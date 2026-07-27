Infecțiile urinare revin mereu? Poate că tratezi simptomul, nu cauza
Postat la: 27.07.2026 |
Arsura la urinare apare brusc, de obicei la ore nepotrivite. Mergi la farmacie, iei un antibiotic pe care îl știi deja, trece în câteva zile. Și apoi, peste câteva săptămâni sau luni, totul se repetă. Exact același scenariu. Mulți oameni ajung să trateze infecțiile urinare ca pe o răceală sezonieră, ceva inevitabil cu care te obișnuiești. Problema e că această abordare nu rezolvă nimic pe termen lung și, mai rău, poate face bacteriile rezistente la antibioticele pe care le folosești.
Există câteva lucruri despre infecțiile urinare pe care articolele standard nu le spun clar: de ce revin, când devine obligatorie vizita la urolog și ce se întâmplă dacă ignori semnalele de alarmă.
Simptomele care îți spun că nu e o simplă iritație
Arsura la urinare e simptomul pe care toată lumea îl recunoaște. Dar infecțiile urinare au un spectru mai larg, iar localizarea simptomelor îți spune unde s-a instalat infecția.
Infecțiile joase, adică cele care afectează uretra și vezica urinară, produc:
- senzație de arsură sau usturime la urinare (disurie)
- nevoia frecventă de a urina, în cantități mici
- urină tulbure sau cu miros neobișnuit de puternic
- senzație de presiune sau disconfort în abdomenul inferior
- uneori, urme de sânge în urină
Infecțiile înalte, care ajung la rinichi (pielonefrită), au un tablou diferit. Febra, frisoanele, durerea lombară, greața și vărsăturile sunt semnale că infecția a depășit vezica. Semnul Giordano, adică durerea la percuția lombară, e un indicator clasic pe care medicul îl verifică la consultație. Dacă ai febră peste 38°C combinată cu durere în spate, nu mai e cazul să aștepți.
La bărbați, infecțiile urinare sunt mai rare, dar când apar, necesită evaluare mai atentă. Prostatita bacteriană, inflamația prostatei, poate mima o infecție urinară simplă și are nevoie de tratament mult mai lung, uneori 3-4 săptămâni de antibiotice conform antibiogramei, nu 7 zile.
Un detaliu pe care mulți îl ignoră: urina tulbure sau mirositoare nu înseamnă automat infecție. Poate fi deshidratare. Diagnosticul corect se pune pe baza analizelor, nu pe baza simptomelor singure.
Dacă disconfortul persistă, reapare frecvent sau este însoțit de febră, dureri lombare ori sânge în urină, descoperă serviciile de urologie oferite de Enayati Medical City, unde poți beneficia de investigații și recomandări adaptate cauzei simptomelor.
De ce revin infecțiile și ce nu funcționează în abordarea standard
Infecțiile urinare recurente sunt definite ca minimum 2 episoade în 6 luni sau minimum 3 episoade într-un an. Aproximativ 30% dintre femei ajung în această situație la un moment dat în viață, iar femeile au un risc de 50-60% de a face cel puțin o infecție urinară de-a lungul vieții
Recidivele au câteva cauze frecvente pe care tratamentul standard nu le adresează:
- Tratament incomplet. Antibioticul a redus simptomele, dar nu a eliminat complet bacteria. Câteva zile fără simptome nu înseamnă vindecare.
- Bacterie rezistentă. Dacă ai luat același antibiotic de mai multe ori fără urocultură, există șanse reale ca bacteria să fi dezvoltat rezistență.
- Cauză anatomică sau funcțională. Pietre la rinichi, prostată mărită, anomalii congenitale sau golirea incompletă a vezicii creează condiții favorabile pentru bacterii.
- Estrogen scăzut. La femei în perimenopauză sau menopauză, scăderea estrogenului reduce protecția naturală a mucoasei urinare. Asta explică de ce infecțiile apar sau se înmulțesc tocmai în această perioadă.
O utilizatoare de pe Reddit descria exact această situație: după ani de infecții recurente tratate punctual cu antibiotice, a descoperit la consultul urologic că problema era legată de golirea incompletă a vezicii, ceva ce niciun medic de familie nu investigase până atunci. ([r/WomenRO], 2025)
Automedicația cu antibiotice fără urocultură e, probabil, cel mai comun mecanism prin care infecțiile simple devin recurente și greu de tratat.
Ce se întâmplă la vizita la urolog și de ce contează urocultura
Mulți amână consultul urologic pentru că nu știu la ce să se aștepte sau pentru că li se pare exagerat pentru „o simplă infecție". Realitatea e că un consult urologic e mai puțin complicat decât pare și poate face diferența între o infecție rezolvată și ani de recidive.
La prima vizită, medicul va face:
- anamneza, adică istoricul simptomelor, frecvența episoadelor, tratamentele anterioare
- examen fizic, inclusiv verificarea semnului Giordano
- solicitarea unui sumar de urină și a unei uroculturi
Urocultura e analiza care identifică exact bacteria responsabilă și antibioticele la care e sensibilă. Fără ea, tratamentul e empiric, adică medicul prescrie un antibiotic care funcționează statistic pe cele mai frecvente bacterii, fără să știe sigur că e cel potrivit pentru cazul tău. Corect este să recoltezi urina înainte de a începe orice antibiotic, din prima urină de dimineață, al doilea jet, după o igienă prealabilă.
În funcție de ce găsește, urologul poate recomanda și o ecografie renovezicală sau, în cazuri mai complexe, o cistoscopie. Nu sunt investigații de rutină pentru prima infecție, dar devin necesare când infecțiile revin fără o cauză clară.
De exemplu: o femeie de 35 de ani cu 3 episoade de cistită în 8 luni, tratate de fiecare dată cu același antibiotic fără urocultură, ajunge la urolog. Ecografia arată un reziduu vezical post-micțional, adică vezica nu se golește complet. Asta e cauza reală. Tratamentul se schimbă complet față de ce primise până atunci.
Există și situații în care consultul nu mai poate fi amânat. Mergi urgent la medic dacă ai:
- febră peste 38°C combinată cu durere lombară
- sânge vizibil în urină fără simptome de infecție
- simptome care nu cedează după 48-72 de ore de antibiotic
- infecție urinară în sarcină, indiferent de severitate
Tratamentul corect, nu cel mai rapid
Infecțiile joase necomplicate se tratează cu antibiotice 5-7 zile. Infecțiile înalte, 10-14 zile. Prostatitele, uneori 3-4 săptămâni. Durata contează, nu doar tipul de antibiotic.
Tratamentul antibiotic se completează cu:
- antiinflamatoare nesteroidiene pentru durere și inflamație
- antispastice pentru calmarea spasmelor vezicale
- antiseptice urinare, în unele cazuri
- hidratare intensă, minimum 2-2,5 litri de apă pe zi
Hidratarea nu e un sfat banal. Urina diluată și frecventă spală mecanic bacteriile din tractul urinar. Persoanele care lucrează în medii calde și se deshidratează au stază urinară, adică urină stagnantă în vezică, ceea ce e un mediu favorabil pentru bacterii.
Pe lângă tratamentul acut, pentru infecțiile recurente există și opțiuni preventive. Estrogenul local, recomandat de medic, reduce semnificativ riscul la femeile în menopauză. Antibioticul profilactic post-coital e o altă opțiune pentru femeile cu infecții legate de activitatea sexuală. Merișorul, sub formă de extract standardizat, nu de suc îndulcit, are dovezi moderate că reduce aderența bacteriilor la peretele vezicii, dar nu înlocuiește tratamentul antibiotic.
O utilizatoare de pe Reddit cu infecții urinare recurente legate de activitatea sexuală a primit de la urolog un antibiotic profilactic de luat imediat după contact. Rezultatul: nicio infecție în 8 luni, față de câte 2-3 pe trimestru anterior. ( [r/WomensHealth], 2023)
Prevenția care chiar funcționează
Sfaturile de prevenție circulă peste tot, dar câteva sunt mai importante decât par:
- Urinează după actul sexual. Nu e un mit. Elimină bacteriile care ar putea urca spre vezică.
- Nu reține urina. Staza vezicală e un factor de risc real, mai ales la persoanele sedentare sau care lucrează în birouri.
- Evită spălăturile intravaginale. Distrug flora bacteriană protectoare și cresc riscul de infecție.
- Golește complet vezica. Relaxarea perineului în timpul urinării ajută la golirea completă, nu te grăbi.
- Hidratare constantă. Nu doar când simți sete.
Igiena perineului contează, dar direcția contează mai mult decât frecvența. Ștergerea din față spre spate reduce transferul bacteriilor intestinale spre uretră.
Infecțiile urinare sunt tratabile și, în mare parte, prevenibile. Problema nu e că sunt complicate, ci că sunt tratate superficial, fără să se caute cauza reală. Dacă ai mai mult de două episoade pe an, corpul tău îți spune că ceva nu e rezolvat, nu că ești „predispus genetic" la infecții. Consultul urologic nu e ultimul resort, e pasul pe care ar trebui să îl faci mult mai devreme.
Surse și experiențe din comunitate:
- YouTube - Dr. Mihail - Infecții Urinare: Cum le Prevenim si Tratăm - https://www.youtube.com/watch?v=_Ch149CIOAE - 2024- Reddit - u/WomenRO - r/WomenRO - https://www.reddit.com/r/WomenRO/comments/1u6a9cx/recomandare_medic_urologuroginecolog_infectii/ - 2025- Reddit - u/WomensHealth - r/WomensHealth - https://www.reddit.com/r/WomensHealth/comments/170drrc/advice_for_recurrent_utis_please/ - 2023
Sursa foto: Pexels.com
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