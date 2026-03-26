Ucraina a trimis armatei ruse papuci cu explozibil în talpă. Pachetele au fost livrate sunt forma unor ajutoare umanitare

Într-o operațiune de sabotaj complexă, autoritățile ucrainene au trimis în Rusia dispozitive explozive ascunse în tălpile încălzite ale pantofilor. Aceste dispozitive au fost livrate la începutul lunii martie și au fost transportate prin Polonia și Belarus, folosind grupuri caritabile și voluntari ruși.

Un camion ce transporta 502 perechi de branțuri, fiecare conținând aproximativ 1,5 grame de TNT, a fost interceptat de autoritățile ruse, care au descoperit încărcătura explozivă. Se pare că tălpile încălzite au fost doar o parte dintr-un lot mult mai mare de echipamente periculoase trimise către Rusia. În trecut, dispozitive similare au fost trimise și în interiorul altor echipamente militare rusești, precum ochelari FPV utilizați de piloții de drone, care conțineau mecanisme de detonare la distanță.

Conform informațiilor, mai mulți piloți ruși de drone au fost răniți sau uciși din cauza exploziei acestor echipamente în timpul operațiunilor. În replică, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB)a anunțat că atacurile au fost prevenite și că 504 dispozitive explozive deghizate în branțuri încălzite au fost confiscate. Dispozitivele explozive ascunse în tălpile încălzite ale pantofilor aveau ca scop să rănească grav soldații ruși în timpul misiunilor lor de luptă, detonând atunci când erau folosite pe terenul de război.