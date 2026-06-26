Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce funerară s-a prăbușit peste el, la Cluj: „A crescut cu bunica lui și venise cu tatăl său la mormântul acesteia"

Un băiat de 12 ani și-a pierdut viața joi seară, în localitatea Vultureni, județul Cluj, după ce o cruce funerară s-a desprins și a căzut peste el într-un cimitir. În ciuda eforturilor medicilor, care au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ o oră și jumătate, minorul nu a mai putut fi salvat.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 18:40, când polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla au fost sesizați că un copil a suferit răni extrem de grave după ce o cruce din cimitir s-a prăbușit peste el, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Cluj, polițiști și un elicopter SMURD.

Din primele cercetări reiese că băiatul se afla împreună cu tatăl său în cimitir pentru a curăța mormântul bunicii sale, decedată recent. La un moment dat, copilul s-ar fi apropiat de un mormânt aflat în apropiere și ar fi atins o cruce funerară, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el.

Primarul comunei Vultureni, Paul Cecan, a declarat pentru Știri de Cluj că întreaga comunitate este în stare de șoc.

„Era un copil din sat, îl știam de mic, venea des la noi în casă, chiar lângă noi stătea. A crescut cu bunica lui și venise împreună cu tatăl său la mormântul acesteia. Din câte am înțeles, s-a apropiat de o cruce aflată în apropiere, iar aceasta s-a desprins și l-a prins cu capul între cruce și placa de la mormânt. Este o tragedie cumplită pentru familie și pentru întreaga comunitate", a declarat edilul.

Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ 90 de minute, însă fără rezultat. La ora 20:20, copilul a fost declarat decedat.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.