Serviciul de Securitate al Ucrainei, în spatele exploziei cu bombă din Monaco? „Avertisment" în stil ucrainean pentru un oligarh considerat controversat
Postat la: 01.07.2026 |
Anchetatorii din Monaco nu exclud versiunea conform căreia explozia din Monaco a fost orchestrată de Serviciul de Securitate al Ucrainei, scrie publicația Le Figaro, pe surse. Tentativa de asasinat l-ar fi vizat pe controversatul om de afaceri ucrainean Vadima Ermolaeva.
Explozia din Monaco a avut loc în seara zilei de 29 iunie. Bomba a explodat în holul uneia dintre clădirile rezidențiale, când oamenii au intrat în clădire.
Conform informațiilor oficiale, trei persoane au fost rănite: un bărbat și o femeie cu vârste între 50 și 60 de ani, precum și un adolescent "asociat cu ei" în vârstă de 13 ani. Autoritățile din Monaco nu au numit victimele.
Geanta cu bomba a fost lăsată de un bărbat a cărui identitate nu a fost încă stabilită. Presupusul infractor a fugit de la locul exploziei. Ancheta consideră că a fugit în direcția comunei franceze Beausoleil.
Potrivit publicației, atacul a fost probabil mai degrabă un "avertisment" decât o tentativă deliberată de asasinat.
Potrivit relatărilor din presă, Yermolaev și rudele sale au fost rănite.
În același timp, soția omului de afaceri, Anna Yermolaeva, le-a spus jurnaliștilor ucraineni că nu a fost rănită - nu era la locul exploziei. Nu a spus alte detalii despre incident.
Oligarhul ucrainean Vadima Ermolaeva, născut în 1968, ocupă locul 23 în clasamentul celor mai mari 100 de averi din Ucraina, întocmit de revista Forbes. Forbes Ukraine îi estima averea la aproximativ 220 de milioane de dolari în 2021.
Originar din regiunea Dnipropetrovsk, la granița cu Crimeea, Vadim Iermolaiev și-a construit o parte din avere din producția de băuturi spirtoase, în special vin.
El este fondatorul grupului Alef, cu interese în imobiliare, agricultură, industrie, producția de alcool, materiale de construcții și alte domenii. În Ucraina, Iermolaiev este cunoscut mai ales ca unul dintre marii dezvoltatori ai orașului Dnipro, fiind asociat cu proiecte precum Most-City, Cascade Plaza, Bosfor, Enigma, Prisma și complexul Brama.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a inclus pe o listă de 84 de cetățeni care ar fi fugit din țară.
Acest magnat din industria agroalimentară este, de asemenea, coproprietar al unei instituții financiare estoniene, Versobank, a cărei autorizație a fost suspendată de Banca Centrală Europeană în 2018 pentru „încălcarea sistematică a legislației privind spălarea banilor".
Profilul său este însă unul controversat. Iermolaiev a declarat anterior că din 2017 are doar pașaport cipriot. Numele său a apărut și în investigația jurnalistică „Batalionul Monaco", despre oameni de afaceri și politicieni ucraineni aflați pe Coasta de Azur după începutul invaziei ruse la scară largă.
Cea mai sensibilă controversă vizează legăturile cu afaceri din Crimeea ocupată de Rusia. În decembrie 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni împotriva lui Vadim Iermolaiev pentru o perioadă de zece ani. Presa ucraineană a relatat că măsurile au vizat inclusiv companii asociate cu el și cu businessul Alef-Vinal-Krym, activ în Crimeea.
Potrivit investigațiilor jurnalistice ucrainene, după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, o parte a businessului Alef-Vinal ar fi fost reînregistrată conform legislației ruse. Jurnaliștii au scris că aceste companii ar fi continuat să funcționeze în peninsula ocupată și ar fi plătit taxe către bugetul Federației Ruse.
Iermolaiev a respins acuzațiile. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina în 2024, omul de afaceri a declarat că nu deține și nu administrează nicio afacere în Crimeea, că nu a avut active în „statul agresor" și că activele sale din peninsulă au fost, de fapt, pierdute după anexarea Crimeei. El a spus că a fost investitor în trei întreprinderi de vin și coniac înainte de anexare, dar că acestea ar fi fost preluate de Rusia și că relația cu managementul local s-ar fi rupt după presiuni ale autorităților de ocupație.
Pe de altă parte, autoritățile și presa ucraineană au invocat tocmai activitatea acestor companii din Crimeea ca motiv al sancțiunilor. Potrivit Hromadske, SBU a susținut că Iermolaiev ar fi folosit persoane interpuse pentru reînregistrarea unor afaceri în Crimeea conform legislației ruse și că aceste afaceri ar fi plătit taxe către bugetul Federației Ruse.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Primăria Capitalei caută avocați pentru cele peste 7.000 de procese în care este implicată. Administrația nu poate face față volumului mare de litigii
Primaria Capitalei va continua sa apeleze la case de avocatura private pentru apararea intereselor municipiului in insta ...
-
Cum să optimizezi producția sistemului tău solar prin setări corecte ale invertorului fotovoltaic
Instalarea unui sistem fotovoltaic este doar primul pas catre reducerea costurilor cu energia electrica. Dupa punerea in ...
-
Meșterul Manele acuză că DIICOT i-a închis toate canalele și radioul: Americanii i-au retras muzica de pe platformele de streaming!
Calin-Liviu Georgescu, scenarist, producator, regizor, critic de film, fotograf, scriitor și umorist, susține ca intreg ...
-
Prejudecățile pe care le are Inteligența Artificială: Împarte viața unui om în trei perioade și judecă diferit oamenii mai în vârstă
Raspunsurile generate de sistemele de inteligența artificiala, precum ChatGPT, reflecta prejudecați sociale? O echipa de ...
-
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se redeschide complet traficului: anunțul MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o aentionare de calatorie pentru Bulgaria, anuntand ca marti se redeschide ci ...
-
OMS vine cu noi directive pentru guvernele lumii: "Căldura extremă este o criză de sănătate"
În contextul creșterii temperaturilor pe intregul continent, Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa, a cerut guv ...
-
Nava celor 2.700 de perverşi: Turcia respinge o navă de croazieră LGBT - turiștii homosexuali au fost ținuți departe de țărm
Turcia a interzis intrarea in apele sale teritoriale a unei nave de croaziera contractata de compania americana Atlantis ...
-
Peștele-iepure devine o problemă europeană: UE deblochează fonduri pentru capturarea peștilor care au speriat turiștii din Mediterana
Regiunile grecesti Creta si Egeea de Sud pot depune, incepand de luni, cereri de participare la primul program de prime ...
-
Oamenii de știință cred că au calculat greșit câți oameni sunt pe Pământ. In realitate numarul populației planetare e cu mult mai mare
Deși majoritatea estimarilor plaseaza populația umana actuala la aproximativ 8,3 miliarde, un studiu sugereaza ca s-ar p ...
-
Covorul roșu devine coșmarul lui Nicușor Dan: De data aceasta s-a "împiedicat" și a ajuns prea în față. Protocolul a intervenit imediat
Președintele Nicușor Dan are o reala problema cu primirile oficiale și mai ales cu momentul "covorului roșu". În u ...
-
România are luni cea mai scumpă energie electrică din Europa. Prețul urcă la peste 4.2 lei/kWh în orele de seară
Romania inregistreaza luni cel mai ridicat preț la energia electrica din Europa, pe fondul caniculei și al reducerii pro ...
-
Dezastrul de pe litoralul din Bulgaria s-ar putea extinde și spre România: Tone de păcură au ajuns pe plaje și Marea Neagră este plină de reziduri petroliere
Pe litoralul din Bulgaria, in plin sezon estival, este o criza profunda generata de faptul ca deșeuri de pacura au ajuns ...
-
Femeie însărcinată cu gemeni, decedată: familia acuză că a fost trimisă acasă, după ce medicii de la Maternitatea Giulești ar fi confundat septicemia cu un atac de panică
O ancheta a fost deschisa dupa decesul unei femei de 36 de ani, insarcinata in 18 saptamani cu gemeni, care a murit la s ...
-
Panouri solare pentru locuințe mici: merită investiția dacă ai consum redus?
Mulți proprietari de locuințe mici cred ca sistemele solare sunt potrivite doar pentru case mari, cu un consum ridicat d ...
-
Frica de coronarografie: ce se întâmplă în realitate în timpul procedurii
Mulți pacienți aud pentru prima data cuvantul „coronarografie” dupa un consult cardiologic sau in urma unor ...
-
Noul model de Dacia face furori pe străzile din Paris: Nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut până acum
Producatorul Dacia a lansat, pe strazile din Paris, un model concept de automobil complet electric și ultracompact, care ...
-
„Îmi aud băiețelul plângând sub dărâmături." Mărturia unei mame care își caută copilul după cutremurele devastatoare din Venezuela
În ziua in care doua cutremure puternice au zguduit Venezuela, Andreina Valerio s-a intors in graba de la serviciu ...
-
De ce Kim Jong Un nu vorbește niciodată despre mama sa și despre trecutul ei controversat
Printre numeroasele mistere care-l inconjoara pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, unul dintre cele mai puțin discutate ...
-
Sondaj de opinie publicat de Sebastian Ghiță: AUR - 47%, PSD și PNL - 16%. "Pe Bolojan îl susține Ursula, pe Grindeanu îl susține Trump"
Sebastian Ghița afirma, intr-o postare in care prezinta rezultate ale unor sondaje pe care spune ca le-a comandat, ca AU ...
-
Descoperire majoră pentru energia viitorului: Un material revoluționar transformă lumina solară în radiație UV de înaltă energie
O echipa de cercetatori de la Universitatea Kyushu a reușit o descoperire considerata importanta in domeniul energiei so ...
-
Cum poți afla data la care te poți pensiona: Casa Națională de Pensii Publice a pus la dispoziție un calculator online
Mulți romani care se apropie de finalul activitații profesionale nu cunosc data exacta la care pot depune dosarul de pen ...
-
Francezii nu mai suportă căldură. Oamenii au ieșit să doarmă pe străzi. Parcurile sunt pline
Un val de caldura greu de suportat a transformat locuințele din Paris in adevarate cuptoare, obligandu-i pe locuitori sa ...
-
California, pe Muntele Shasta: Sute de difuzoare alimentate cu panouri solare emit "voci". Nimeni nu stie cine le-a instalat și de ce VIDEO
În California, cațiva calareți care se aflau din intamplarre in zona au facut o descoperire tulburatoare pe pantel ...
-
Un român revoluționează un întreg sistem de gândire: "Gravitația ar putea fi dovada cheie că universul nostru este o simulare"
De la filozoful grec antic Platon pana la Neo, eroul filmului distopic de fantezie The Matrix, oamenii s-au gandit de m ...
-
Este viu? Pământul pulsează la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce
Pamantul produce un mic zgomot seismic la fiecare 26 de secunde. Este pulsarea cauzata de valurile oceanice, vulcani sau ...
-
Miracol într-o biserică aflată în epicentrul cutremurului din Venezuela. Lăcașul s-a prăbușit, însă toți credincioșii au supraviețuit: „Dumnezeu a vrut să trăim"
În timp ce un cutremur devastator zguduia nordul Venezuelei, credincioșii adunați la slujba de miercuri, 24 iunie, ...
-
Soluția pe care francezii o aplică pe geamuri pentru a scăpa de caniculă. Stocurile magazinelor sunt complet epuizate
Un remediu simplu, extrem de ieftin și la indemana oricui a devenit arma secreta a francezilor impotriva valurilor de ca ...
-
Sonda Einstein din China a detectat un fenomen cosmic misterios: două erupții succesive în același punct pe care experții nu le pot explica
Sonda Einstein din China a detectat o explozie cosmica misterioasa, iar oamenii de știința nu au nicio idee ce a cauzat- ...
-
Asteroid uriaș, vizibil în acest weekend de pe Pământ. ESA anunță că nu există niciun pericol de impact
Un asteroid de dimensiuni considerabile va trece sambata la o distanța relativ mica de Pamant, oferind pasionaților de a ...
-
Inteligența artificială ar putea deveni total autonomă mult mai repede decât se așteptau creatorii ei
Experții și personalitațile din din domeniul Inteligenței Artificiale au avertizat deja in numeroase randuri cu privire ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu