Sam Altman a lansat "Memorandumul Inteligentei Artificiale": Pune Omenirea "pe liber" contra unui venit universal si muncă redusă
Postat la: 10.04.2026 |
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, tocmai a publicat un document de 13 pagini în care cere guvernului american să taxeze companiile de AI, să creeze un fond public din care fiecare cetățean să primească bani și să introducă săptămâna de lucru de 4 zile. Da, omul care investește zeci de miliarde de dolari în superinteligență.
Și ca să fim pe aceeași pagină: prin superinteligență, OpenAI se referă la sisteme AI care îi depășesc pe cei mai inteligenți oameni de pe planetă, chiar și atunci când acei oameni sunt asistați de AI. Nu e science fiction. Altman spune că tranziția e deja în desfășurare și că necesită un nou contract social, pe modelul New Deal-ului din anii 1930, scrie Axios.
Documentul se numește "Industrial Policy for the Intelligence Age" și e un plan detaliat pentru ce ar trebui să facă statul ca să protejeze oamenii. Altman spune direct: AI-ul vine atât de repede, încât capitalismul în forma lui actuală nu va fi suficient.
Cele mai provocatoare idei, conform OpenAI blog:
- Un fond public de avere. Companiile AI contribuie la un fond național, câștigurile se distribuie direct cetățenilor. Fiecare om ar avea o miză financiară în creșterea generată de AI, indiferent dacă investește la bursă sau nu.
- Taxe pe munca automatizată. Dacă AI-ul preia taskuri și tot mai puțini oameni plătesc taxe pe salariu, cine mai finanțează pensiile și sănătatea? Propunerea: mutarea bazei de taxare de pe salarii pe profiturile corporațiilor.
- Săptămâna de 4 zile, cu același salariu. Dacă AI-ul te face mai productiv, nu ar trebui să lucrezi mai mult, ci mai puțin. OpenAI propune programe pilot de 32 de ore pe săptămână, fără reducerea veniturilor.
- "Dreptul la AI." Accesul la AI tratat la fel de fundamental ca electricitatea sau internetul. Acces ieftin sau gratuit pentru școli, biblioteci, afaceri mici și comunități defavorizate.
- Planuri de urgență pentru AI scăpat de sub control. OpenAI recunoaște scenarii în care sisteme AI periculoase nu mai pot fi retrase, fie pentru că se auto-replică, fie pentru că dezvoltatorii refuză să le limiteze.
Ironia e evidentă. Compania care cheltuie cei mai mulți bani din lume ca să construiască superinteligența ne explică de ce e periculoasă și ce ar trebui să facă statul ca să ne protejeze de ea. E ca și cum producătorul de țigări ți-ar scrie ghidul despre cum să te lași de fumat.
Dar dacă treci peste asta, ideile sunt interesante. Nu pentru că sunt noi, ci pentru că vin din interiorul industriei. Altman recunoaște public că AI-ul va desființa locuri de muncă la scară mare, că bogăția se va concentra și mai mult și că fără intervenție, lucrurile pot merge foarte prost.
Într-un interviu pentru Axios, Altman a fost întrebat de ce ar trebui lumea să aibă încredere în el. Răspunsul: nimeni nu ar trebui să ia aceste decizii singur. Sună frumos, dar vine de la omul care conduce una dintre cele mai puternice companii AI din lume.
Claudiu Mihai Ciobanu
