunea Epic Fury un eșec epic ar fi prematur.
Nu există nicio îndoială că atacul aerian combinat americano-israelian este un succes operațional și ar fi putut eviscera capacitatea Iranului de a proiecta amenințări în afara granițelor sale; i-a redus capacitatea de a înlocui rachetele și dronele distruse; și a deteriorat activele utilizate de statul brutal de securitate al regimului pentru a impune represiunea. În plus, ritmul atacurilor cu rachete iraniene asupra aliaților americani din Golf a încetinit.
Deși fiecare moarte în luptă este tragică, pierderile americane nu se compară încă cu uciderea personalului american în timpul ocupațiilor din Irak și Afganistan - mlaștini pe care Trump a promis că nu le va imita. Războiul este întotdeauna caracterizat de emoții puternice și este greu de judecat în timp real. Și, deși numirea unui nou lider suprem iranian a spulberat speranțele că un regim care a antagonizat SUA timp de aproape 50 de ani ar putea cădea, eșecul său de a apărea până acum în public nu promovează neapărat un sentiment de permanență.
„Evaluările pe care le faceți astăzi... s-ar putea să nu fie neapărat adevărate pe 5 aprilie și cu siguranță s-ar putea să nu fie adevărate pe 10 noiembrie", a declarat Ray Takeyh, membru senior la Consiliul pentru Relații Externe. „Întotdeauna le spun oamenilor în această perioadă anume: «Trebuie să fiți ceasornicari». Trebuie să vă demontați și să vă reconstruiți în fiecare zi, pentru că aceasta este o situație dinamică și necesită un grad profund de flexibilitate intelectuală."
Trump detestă o astfel de reținere, fiind un vânzător de-o viață care se ocupă de hiperbolă. „Permiteți-mi să spun că am câștigat", a spus el miercuri în Kentucky. „Știți, nu vă place niciodată să spuneți prea devreme că ați câștigat. Am câștigat. Am câștigat, în prima oră s-a terminat, dar am câștigat", a spus Trump. Însă o analiză obiectivă a evenimentelor sugerează că Statele Unite nu au câștigat încă. Complexitatea tot mai mare pune sub semnul întrebării o narațiune a victoriei convenabilă din punct de vedere politic.
Sufocarea efectivă a strâmtorii de către Iran, un punct de legătură pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial, și atacurile asupra petrolierelor din Golf au dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului - și a benzinei la pompă. Marina SUA, conștientă de riscul reprezentat de rachetele antinavă și de dronele maritime și aeriene, este reticentă să intre în această cale navigabilă critică. Tarifele de asigurare pentru nave au crescut vertiginos.
Nu există o soluție militară clară pentru a deschide rapid Strâmtoarea. Și chiar dacă devine acceptabilă, ar necesita misiuni constante de escortă care ar putea depăși limitele marinei americane și occidentale, suprasolicitate și diminuate. O opțiune mai bună ar fi o soluție politică cu Iranul. Dar Trump cere capitularea necondiționată, iar Teheranul refuză.
„Problema este că nu există o modalitate bună de a deschide Strâmtoarea Hormuz prin forță, având în vedere faptul că iranienii o pot menține închisă doar cu un număr mic de drone foarte ieftine", a declarat Jennifer Kavanagh, directoarea de analiză militară la Defense Priorities.
„Acesta este punctul pe care mulți dintre noi l-am subliniat chiar înainte de începerea războiului, și anume că provocările pe care le-a reprezentat Iranul sunt provocări politice care necesită o soluție politică. Infrastructurile de rachete balistice ale Iranului, programul nuclear, acestea sunt lucruri care necesită o soluție politică. Și la fel este și cu această problemă", a spus Kavanagh. „Nu există o soluție militară la această problemă, pentru că, chiar dacă o deschidem acum, ce o menține deschisă?"
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei de către primele atacuri ale războiului americano-israelian a încadrat conflictul ca o încercare directă de a impune o schimbare de regim - chiar dacă oficialii americani au diminuat accentul asupra obiectivului în urma supraviețuirii ulterioare a regimului. Așadar, înlocuirea conducătorului de lungă durată de către fiul său, Mojtaba, umbrește narațiunea de succes a lui Trump. Aceasta le permite democraților să prezinte Operațiunea Epic Fury ca pe un succes militar, dar ca pe un eșec tactic.
Reprezentantul democrat Jake Auchincloss, veteran al Corpului Pușcașilor Marini, a declarat săptămâna aceasta pentru Kasie Hunt de la CNN că noul lider suprem este „și mai extremist, chiar mai dur decât tatăl său".
Presupunând că Trump ajunge la un punct în care dorește să pună capăt războiului din motive politice, nu există nicio certitudine că Israelul - care este mult mai adaptat la posibilitatea unor războaie veșnice datorită poziției sale geografice - ar fi de acord. Au existat deja semne că obiectivele strategice ale SUA și Israelului ar putea diferi, după ce Israelul a bombardat infrastructura petrolieră iraniană.
Săptămâna aceasta au existat speculații că Trump ar putea ordona o operațiune a forțelor speciale pentru a extrage materialul radioactiv. Dar acest lucru ar necesita o forță terestră imensă și o misiune cu risc extrem. Organismul de supraveghere nucleară al ONU consideră că există încă aproximativ 200 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit la centrala nucleară de la Isfahan. Fără a elimina aceste stocuri, Washingtonul nu poate fi niciodată cu adevărat sigur de aspirațiile nucleare ale Iranului.
Trump a început războiul spunându-le iranienilor „că ceasul libertății voastre este aproape" și că au o șansă unică în viață de a se ridica împotriva autocrației lor teocratice. Până acum, însă, nu au existat semne publice ale unei astfel de revolte. Mulți analiști cred că scenariul mai probabil este o altă represiune brutală din partea guvernului atunci când bombardamentele SUA și Israelului se vor opri. Deși Trump ar putea revendica o victorie strategică dacă amenințarea regimului la adresa Orientului Mijlociu extins este dezamorsată, acest lucru ar fi departe de retorica sa publică de război inițială.
Oficialii îi asigură pe americani că o creștere a prețurilor petrolului cauzată de război este temporară și necesară pentru o pacoste pe termen scurt, în scopul unui câștig pe termen lung. Însă perspectiva unei bombe nucleare iraniene - care nu exista încă când a izbucnit războiul - este mult mai îndepărtată în districtele electorale de la mijlocul mandatului decât în Israel, unde reprezintă o potențială amenințare existențială. În timp ce americanii jelesc personalul militar căzut și văd bugetele gospodăriilor deja tensionate fiind încordate și mai mult de creșterea prețurilor la benzină și de costurile de consum în domino, este puțin probabil să împărtășească victoria lui Trump.
Sfârșitul războaielor este rareori la fel de clar și neechivoc ca victoria Americii asupra nazismului și Japoniei Imperiale în 1945. Se poate argumenta că națiunea a pierdut mult mai multe războaie decât a câștigat de atunci. Dar Trump se confruntă cu consecința inevitabilă a unui război ales. Trebuie să iasă cu o victorie înainte ca avantajul inițial al puterii militare să scadă și un adversar mai slab să poată stabili un test final de rezistență.
