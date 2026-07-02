Trump șochează din nou internetul: Apare ca "doctor" și le pune diagnostice vedetelor de la Hollywood cu care este în scandal VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump postează un videoclip bizar în care el este prezentat ca medic, cu versiuni generate de inteligență artificială ale lui Whoopi Goldberg, Robert De Niro sau Julia Roberts care par a fi „pacienți" ce au nevoie de ajutor pentru că suferă de o presupusă tulburare mentală, scrie Mediafax.

Președintele Trump a publicat un videoclip generat de inteligența artificială în care apare în rolul unui medic care diagnostichează celebrități cu „Sindromul de tulburare Trump". Clipul prezintă reproduceri ale unor actori și vedete de la Hollywood pe care Trump le-a criticat anterior, inclusiv Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts și Rosie O'Donnell.

„Ați fost diagnosticat dumneavoastră sau cineva cunoscut cu sindromul de tulburare a disfuncției biliare?", întreabă Trump, generat de inteligența artificială, la începutul videoclipului postat pe Truth Social miercuri seară. „Simptomele pot fi necruțătoare. Din fericire, sunt doctorul Trump și am un plan de tratament". Medicul generat de AI invită apoi privitorul să audă mărturiile unor „pacienți", potrivit The Independent.

„Nu puteam mânca, nu puteam dormi, eram mereu furios...", spune falsul De Niro. „Îi făceam pe toți cei din jurul meu să se simtă mizerabil". „Simt că am îmbătrânit cu 20 de ani în ultimii doi ani", adaugă Julia Roberts creată cu inteligența artificială, susținând că a început să „își facă griji pentru viitorul ei". Falsa Rosie O'Donnell susține că „suferă de peste un deceniu", în timp ce Whoopi Goldberg generată de AI afirmă că se considera o „cauză pierdută".

Alte vedete parodiate în videoclipul de 90 de secunde sunt actorii Edward Norton și John Leguizamo, ambii critici ai președintelui american. Abia la finalul videoclipului, „Doctorul Trump" dezvăluie care este așa-zisul său tratament. „Opriți știrile false", îndeamnă el. „Rugați-vă și, dacă vă simțiți vreodată anxioși, beți o Diet Coke ca mine și veți vedea o diferență remarcabilă în viața voastră."

Trump și-a etichetat frecvent detractorii ca suferind de „Sindromul de tulburare Trump", susținând chiar în Biroul Oval că a auzit că acesta „este de fapt o boală". Termenul este inspirat din expresia „Sindromul de tulburare Bush", inventată de editorialistul Charles Krauthammer în 2003. Acesta descria fenomenul drept „debutul acut al paranoiei la oameni altfel normali, ca reacție la politicile, președinția sau chiar existența lui George W. Bush".

Multe dintre vedetele incluse în videoclip l-au criticat public pe Trump de-a lungul anilor. Robert De Niro l-a descris anterior pe Trump drept o „amenințare existențială la adresa libertăților și securității noastre". Rosie O'Donnell și Trump sunt implicați într-un conflict public încă din 2006, criticându-se reciproc în repetate rânduri. La rândul său, Whoopi Goldberg a susținut în 2024 că Trump dorește să devină un „dictator pe viață". Înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, Julia Roberts a fost naratoarea unui videoclip realizat de organizația Vote Common Good, care încuraja femeile să voteze conform propriilor convingeri. În material, personajul principal era prezentat votând pentru Kamala Harris.