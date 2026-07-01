Soția oligarhului ucrainean spune că nu este femeia care a rămas fără picioare în urma atacului de la Monaco. Poliția investighează legături cu o escrocherie de 100 de milioane de euro

Soția omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaiev a declarat că nu ea este femeia grav rănită în explozia produsă luni seară, 29 iunie, la Monaco, infirmând informațiile apărute inițial în presa internațională.

În urma deflagrației, Vadim Ermolaiev, în vârstă de 56 de ani, a suferit răni provocate de schije și a fost transportat la spital. Primele relatări indicau că și soția sa, Anna Ermolaiev, se afla în stare critică.

Potrivit postului public ucrainean Suspilne, Anna Ermolaiev nu se afla la locul incidentului în momentul exploziei. Ea a declarat că familia traversează „o perioadă de stres extrem" și că oferă sprijin deplin anchetatorilor și autorităților.

Identitatea femeii rănite nu a fost făcută publică. Presa ucraineană relatează că aceasta a suferit răni foarte grave, iar fiul oligarhului, în vârstă de 13 ani, a fost de asemenea transportat la spital, fiind în stare stabilă.

Autoritățile din Monaco au anunțat că explozia s-a produs în jurul orei 21:00, la intrarea într-o clădire rezidențială situată în apropierea frontierei cu Franța. Potrivit ministrului de stat al Principatului, Christophe Mirmand, cele trei victime se întorceau acasă în momentul incidentului, scrie Daily Mail.

Procurorul din Monaco, Stéphane Thibault, a declarat că ancheta este desfășurată sub suspiciunea de tentativă de omor. El a precizat că, în acest stadiu, autoritățile nu tratează cazul drept un act de terorism.

Anchetatorii din Monaco și Franța caută un bărbat surprins de camerele de supraveghere, după ce ar fi lăsat un colet în apropierea locului exploziei. Potrivit autorităților, suspectul ar fi fugit spre localitatea franceză Beausoleil.

Posibile legături între atac și investigații privind presupuse fraude financiare

Surse din cadrul poliției ucrainene au afirmat că atacul violent are o legătură directă cu o rețea de centre de apeluri frauduloase din Dnipro, Ucraina, care ar fi fost utilizată pentru a comite escrocherii financiare la scară largă în întreaga Europă.

Potrivit surselor, așa-numitele operațiuni de tip „camera cazanelor" au înșelat mii de investitori din Germania, Estonia și Ucraina, sustrăgându-le peste 100 de milioane de euro (86 de milioane de lire sterline) între 2019 și 2022, prin intermediul unor scheme false de investiții în criptomonede.

Rețeaua ar fi vândut, de asemenea, servicii frauduloase de consiliere în materie de divorț unor victime neavizate.

Surse din cadrul forțelor de ordine ucrainene afirmă că anchetatorii francezi consideră că tentativa de omor ar fi putut fi orchestrată de membrii unei rețele criminale, ca represalii.

Se presupune că familia Ermolaiev a jucat un rol semnificativ în această schemă, numele oligarhului fiind, potrivit unor surse, în centrul unei anchete paneuropene de amploare privind centrele de apeluri clandestine care operează din Ucraina.

Thibault a refuzat să precizeze cine era ținta presupusă a exploziei, în timp ce ministrul de stat al Monaco, Christophe Mirmand, a declarat că nu are cunoștință de vreo amenințare specifică la adresa lui Ermolaiev.

Autoritățile au declarat că polițiștii din Monaco și din Franța vecină îl caută pe un bărbat cu o pălărie neagră de pescar, care a apărut în imaginile de supraveghere după ce a lăsat un pachet într-un bloc de locuințe situat lângă graniță.

„Un suspect a fost surprins de camerele de supraveghere fugind spre localitatea Beausoleil din Franța", a scris guvernul din Monaco pe X.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat acuzații penale formulate în acest caz împotriva lui Vadim Ermolaiev, iar acesta și membrii familiei sale au negat orice implicare în activități ilegale.

Publicația ucraineană Ukrainska Pravda a relatat că tentativa de asasinat ar fi avut la bază un acord eșuat privind împărțirea teritoriilor și datorii neplătite către lideri ai crimei organizate din Dnipro.

În timp ce Vadim, aflat în prezent sub sancțiuni în Ucraina, se ocupa de partea financiară a operațiunii, fiul său, Artur, ar fi condus rețeaua. Potrivit presei locale, Artur a fost arestat de Interpol în Cipru la sfârșitul anului 2025, pe baza unui mandat de arestare emis de Estonia. Acesta a primit o pedeapsă cu suspendare, iar bunuri penale în valoare de milioane de euro au fost confiscate.

Vadim, care și-a făcut averea în comerț după prăbușirea Uniunii Sovietice, și-a făcut numeroși dușmani de când a părăsit Ucraina natală, acum aproximativ un deceniu.

Sancționat de Zelenski pentru că făcea afaceri cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a autorizat sancțiuni împotriva sa în decembrie 2023, deoarece afacerea sa cu băuturi din Crimeea ocupată continua să facă afaceri cu Rusia. Acesta produce un „vin crimeean cu denumire de origine protejată pentru ruși", care este încă vândut în Europa și în Statele Unite, a declarat o sursă din anchetă.

Vadim este, de asemenea, coproprietar al Versobank, o bancă estoniană căreia Banca Centrală Europeană i-a suspendat licența în martie 2018 pentru „încălcarea sistematică a legislației privind combaterea spălării banilor".

În ultimii ani, familia a trăit în lux la Monaco, unde are un profil public ridicat. Vadim era cunoscut pentru că își parca Bentley-ul cu numere de Ucraina în fața Cazinoului Monte Carlo. Deținea, de asemenea, un super-iaht sub pavilion ucrainean și o vilă cu securitate sporită în apropiere, în Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Vadim a declarat că sistemul fiscal ucrainean este „foarte inechitabil", ceea ce l-a determinat să obțină cetățenia cipriotă în 2019.

Incidentul a provocat reacții la cel mai înalt nivel în Monaco. Prințul Albert al II-lea a condamnat atacul, pe care l-a calificat drept „un act odios", afirmând că toate instituțiile statului sunt mobilizate pentru identificarea autorului și pentru menținerea securității în Principat.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile din Monaco și Franța continuă să stabilească circumstanțele exacte ale exploziei și motivul atacului.

Un colaborator al ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că poliția depune eforturi „pentru a găsi făptuitorul, care a fugit".

Monaco este un paradis fiscal, situat pe Riviera Franceză, populat de rezidenți cu averi considerabile. Principatul se mândrește cu reputația sa de zonă fără infracționalitate și atrage oameni de afaceri miliardari și celebrități din întreaga lume.

Cu toate acestea, în ultimii ani au avut loc numeroase scandaluri de corupție, inclusiv acuzații de spălare de bani din partea unor grupări de tip mafiot, printre care și cele ucrainene. Prințul Albert, suveranul Monaco, s-a angajat să combată corupția cu ajutorul autorităților franceze. Deși Monaco este independent, apărarea sa este în primul rând responsabilitatea guvernului de la Paris.