Situație extrem de delicată la Casa Albă: Oamenii lui Trump fac bani serioși pe baza informațiilor din interior
Postat la: 10.04.2026 |
Personalul Casei Albe a primit luna trecută un e-mail oficial prin care era avertizat să nu folosească informații guvernamentale nepublice pentru a paria pe platforme de predicții online. Mesajul a fost transmis pe 24 martie de către Biroul de Management al Casei Albe, după ce s-a observat că există speculații pe piața petrolului, informează Mediafax.
Avertismentul a venit în contextul unor relatări din presă care au ridicat întrebări privind posibilitatea ca unii oficiali guvernamentali să profite de informații interne pentru câștiguri financiare pe astfel de platforme. În e-mailul obținut de CBS News, angajații erau informați că utilizarea informațiilor guvernamentale nepublice pentru tranzacții pe piețe de predicții este o infracțiune. Documentul menționează explicit platforme precum Kalshi sau Polymarket, unde utilizatorii pot paria pe probabilitatea producerii unor evenimente politice sau economice.
„Relatările recente din presă au ridicat îngrijorări legate de folosirea informațiilor guvernamentale nepublice pentru a plasa pariuri pe piețe de predicții online", se arată în mesaj. E-mailul subliniază că „este o infracțiune penală folosirea informațiilor nepublice pentru cumpărarea sau vânzarea acestor contracte". Totodată, angajaților li s-a reamintit că regulile etice federale interzic folosirea informațiilor interne pentru beneficii financiare personale sau pentru alte persoane.
Casa Albă a confirmat existența mesajului. Purtătorul de cuvânt David Ingle a declarat pentru CBS News că toți angajații federali sunt obligați să respecte regulile etice privind utilizarea informațiilor confidențiale. „Președintele Trump a fost foarte clar: membrii Congresului și oficialii guvernamentali nu ar trebui să folosească informații nepublice pentru câștiguri financiare", a spus acesta. Ingle a adăugat că orice insinuare privind implicarea oficialilor administrației în astfel de activități, fără dovezi, este „nefondată și iresponsabilă".
Avertismentul a fost transmis la scurt timp după un episod care a ridicat suspiciuni în piețele financiare. Pe 23 martie, Donald Trump a anunțat pe rețeaua Truth Social că amână atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului, în timp ce aveau loc discuții diplomatice. Potrivit Bloomberg și Financial Times, cu câteva minute înainte de anunț a fost înregistrată o creștere bruscă a tranzacțiilor cu contracte futures pe petrol. Această evoluție a generat întrebări privind posibilitatea ca anumite persoane să fi avut acces anticipat la informații sensibile.
Platformele de tip prediction market, precum Kalshi sau Polymarket, au devenit tot mai populare în ultimii ani. Utilizatorii pot paria pe probabilitatea unor evenimente precum alegeri, decizii politice sau evoluții economice. Aceste piețe sunt însă intens analizate de autorități și legislatori, deoarece pot ridica probleme de reglementare și de potențială utilizare a informațiilor privilegiate. Mesajul transmis angajaților Casei Albe vine în acest context, ca o reamintire a regulilor etice stricte aplicabile funcționarilor guvernamentali.
