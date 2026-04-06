UE va functiona după simulari efectuate de supercomputere. Va exista un "geamăn" virtual al Pământului până în 2030. Am intrat în faza a III-a

Destination Earth (DestinE) este o inițiativă emblematică a Uniunii Europene lansată în 2022 cu scopul de a dezvolta, până în 2030, un „geamăn digital" extrem de precis al sistemului terestru. Prin simularea fenomenelor naturale și a activității umane, inițiativa susține Pactul verde al UE și strategia digitală, facilitând o mai bună adaptare la schimbările climatice și o gestionare mai eficientă a dezastrelor.



Aspectele cheie ale inițiativei includ:

Entități de implementare: Inițiativa este condusă de DG CNECT a Comisiei UE și implementată de trei organizații principale:

ECMWF: Dezvoltă gemenii digitali (fenomene extreme induse de vreme, adaptarea la schimbările climatice) și motorul gemenilor digitali.

ESA: Responsabilă pentru platforma de servicii de bază.

EUMETSAT: gestionează lacul de date.

Obiective cheie: crearea unei „replici digitale" pentru monitorizarea, modelarea și predicția sistemelor terestre, în vederea sprijinirii politicilor și a procesului decizional în ceea ce privește provocările de mediu.

Abordare etapizată: proiectul este implementat în etape, primele gemene digitale, mai rapide, fiind axate pe fenomene extreme cauzate de vreme și adaptarea la schimbările climatice, urmând să parcurgă mai multe etape până în 2030.

1 februarie 2026: Comisia Europeană a confirmat că inițiativa sa emblematică „Destination Earth" (DestinE) va intra în a treia fază, care va începe în iunie 2026 și se va desfășura până în iunie 2028, folosind supercomputere de tip "Jupiter".

DestinE creează gemeni digitali ai Pământului pentru a simula mai bine și a se adapta la riscurile cauzate de schimbările climatice. După aceste simulari se va desfasura si politica UE viitoare.

Cele trei entități desemnate - Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), Agenția Spațială Europeană (ESA) și Organizația Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) - sub conducerea Direcției Generale Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) a Comisiei Europene, vor continua să implementeze DestinE în următoarea fază de 24 de luni, lucrând în strânsă colaborare cu numeroase instituții partenere din întreaga Europă.

În faza a treia, care se va derula din iunie 2026 până în iunie 2028, ECMWF și partenerii săi se vor concentra pe operarea și dezvoltarea în continuare a gemenilor digitali pentru adaptarea la schimbările climatice și a gemenilor digitali pentru fenomene meteorologice extreme, respectiv a motorului de gemeni digitali. De asemenea, aceștia se vor concentra pe perfecționarea modelelor și soluțiilor de IA dezvoltate în faza 2 și pe transformarea datelor gemenilor digitali în seturi de date de înaltă calitate, pregătite pentru IA, care pot fi utilizate de fabricile de IA din Europa.

„Faza a treia ne permite să consolidăm gemenii digitali, făcând în același timp următorii pași importanți către realizarea unui model al sistemului terestru bazat pe IA, valorificând expertiza combinată a ECMWF, a statelor noastre membre și a partenerilor noștri", a declarat Florian Pappenberger, directorul general al ECMWF.

„Destination Earth este, mai presus de toate, un efort european colaborativ. Acesta reunește expertiza în modelarea sistemului terestru, ingineria software, calculul de înaltă performanță și inteligența artificială. Prin punerea în comun a resurselor și colaborarea strânsă cu partenerii noștri, construim capacități care completează serviciile naționale și europene existente și ajută instituțiile europene și statele membre să se pregătească pentru provocările generate de schimbările climatice și evenimentele extreme", a declarat Irina Sandu, directoarea Destination Earth la ECMWF.

Destination Earth este o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană, lansată în 2022, cu scopul de a construi o replică digitală a sistemului terestru până în 2030. Inițiativa este implementată în comun de trei entități desemnate: Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), responsabil pentru crearea primilor doi „gemeni digitali" și a „Motorului Gemenilor Digitali", Agenția Spațială Europeană (ESA), responsabilă pentru construirea „Platformei de Servicii de Bază", și Organizația Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), responsabilă pentru crearea „Lacului de Date".