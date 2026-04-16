Tulburările economice vor lovi Europa începând cu luna mai. Impactul va fi devastator și nu se va imbunatati pana la finele anului

Reducerea livrărilor de combustibili în urma războiului din Orientul Mijlociu va fi resimţită de luna viitoare în Europa, a declarat miercuri ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer.

Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obişnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate şi petrolul mondial.

Europa nu s-a confruntat încă cu un deficit de aprovizionare, dar suferă de pe urma majorării preţurilor la ţiţei şi gaze, iar aeroporturile au avertizat că în câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu un deficit de kerosen.

Preţurile ridicate la ţiţei şi gaze au determinat guvernele occidentale să caute metode pentru a atenua impactul asupra consumatorilor. „Tulburările din ultimele săptămâni vor ajunge cu întârziere în Europa", a afirmat Hattmannsdorfer în timpul vizitei oficiale în India.

Hattmannsdorfer a adăugat că livrările de motorină vor scădea în mai cu 5%, iar cele de kerosen cu 15%, ceea ce „va avea efect asupra preţurilor".

Magnatul american Ken Griffin a avertizat, marți, că economia globală nu va putea evita recesiunea dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă pentru mai mult timp.

Griffin a spus că economia mondială traversează „un moment extrem, extrem de periculos". Viitorul economiei globale depinde de Strâmtoarea Ormuz.

„Dintr-o perspectivă macroeconomică la nivel global... criteriul esențial este reluarea fluxului continuu de produse energetice din Orientul Mijlociu, fără taxe și fără perturbări. Să presupunem că (strâmtoarea n.red) rămâne închisă pentru următoarele șase până la 12 luni: lumea va ajunge într-o recesiune", a spus Griffin la conferința Semafor World Economy din Washington, D.C. „Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru", a adăugat el.

"Românii să fie chibzuiţi cu cheltuielile"

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat recent la Antena 3 că, din cauza scumpirilor în lanţ generate de războiul din Iran, România trebuie "să aibă noroc" pentru a nu intra în recesiune. Într-o astfel de situaţie, Dăianu i-a sfătuit pe români "să fie chibzuiţi" cu cheltuielile pe care le fac.

"Acest război este o calamitate pentru economia globală" și „Guvernele sunt, puţin spus, alertate", conform acestuia.

„Oamenii să fie chibzuiţi cu cheltuielile pe care le fac, să renunţe la non-esenţiale, să facă doar cheltuieli esenţiale. Oamenii de afaceri vor ca cetăţenii să cumpere, dacă cetăţenii nu mai cumpără este o lovitură pentru economie. Dar, totuşi, trebuie ca cetăţenii să aibă priorităţi mai bine definite", a indicat el.