Trump primește o lovitură după ce SUA nu mai ascultă de mesajele președintelui. Fenomen turbulent, prima dată în 4 ani
Postat la: 01.04.2026 |
În ultimele 24 de ore, Donald Trump a venit cu o serie de „soluții" uluitoare la criza globală a petrolului declanșată de războiul său cu Iranul. Dar președintele american primește o lovitură după ce piețele din Statele Unite nu mai ascultă de mesajele de la Casa Albă, postate pe Truth Social. Un fenomen turbulent s-a răspândit în toată țara; prețul benzinei a depășit media de 4 dolari pe galon (1 galon = 3,785 litri - n.a.) pentru prima dată din august 2022.
Aceasta este una dintre cele mai vizibile măsuri ale dificultăților consumatorilor din cea mai mare economie a lumii, rezultată din războiul din Iran. Prețul mediu național de vânzare cu amănuntul pentru benzina fără plumb obișnuită a crescut luni la 4,018 dolari pe galon, potrivit Asociației Americane a Automobilelor (AAA), potrivit Bloomberg. Prețurile la benzină au crescut cu peste 1 dolar de la începutul războiului, de la 2,98 dolari cu o zi înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile împotriva Teheranului.
Războiul SUA și Israelului împotriva Republicii Islamice a zguduit piețele energetice globale, prețurile țițeiului și combustibilului crescând, în timp ce Strâmtoarea Hormuz rămâne în mare parte închisă traficului. Prețurile țițeiului din SUA s-au stabilit peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, iar creșterea a fost mai acută în cazul produselor pe care le utilizează consumatorii, cum ar fi benzina și motorina. Prețurile cu amănuntul ale motorinei au crescut deja peste 5,40 de dolari pe galon, un punct cheie dificil pentru economia în general.
Creșterea prețurilor la benzină reprezintă un risc politic pentru Casa Albă condusă de președintele Donald Trump într-un an electoral de la jumătatea mandatului. În plus, aceste câștiguri vor complica provocarea pentru Rezerva Federală, deoarece președintele Jerome Powell și factorii de decizie politică încearcă să țină inflația sub control și să susțină ocuparea forței de muncă.
Prețurile mai scumpe la pompă din SUA reflectă creșterile observate în întreaga lume de la izbucnirea războiului. Printre acestea, benzina din Japonia a atins un nivel record la începutul acestei luni. În alte părți, au apărut penurii, unele stații de alimentare rămânând goale în Australia. Prețurile au crescut, de asemenea, în Sri Lanka și Thailanda.
Prețurile la benzină din SUA au crescut cu peste 1 dolar în 30 de zile, la egalitate cu unele dintre cele mai ascuțite creșteri din ultimii 20 de ani. Creșterea a fost, de asemenea, mai rapidă decât creșterea inițială a prețurilor din 2022, deoarece piețele petroliere au anticipat și au reacționat la invazia Rusiei în Ucraina.
Casa Albă a lansat o serie de măsuri menite să reducă prețurile. Acestea au inclus o derogare de 60 de zile de la Legea Jones, care permite navelor sub pavilion străin să transporte combustibil între porturile americane, precum și o derogare pentru al cincilea an consecutiv pentru a scuti benzina E15 mai ieftină de cerințele de volatilitate de vară.
Însă niciuna dintre măsuri nu a redus semnificativ prețurile combustibililor până acum. Aproximativ 61% dintre adulți au dezaprobat modul în care Trump gestionează economia, într-un sondaj Associated Press realizat între 19 și 23 martie.
Pentru fiecare creștere de 1 dolar a prețurilor la pompă, sentimentul consumatorilor, măsurat în sondajul Universității din Michigan, scade cu 4,5 puncte indice sau mai mult, chiar și după luarea în considerare a altor impacturi economice, potrivit unui studiu realizat de Ryan Cummings și Neale Mahoney de la Institutul pentru Cercetare a Politicilor Economice al Universității Stanford.
„Asta înseamnă, aproximativ, că oamenii se simt cu 5% mai rău în privința economiei pentru fiecare dolar cu care cresc prețurile la pompă", a declarat Cummings, șeful de cabinet al institutului și fost economist în Consiliul Consilierilor Economici al administrației Biden din 2021 până în 2023, care a lucrat la politica privind benzina.
Pe de altă parte, petrolul Brent, principalul indicator de referință pentru Europa, a crescut peste noapte la 116 dolari (88 de lire sterline) pe baril, adăugând la presiunea asupra inflației și a ratelor dobânzilor în lumea dezvoltată.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
-
O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți
O echipa de cercetatori de la Institutul Karolinska a testat o terapie genica noua care ar putea schimba complet modul i ...
-
Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran
O posibila intervenție militara terestra a Statelor Unite in Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Eur ...
-
Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională
Raportul de forțe la nivel global pare sa se reconfigureze. Pentru prima data in aproape doua decenii, China depașește S ...
-
Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune ca restricțiile impuse de autoritațile ruse asupra serviciilor VPN au provocat p ...
-
Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii
Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre ...
-
Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"
În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan sa ceara Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv ...
-
Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fostul director al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Moham ...
-
Cum a prins o femeie trans, care lucrează pentru Ucraina, o agentă FSB, care se dădea drept escortă de lux: „A făcut o greșeală. A spus că mă iubește"
O poveste de dragoste și spionaj demna de un roman sau de un scenariu de film a avut in centru o femeie trans, care lucr ...
-
Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra
Deși nu este cea mai bogata capitala din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe cand vine vorba de lumina. Dat ...
-
Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"
Începand din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de p ...
-
Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025
Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pent ...
-
Ce-a grăita Zarathrusta despre Sfârșitul Lumii. Religia Persană - zoroastrismul - a prevazut acest Război din Iran cu "lumea din cele patru vânturi" și cu semne precise
Zarathustra (sau Zoroastru, 628-551 i.C.) a fost profet, coordonator al religiei din Iranul arhaic (Persia) și zeu, sau, ...
-
Vladimir Putin a dat ordin, după ultimul atac: Rusia începe evacuarea de urgență și se teme de o catastrofă nucleară
Rusia a inceput sambata evacuarea a 198 de angajati de la centrala nucleara de la Bushehr, din Iran, in urma unui alt at ...
-
Mesaj de Înviere - Donald Trump anunță că merge cu Dumnezeu înainte dar că va dezlănțui Iadul: "Slavă Domnului!"
Presedintele american Donald Trump a dat sambata un nou termen Iranului - de 48 de ore - pentru a ajunge la un acord cu ...
-
Haaretz: Rezerviștii care suferă de sindromul de stres post-traumatic sunt trimiși din nou în serviciu pe măsură ce armata israeliană se apropie de colaps!
Criza tot mai profunda de personal din Israel pare sa impinga armata de ocupație sa readuca in serviciu chiar și rezervi ...
-
Big Pharma a îngropat cu buna știință timp de 100 de ani o tehnologie de vindecare prin frecvențe ca să-și vândă otrăvurile chimice
Georges Lakhovsky a fost un inginer ruso-francez care a construit un dispozitiv numit Oscilator Multi-Unde in 1928. Teor ...
-
Netanyahu a bătut monedă cu Trump ca reîncarnare a Regelui Persiei (Iranului) Cirius cel Mare și-l consideră Mesia ben Iosef care trebuie sa-l aducă pe Mesia ben David
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, in 2018, Israelul l-a declarat public pe președintele SUA un al doi ...
-
Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri: "Uau, Geniilor!"
Iranul a anuntat vineri noaptea ca a doborat un al doilea avion militar american, in apropierea stramtorii Ormuz. Potriv ...
-
Papa Leon condamnă „ocupația imperialistă" și îl îndeamnă pe Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului în numele Crucii!
Papa Leon condamna „ocupația imperialista" și il indeamna pe Trump sa puna capat razboiului impotriva Iranului Pap ...
-
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție și poate părăsi țara
Magistrații Tribunalului București au decis, prin hotarare definitiva, ridicarea controlului judiciar pentru Calin Georg ...
-
Serviciile secrete din SUA îl contrazic pe Donald Trump: Iranul are un arsenal foarte puternic. Americanii nu pot să le elimine dronele
Aproximativ jumatate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt inca intacte si mii de drone de atac raman in arsenal ...
-
Scandal: o jurnalistă italiană dezvăluie că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit şi tatăl a doi copii
Jurnalista, scriitoarea si prezentatoarea TV si radio Claudia Conte a dezvaluit, intr-un interviu acordat site-ului Mone ...
-
JD Vance, numit de Trump în poziția de „țar" al fraudei în SUA: percheziții anunțate deja de președintele SUA
Președintele american Donald Trump a decis sa-l numeasca pe vicepreședintele SUA JD Vance in poziția de „țar" (n. ...
-
S-au schimbat si valorile "normale" ale colesterolului după ce "îmbolnaviseră" peste noapte un miliard de oameni de hipertensiune. Urmeaza "noua" glicemie!
In urma cu jumatate de an, Asociata Americana pentru Inima (American Heart Asociation), organism cu rol de reglementare ...
-
Mașini rulate cu garanție de la dealer - Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra
Achiziționarea unei mașini rulate poate fi o alegere inteligenta, mai ales cand vine cu garanție de la dealer. O astfel ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu