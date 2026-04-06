Trump primește o lovitură după ce SUA nu mai ascultă de mesajele președintelui. Fenomen turbulent, prima dată în 4 ani

În ultimele 24 de ore, Donald Trump a venit cu o serie de „soluții" uluitoare la criza globală a petrolului declanșată de războiul său cu Iranul. Dar președintele american primește o lovitură după ce piețele din Statele Unite nu mai ascultă de mesajele de la Casa Albă, postate pe Truth Social. Un fenomen turbulent s-a răspândit în toată țara; prețul benzinei a depășit media de 4 dolari pe galon (1 galon = 3,785 litri - n.a.) pentru prima dată din august 2022.

Aceasta este una dintre cele mai vizibile măsuri ale dificultăților consumatorilor din cea mai mare economie a lumii, rezultată din războiul din Iran. Prețul mediu național de vânzare cu amănuntul pentru benzina fără plumb obișnuită a crescut luni la 4,018 dolari pe galon, potrivit Asociației Americane a Automobilelor (AAA), potrivit Bloomberg. Prețurile la benzină au crescut cu peste 1 dolar de la începutul războiului, de la 2,98 dolari cu o zi înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile împotriva Teheranului.

Războiul SUA și Israelului împotriva Republicii Islamice a zguduit piețele energetice globale, prețurile țițeiului și combustibilului crescând, în timp ce Strâmtoarea Hormuz rămâne în mare parte închisă traficului. Prețurile țițeiului din SUA s-au stabilit peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, iar creșterea a fost mai acută în cazul produselor pe care le utilizează consumatorii, cum ar fi benzina și motorina. Prețurile cu amănuntul ale motorinei au crescut deja peste 5,40 de dolari pe galon, un punct cheie dificil pentru economia în general.

Creșterea prețurilor la benzină reprezintă un risc politic pentru Casa Albă condusă de președintele Donald Trump într-un an electoral de la jumătatea mandatului. În plus, aceste câștiguri vor complica provocarea pentru Rezerva Federală, deoarece președintele Jerome Powell și factorii de decizie politică încearcă să țină inflația sub control și să susțină ocuparea forței de muncă.

Prețurile mai scumpe la pompă din SUA reflectă creșterile observate în întreaga lume de la izbucnirea războiului. Printre acestea, benzina din Japonia a atins un nivel record la începutul acestei luni. În alte părți, au apărut penurii, unele stații de alimentare rămânând goale în Australia. Prețurile au crescut, de asemenea, în Sri Lanka și Thailanda.

Prețurile la benzină din SUA au crescut cu peste 1 dolar în 30 de zile, la egalitate cu unele dintre cele mai ascuțite creșteri din ultimii 20 de ani. Creșterea a fost, de asemenea, mai rapidă decât creșterea inițială a prețurilor din 2022, deoarece piețele petroliere au anticipat și au reacționat la invazia Rusiei în Ucraina.

Casa Albă a lansat o serie de măsuri menite să reducă prețurile. Acestea au inclus o derogare de 60 de zile de la Legea Jones, care permite navelor sub pavilion străin să transporte combustibil între porturile americane, precum și o derogare pentru al cincilea an consecutiv pentru a scuti benzina E15 mai ieftină de cerințele de volatilitate de vară.

Însă niciuna dintre măsuri nu a redus semnificativ prețurile combustibililor până acum. Aproximativ 61% dintre adulți au dezaprobat modul în care Trump gestionează economia, într-un sondaj Associated Press realizat între 19 și 23 martie.

Pentru fiecare creștere de 1 dolar a prețurilor la pompă, sentimentul consumatorilor, măsurat în sondajul Universității din Michigan, scade cu 4,5 puncte indice sau mai mult, chiar și după luarea în considerare a altor impacturi economice, potrivit unui studiu realizat de Ryan Cummings și Neale Mahoney de la Institutul pentru Cercetare a Politicilor Economice al Universității Stanford.

„Asta înseamnă, aproximativ, că oamenii se simt cu 5% mai rău în privința economiei pentru fiecare dolar cu care cresc prețurile la pompă", a declarat Cummings, șeful de cabinet al institutului și fost economist în Consiliul Consilierilor Economici al administrației Biden din 2021 până în 2023, care a lucrat la politica privind benzina.

Pe de altă parte, petrolul Brent, principalul indicator de referință pentru Europa, a crescut peste noapte la 116 dolari (88 de lire sterline) pe baril, adăugând la presiunea asupra inflației și a ratelor dobânzilor în lumea dezvoltată.