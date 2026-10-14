Sf. Parascheva, tradiții și superstiții: Ce nu trebuie să faceți astăzi. Sărbătoare cu cruce roșie
Postat la: 14.10.2026 |
Sfânta Cuvioasa Parascheva este prăznuită pe 14 octombrie. În credința populară este numită și Sfânta Vineri. Onomasticul grec "paraskevi" înseamnă" a cincea zi a săptămânii, vineri". Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. De asemenea, există o serie de tradiții și superstiții.
Cine a fost Sf. Parascheva
Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în localitatea Epivata, în Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin.
Ar fi provenit dintr-o familie înstărită și evlavioasă. Încă din copilărie a fost preocupată de rugăciune, post și milostenie. La vârsta de aproximativ 10 ani, după ce a auzit în biserică îndemnul lui Hristos adresat tânărului bogat de a renunța la averi manifestându-și dorința de a duce o viață dedicată credinței.
După moartea părinților, Parascheva și-a împărțit partea de moștenire săracilor, alegând o viață de nevoință. A mers mai întâi la Constantinopol, apoi a călătorit în Țara Sfântă, unde s-a retras într-o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului. Acolo a petrecut ani în rugăciune și asceză.
A murit la o vârstă tânără, în jurul vârstei de 27 de ani, și a fost înmormântată în apropierea localității natale.
Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei
Sfânta Cuvioasă Parascheva ocupă un loc important în tradiția religioasă românească. Moaștele sale se află la Catedrala Mitropolitană din Iași. Credincioși din întreaga țară ajung în Iași pentru a se închina la racla sfintei în fiecare an. Mai este cunoscută în tradiția populară și drept „mult folositoare", fiind considerată protectoare a celor aflați în suferință.
Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au ajuns în Moldova în anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu. Înainte de a fi aduse la Iași, acestea se aflau la Constantinopol, după ce fuseseră mutate de-a lungul timpului în mai multe locuri.
Despre Sfânta Cuvioasa Parascheva
În tradiția populară, este cea care stăpânește lumea femeilor și a îndeletnicirilor acestora. Ziua Sfintei Parascheva este și zi de pomenire a celor trecuți în "Lumea Neîntoarcerii".
Cu aceasta ocazie se dau de pomana pâine din grâul nou și must.
Sfânta Parascheva este înfățișată sub chipul unei bătrâne care veghează pentru sănătatea oamenilor și fertilitatea pământului. Apare sub chipul bătrânei deoarece, ca personificare a zilei, ea este cea mai bătrână dintre surorile ei. Sfânta Cuvioasa Parascheva mijlocește către Domnul pentru toți creștinii, ocrotește și izbăvește de boli, de spaimă și de pagube, risipește furtunile, aduce mana roditoare și belșug.
Dăruiește ajutor, prin rugăciunile ei, tinerilor și bătrânilor, fecioarelor și mamelor, bolnavilor și săracilor. Anumite rugăciuni închinate ei erau scrise pe mici pergamente și purtate la gât, ca apărătoare de boli. În cazul durerilor de cap acestea se legau la frunte.
Ce nu trebuie să faceți
Oamenii nu ar trebui să muncească în această zi. Cei care desfășoară activități gospodărești riscă să aibă probleme la serviciu sau în familie, potrivit superstiției.
Sărbătoarea este considerată un moment potrivit pentru rugăciune, liniște și reflecție.
De asemenea, nu este bine să refuzi ajutorul cerut de o persoană nevoiașă. Cei care nu oferă bani sau alimente atunci când au posibilitatea ar putea avea parte de pierderi materiale, conform credințelor populare.
Femeile necăsătorite sunt îndemnate să evite cusutul, croșetatul și spălatul rufelor. O veche superstiție spune că tinerele care desfășoară asemenea activități de Sfânta Parascheva riscă să rămână nemăritate.
În unele comunități se spune că nu trebuie aprins focul în sobă, chiar dacă temperaturile sunt scăzute. Potrivit tradiției, încălcarea interdicției ar putea aduce dureri de cap și probleme cu ochii.
Tradițiile legate de vreme
În mediul rural, ciobanii obișnuiau să urmărească felul în care dorm oile. Se considera că acesta poate indica severitatea iernii. Dacă animalele stau îngrămădite, tradiția spune că urmează o iarnă grea. În schimb, dacă oile dorm răsfirate, sezonul rece ar putea fi mai blând.
O altă superstiție arată că lipsa precipitațiilor pe 14 octombrie ar prevesti venirea mai rapidă a iernii. Se mai spune că vremea din ziua Sfintei Parascheva se va menține până la sărbătoarea Sfântului Dumitru, celebrată pe 26 octombrie.
În unele zone, o zi însorită sau mohorâtă de Sfânta Parascheva ar arăta cum va fi vremea și în celelalte sărbători până la sfârșitul anului.
Se obișnuiește să se aprindă focuri în aer liber, astfel se pot îndepărta spiritele rele.
Sfânta Parascheva este asociată și cu ocrotirea familiei, a femeilor căsătorite și a mamelor. Se crede că aceasta le ajută pe femei la naștere și pe tinerele care își doresc să se căsătorească.
Numele care sunt sărbătorite pe 14 octombrie
Își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele: Parascheva, Paraschiva, Parasca, Chivuța, Chiva, Pachița, Paraschița, Vuța, Paraschieva, Parastiț, Paraschivuța, Paraschiv, Chivu, Petcu, Paraschivu, Paraschiță și Chivuță.
Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva
"Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.
Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin."
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