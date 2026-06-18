Trei explicații științifice care răcesc scenariile hollywoodiene: Dacă extratereștrii există, de ce nu ne vizitează?!
Postat la: 18.06.2026 |
Publicarea recentă în Statele Unite a unor sute de cazuri de fenomene inexplicabile, odată clasificate, care acoperă perioada anilor 1940 până în prezent, a reaprins dezbaterea despre viața extraterestră. În același timp, interesul public a fost alimentat și de producții cinematografice recente, precum filmul lui Steven Spielberg „Disclosure Day", dar și de sondaje din SUA, Australia și alte state, care arată că aproximativ o treime dintre respondenți cred că Pământul este vizitat de civilizații din alte lumi.
Știința, însă, pune frână entuziasmului. Chiar dacă existența vieții extraterestre rămâne o posibilitate realistă în contextul vastității universului, cercetătorii invocă trei motive principale pentru care vizitele pe Pământ sunt cel mai probabil... improbabile, potrivit publicației The Conversation.
Spațiul cosmic, o barieră de dimensiuni greu de imaginat
Primul obstacol este distanța. Universul este atât de vast încât depășește capacitatea de percepție umană. Cea mai apropiată stea de Soare, Proxima Centauri, se află la aproximativ 4,3 ani lumină, adică în jur de 40 de trilioane de kilometri.
Chiar și cele mai rapide sonde construite de om, precum Parker Solar Probe, ating viteze de circa 191 km pe secundă, adică doar o fracțiune infimă din viteza luminii. În aceste condiții, un drum până la Proxima Centauri ar dura mii de ani, iar călătoria interstelară devine, practic, incompatibilă cu durata unei vieți.
Relativitatea lui Albert Einstein complică și mai mult lucrurile. La viteze apropiate de cea a luminii, timpul nu mai curge uniform. Fenomenul de dilatare temporală ar face ca o eventuală misiune interstelară să se întoarcă într-un univers mult schimbat, în care deceniile sau chiar secolele ar fi trecut pe Pământ.
Energia, o problemă care împinge limitele fizicii
Al doilea argument ține de consumul energetic. Pe măsură ce un obiect se apropie de viteza luminii, masa sa aparentă crește, iar energia necesară pentru accelerare devine uriașă.
La limita vitezei luminii, energia necesară ar deveni practic infinită, ceea ce depășește orice posibilitate tehnologică actuală sau previzibilă. În plus, spațiul interstelar nu este un vid perfect. Chiar și particulele rare de hidrogen devin, la viteze extreme, surse de radiații distructive, capabile să afecteze sau să distrugă o navă spațială.
Deși teorii precum motorul Alcubierre discută posibilitatea „curburii spațiu-timpului", acestea rămân la nivel ipotetic, cu cerințe energetice deocamdată imposibil de atins.
O lume prea diferită pentru vizitatori?
Al treilea motiv ține de condițiile de viață de pe Pământ. Biosfera noastră este rezultatul unui echilibru evolutiv unic, construit în miliarde de ani. Oxigenul, esențial pentru viața terestră, este în același timp un gaz extrem de reactiv, potențial toxic pentru forme de viață complet diferite.
Chiar dacă ar exista vizitatori, adaptarea la mediul terestru ar presupune protecție specială. Însă, în ipotezele actuale, nu există dovezi care să confirme prezența unor astfel de tehnologii sau intervenții.
Suntem singuri sau doar nu vedem încă?
Dincolo de aceste limitări, întrebarea rămâne deschisă. În galaxia noastră există peste 100 de miliarde de stele și cel puțin 6.000 de exoplanete descoperite până acum, unele cu potențial de a susține viață.
Proiecte precum SETI sau Breakthrough Listen continuă căutările semnalelor inteligente din spațiu, fără rezultate confirmate până în prezent. Totuși, oamenii de știință subliniază că, raportat la vârsta universului, perioada în care am fost capabili să „ascultăm" cosmosul este infimă.
Așa cum nota încă din 1959 revista Nature, absența dovezilor nu înseamnă absența fenomenului. Iar în cazul universului, unde cifrele sunt aproape imposibil de cuprins, răspunsul rămâne suspendat între știință, probabilitate și o curiozitate care nu dă semne că se stinge.
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