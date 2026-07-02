Secrete din referatul DIICOT pentru arestarea lui Viorel Pașca și a rețelei sale: Probele s-au strâns cu ajutorul a patru agenți sub acoperire
Postat la: 02.07.2026 |
Apar noi informații legate de modul în care acționa rețeaua lui Viorel Pașca. Oamenii legii au strâns probe infiltrând acolo mai mulți agenți sub acoperire. Referatul prin care se cere arestarea preventivă a deţinătorului azilelor ilegale din Bihor, Viorel Paşca, arată că activitatea infracţională a grupului nu ar fi putut fi documentată fără contribuţia unor agenţi sub acoperire.
Documentul emis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul nr. 3639/19/P/2025 şi intrat în posesia News.ro arată că detaliile privind activitatea desfăşurată în locaţiile coordonate de Viorel-Teodor Paşca s-a bazat în mod fundamental pe datele culese prin intermediul investigatorilor sub acoperire autorizaţi în cauză.
Stenograme din Dosarul Viorel Pașca: DIICOT susține că pacienți cu viermi, cancere și AVC nu erau duși la spital. Angajați analfabeți dădeau medicamente bolnavilor după culori!
După încercări iniţiale care nu s-au concretizat în toamna anului 2025, investigatorii sub acoperire cu identităţi de împrumut au reuşit pătrunderea în reţeaua internă începând cu luna februarie 2026. În cadrul discuţiilor premergătoare angajării uneia dintre investigatoare, purtate în prezenţa numitei „Delia" , Viorel-Teodor Paşca a stabilit modalitatea de prezentare publică şi juridică a activităţii sale. Acesta a declarat în mod explicit: „Ei nu sunt azil sau casă de bătrâni, ei sunt o organizaţie nonguvernamentală, care funcţionează pe donaţii". Tot atunci, acesta a precizat că deţine în proprietate aproximativ 10 case în care se aflau, la acel moment, în jur de 380 de persoane.
Rapoartele investigatorilor au documentat procedurile interne prin care membrii grupului gestionau resursele financiare ale beneficiarilor şi obţineau fonduri corelate cu dizabilităţile acestora.
Falsificarea cererilor pentru decontul de carburant: În cadrul activităţii zilnice, investigatoarea sub acoperire a asistat la redactarea şi semnarea unor cereri întocmite în numele beneficiarilor pentru obţinerea deconturilor de combustibil destinate persoanelor cu handicap. Documentele erau semnate în locul pacienţilor de către Ramona-Viorica David, Delia-Mioara Păcală şi alte angajate (precum bucătăreasa), în timp ce Viorel-Teodor Paşca refuza să semneze direct, afirmând „că el nu semnează nimic". Într-un context similar, referindu-se la modul de completare a acestor documente în numele pacienţilor de către bărbaţii din centru, liderul grupului le-a solicitat „faptul că trebuie să aibă grijă cum semnează, să pară semnătură veridică".
Obţinerea actelor provizorii şi actualizarea bancară: Pentru a asigura încasarea pensiilor şi a indemnizaţiilor, membrii grupării efectuau formalităţile necesare la Primăria Tinca şi Primăria Holod pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii, cu o valabilitate de un ani şi stabilirea domiciliului la adresele imobilelor deţinute. Ulterior, investigatorii au însoţit beneficiarii la unităţile bancare (cum ar fi filiala CEC din comuna Tinca) pentru efectuarea procedurilor de reactualizare a datelor personale necesare deblocării sau operării conturilor.
Investigaţia a relevat o practică administrativă prin care cardurile bancare şi cele sociale ale persoanelor adăpostite rămâneau în posesia coordonatorilor. Acest aspect a fost confirmat ulterior prin percheziţiile judiciare, în cadrul cărora au fost identificate sute de carduri bancare şi carduri sociale păstrate în incintele private ale liderului reţelei, sumele fiind retrase periodic. Din interceptările realizate, rezulta inclusiv practica de a reţine cardurile şi documentele de identitate chiar şi în situaţia în care pacienţii părăseau locaţiile de bunăvoie.
Deşi în cadrul vizitelor iniţiale ale investigatorilor s-a menţionat o igienă corespunzătoare a spaţiilor în anumite încăperi din Dumbrava, monitorizarea pe termen lung a scos la iveală deficienţe structurale majore în ceea ce priveşte îngrijirea de specialitate:
Absenţa tratamentului medicamentos controlat: Documentele menţionează situaţii în care pacienţii erau complet lipsiţi de medicaţia necesară. Într-o discuţie interceptată între Manuela-Viorica Manea şi Delia-Mioara Păcală, prima preciza: „Io, io am fost la el... no partea proastă e că nici nu are medicamente", adăugând că le sesizase în mod repetat pe alte membre ale grupului (Estera şi Ramona), fără a se lua măsuri.
Calificarea personalului: Administrarea tratamentelor era delegată unor îngrijitoare fără pregătire medicală, care recurgeau adesea la identificarea vizuală a cutiilor de pastile sau la aplicarea unor remedii empirice în caz de urgenţă medicală, evitându-se contactarea Serviciului de Ambulanţă.
Investigatorii au consemnat accentul deosebit pus de management pe menţinerea unei imagini pozitive pe reţelele de socializare pentru atragerea de donaţii şi sponsorizări. În discuţiile directe cu investigatoarea sub acoperire, Viorel-Teodor Paşca a recunoscut obligativitatea fotografierii beneficiarilor: „Asta-i politica noastră să facem poze la fiecare bolnav care ajunge".
Investigatorii au consemnat accentul deosebit pus de management pe menţinerea unei imagini pozitive pe reţelele de socializare pentru atragerea de donaţii şi sponsorizări. În discuţiile directe cu investigatoarea sub acoperire, Viorel-Teodor Paşca a recunoscut obligativitatea fotografierii beneficiarilor: „Asta-i politica noastră să facem poze la fiecare bolnav care ajunge". Întrebat de agent care este scopul acestor imagini realizate inclusiv la sosirea ambulanţelor, acesta a justificat formal că documentele fotografice „trebuie să le aibă la dosar" , deşi investigaţia a stabilit că acestea erau utilizate ca instrument de marketing social.
Dosarul nr. 3639/19/P/2025, instrumentat de DIICOT, vizează destructurarea unui grup infracţional organizat complex, acuzat de trafic de persoane şi exploatarea vulnerabilităţii la o scară alarmantă în judeţul Bihor. Această investigaţie a scos la iveală modul în care sute de persoane vulnerabile - vârstnici, persoane cu dizabilităţi psihice grave şi oameni fără adăpost - au fost transformate în simple „surse de venit" sub paravanul unei activităţi caritabile.
Procurorii spun că grupul infracţional a fost constituit în cursul anului 2020 de către Viorel-Teodor Paşca, liderul reţelei, împreună cu soţia sa şi cei trei fii ai săi. Reţeaua funcţiona sub paravanul Asociaţiei „Dumbrava DPG" (Dumnezeu Poartă de Grijă), prezentată public ca o organizaţie umanitară, dar care în realitate nu deţinea licenţele legale pentru a presta servicii sociale sau medicale.
Victimele erau racolate direct din spitale, unităţi medicale sau direcţii de asistenţă socială (DGASPC-uri) din toată ţara, care, confruntate cu lipsa locurilor în sistemul de stat, acceptau să trimită pacienţii în locaţiile gestionate de Paşca. Odată ajunşi în locaţii, beneficiarilor li se confiscau actele de identitate, telefoanele mobile şi cardurile bancare, fiind izolaţi de familii şi de lumea exterioară.
Scopul principal era încasarea sistematică a veniturilor victimelor (pensii de limită de vârstă sau de handicap, indemnizaţii de însoţitor) şi a donaţiilor atrase prin campanii emoţionante pe Facebook.
La percheziţii au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel. Istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite" peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii.
Cine sunt membrii reținuți:
În urma intervenţiei autorităţilor de la 1 iulie 2026, au fost reţinute şi s-a cerut arestarea faţă de principalii membri ai reţelei:
PAŞCA VIOREL-TEODOR: Liderul grupului şi preşedintele asociaţiei.
PAŞCA FLORICA: Soţia liderului, responsabilă de gestionarea banilor şi a actelor de deces pentru încasarea ajutoarelor de înmormântare.
PAŞCA VIOREL-EMANUEL: Fiul liderului şi viceprimar al comunei Holod, acuzat că folosea influenţa sa politică pentru a proteja reţeaua şi a facilita obţinerea actelor la primărie.
PAŞCA ABEL-TIMOTEI: Fiul liderului, implicat în gestionarea cardurilor bancare şi administrarea locaţiilor.
PAŞCA DANIEL-SABIN: Fiul liderului, responsabil de logistica medicală şi transportul bolnavilor.
PĂCALĂ DELIA MIOARA: Coordonatoarea activităţilor, cea care gestiona direct personalul şi internările.
În acelaşi timp, cinci persoane au fost plasate sub control judiciar:
Ramona Viorica David (fost asistent medical, responsabilă de documentaţie), Estera-Anca Paşca şi Ioana-Viorica Paşca (nurorile liderului), Petru Bulcău (finul liderului, se ocupa de deschiderea conturilor bancare) şi Manuela-Viorica Manea (asistentă medicală).
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