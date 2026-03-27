Trăim într-o simulare? 15 fapte uimitoare care ar putea fi adevărate și dau de gândit cercetătorilor
Postat la: 27.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Este lumea din jurul nostru reală sau trăim într-o simulare a realității creată de ființe mai avansate, posibil postumane? Această întrebare poate părea nebună, dar a devenit recent subiectul unor dezbateri științifice serioase. Oricum, isi are radacinile inca de la filosofii din antichitate, care vedeau lumea ca iluzorie, sau un vis, de exemplu alegoria cu Pestera lui Platon, sau hermetismul, care considera ca tot universul este unul mental, creat ca un gand al creatorului.
Cel mai cunoscut citat este cel al lui Elon Musk a declarat: „Cel mai probabil trăim într-o simulare”. La rândul lui, cunoscutul astrofizician Neil deGrasse Tyson estimează probabilitatea acestui lucru ca fiind „mai mare de 50/50”. Cu alte cuvinte e mai sigur ca traim intr-o simulare computerizata decat ca am trăi intr-o realitate. Primul fizician care a enuntat acest principiu bazandu-se pe stiinta moderna a fost Nick Bostrom, apoi au urmat si altii.
Iată 15 fapte care dau de gândit în acest sens:
- Fractalii sunt peste tot - De la galaxii la frunze, de la nori la neuroni - totul este construit conform legilor matematice fractale. Este ca și cum cineva ar fi folosit comenzi simple pentru a crea lumea noastră.
- Geometrie Sacră - Tot ce există în lume are o matematică asociată - de la mișcarea planetelor până la petalele florilor. Această geometrie se manifestă la fiecare nivel.
- Design Holografic al Universului - Fractalii pot indica o proiecție holografică, în care fiecare parte conține întregul. Ceea ce ni se pare a fi miliarde de ani de creație ar putea fi doar câteva momente pentru un simulator.
- Realitate Virtuală - Creăm noi înșine simulări din ce în ce mai realiste. Ce se întâmplă dacă o altă civilizație a creat deja o simulare perfectă și ne-a plasat în ea?
- Inteligență Artificială - Dezvoltăm activ IA - Ce s-ar fi întâmplat dacă o civilizație dinaintea noastră ar fi creat o inteligență artificială atât de avansată încât mașinile ar fi preluat lumea, iar noi ar fi devenit sursele lor de energie?
- Matematica este un limbaj universal - Numărul pi, viteza luminii, constanta lui Planck - aceleași numere și ecuații descriu lumea noastră. Ca și cum ar fi constante programate într-un program.
- Big Bang-ul fără matematică - Teoria Big Bang-ului nu are o bază matematică completă. Fizicienii sugerează că lumea noastră ar putea fi unul dintre multele universuri simulate.
- Secvența Fibonacci - Această secvență matematică se găsește peste tot: în conuri de pin, scoici, galaxii, ADN. Ca un cod predeterminat al creației. Ca un cod predeterminat al creației.
- Numerologie - Legătura dintre numere și destinul și caracterul unei persoane nu este poate doar ezoterism, ci o reflectare a algoritmilor de simulare software.
- Efectul Mandela - Amintiri false colective, când mulți oameni își amintesc evenimente care nu s-au întâmplat niciodată. Poate că acestea sunt „erori” în simulare sau urme ale unui trecut suprascris.
- ADN-ul ca virus informatic - Cercetătorii au reușit să introducă cod malițios în ADN-ul sintetic. Dacă lumea noastră este o simulare, atunci ADN-ul ar putea fi „cod software” biologic care poate fi spart. Dacă lumea noastră este o simulare, atunci ADN-ul ar putea fi un „cod software” biologic care poate fi modificat prin hackeri.
- Inseparabilitatea cuantică este o „eroare” în Matrice - Comunicarea instantanee între particule aflate la orice distanță pare ineficientă din perspectiva programării. Poate că aceasta este o optimizare a simulării - redarea realității doar atunci când este observată.
- Rezolvarea crizei climatice ca factor declanșator - Dacă omenirea rezolvă problema globală, aceasta ar putea fi un „factor declanșator” pentru creatorii simulării. Întoarcerea „extratereștrilor” ar putea fi o intervenție a administratorilor de sistem.
- Visele ca mediu de testare - Visele noastre pot să nu fie doar neurofiziologie, ci mai degrabă medii de testare prin simulare în care scenariile sunt testate sau „firmware-ul” conștiinței este actualizat.
- Déjà Vu ca o eroare în matrice - Sentimentul de „deja văzut” poate să nu fie pur și simplu un truc de memorie, ci un semn al unei reporniri a simulării sau al suprapunerii unor realități paralele.
Mulți pot fi confuzi de validitatea teoriei simulării, dar învățăturile antice ale înțelepciunii au exprimat aceleași idei dintr-o perspectivă spirituală, de exemplu în axioma hermetică „precum sus, așa și jos”. Conform acestor învățături, universul este de natură holografică și, prin urmare, este alcătuit din fractali și geometrie matematică sacră.
Imaginați-vă-L pe Dumnezeu sau Sursa ca pe un singur punct. Această singură sursă divină este tot ce există și, prin urmare, poate crea doar în interiorul ei. Acest lucru este posibil doar prin crearea în interiorul ei a iluziei unor diviziuni complexe. Proiecția provine din propria gândire, care creează natura holografică a universului. Simulările noastre pe computer încearcă pur și simplu să imite acest proces natural.
