Scandal monstru la ANAF: 200 de mașini de pe siteul de licitatii au dispărut înainte de lansarea platformei de vânzări

Lansarea platformei digitale eLicitațiiANAF, destinată vânzării bunurilor sechestrate de stat, scoate la iveală disfuncționalități majore în administrarea acestor active, inclusiv cazuri în care bunuri aflate în evidențele Fiscului nu mai pot fi identificate în depozite.

Cel mai grav caz semnalat vizează un lot de aproximativ 200 de autoturisme, pentru care în documentele ANAF apare instituit sechestru asigurător, dar care nu mai sunt de găsit în realitate. Conducerea instituției a cerut tuturor structurilor teritoriale să clarifice situațiile în perioada următoare, urmând ca eventualele cazuri neelucidate să fie investigate de Direcția de integritate.

Potrivit primelor informații, în cazul autoturismelor dispărute, anumite formalități nu ar fi fost finalizate de angajații Fiscului, ceea ce ar fi permis înstrăinarea acestora de către datornici. Autoritățile consideră însă necesară o perioadă de verificare, întrucât unele neconcordanțe ar putea fi explicate și prin erori administrative.

Situația apare în contextul în care ANAF gestionează un volum foarte mare de bunuri, estimat la peste 60.000 de tipuri de produse ce ar putea fi valorificate prin noua platformă. Cu toate acestea, la momentul lansării, pe site erau listate mai puțin de 200 de bunuri, procesul de încărcare fiind descris drept unul greoi.

În pofida problemelor interne, platforma a generat un interes major. ANAF a anunțat că eLicitațiiANAF a înregistrat aproximativ 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare, după ce, în primele ore, fuseseră deja contabilizate peste un milion de accesări.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că acest interes reflectă nevoia de transparență a societății. „Digitalizarea administrației fiscale nu răspunde doar unei nevoi reale a societății - este un proces obligatoriu și ireversibil", a transmis acesta, adăugând că platforma oferă acces nediscriminatoriu la informații și participare la licitații fără bariere administrative sau geografice.

Oficialul a mai arătat că digitalizarea procesului de valorificare a bunurilor sechestrate aduce eficiență, trasabilitate și corectitudine, elemente esențiale pentru utilizarea responsabilă a resurselor publice.

Platforma permite atât consultarea bunurilor scoase la vânzare, cât și participarea efectivă la licitații online. Bunurile sunt afișate inițial într-o secțiune de publicitate pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care pot fi vizionate, iar ulterior sunt transferate automat în secțiunea de licitații.

Licitațiile se desfășoară online pe perioade de 5, 7 sau 10 zile, iar participanții trebuie să dețină cont în Spațiul Privat Virtual și să achite sau să garanteze o taxă de participare de 10% din prețul de pornire. Sistemul permite actualizarea ofertelor în timp real și notificarea automată a participanților.

Plata bunurilor adjudecate se poate face prin card bancar, transfer bancar sau mandat poștal, iar sumele blocate pentru participare sunt returnate în maximum cinci zile celor care nu câștigă licitațiile.

Noua platformă marchează trecerea de la licitațiile organizate fizic la sediile ANAF la un sistem complet digitalizat, dezvoltat în cadrul procesului de modernizare a administrației fiscale și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Președintele ANAF, Adrian Nica, declara anterior că obiectivul este oferirea unui acces facil și egal pentru toate persoanele interesate, într-un sistem „dinamic, rapid și eficient".

Bunurile valorificate prin platformă provin din executări silite, confiscări dispuse în materie penală sau din bunuri intrate în proprietatea statului. Printre produsele deja listate se numără autoturisme de lux, precum un Lamborghini Urus cu preț de pornire de peste 1,1 milioane de lei, dar și ceasuri de lux, terenuri, apartamente sau autocare.

Pregătirea lansării a fost marcată și de dificultăți logistice, inclusiv lipsa unor imagini de calitate pentru bunurile listate, ceea ce a impus formarea unei echipe dedicate pentru realizarea acestora.

În paralel, depozitele ANAF sunt descrise ca fiind supraaglomerate, în contextul volumului mare de bunuri provenite din confiscări și executări silite, ceea ce pune presiune suplimentară pe procesul de valorificare.

Obiectivul instituției este listarea integrală a bunurilor disponibile, cu excepția celor care nu pot fi comercializate din motive legale, însă ritmul actual arată că procesul de digitalizare și inventariere va continua pe parcursul următoarelor luni.