Un cult satanic și teroriștii recrutează copii prin intermediul jocurilor video
Postat la: 20.06.2026 |
Oficiali din domeniul securității din Regatul Unit avertizează asupra creșterii numărului de copii și adolescenți expuși radicalizării online, inclusiv prin intermediul platformelor de jocuri video și al aplicațiilor de comunicare. Potrivit autorităților, o parte dintre aceștia sunt recrutați de grupări extremiste sau de rețele online implicate în activități ilegale, scrie dailystar.co.uk.
Avertismentul a fost lansat de responsabili ai serviciilor britanice de combatere a terorismului și ai agențiilor de aplicare a legii, care susțin că vârsta celor implicați în astfel de cazuri este în scădere.
Un număr tot mai mare de minori implicați în anchete
În cadrul unei reuniuni a alianței de informații Five Eyes, șeful poliției britanice pentru combaterea terorismului, Laurence Taylor, a declarat că aproximativ o cincime dintre persoanele arestate în Regatul Unit pentru infracțiuni legate de terorism sunt minori.
Potrivit acestuia, proporția este semnificativ mai mare decât în urmă cu un deceniu.
Taylor a precizat că autoritățile au inclus în programul guvernamental Prevent copii începând de la vârsta de 10 ani. Programul are rolul de a identifica și sprijini persoanele considerate vulnerabile la radicalizare și recrutare de către grupări extremiste.
Platformele online, folosite pentru recrutare și manipulare
Autoritățile britanice afirmă că mediul online joacă un rol central în aceste fenomene.
Datele prezentate de oficiali arată că aproape 3.000 de persoane trimise către programul Prevent au declarat că au fost abordate sau influențate prin intermediul rețelelor de jocuri online.
Investigatorii atrag atenția și asupra unor comunități virtuale care operează pe platforme de comunicare și socializare. Una dintre acestea, cunoscută sub denumirea „764", este investigată de autorități pentru presupuse activități de manipulare, șantaj și exploatare a minorilor.
Potrivit anchetatorilor, membrii acestor rețele ar încerca să obțină materiale compromițătoare de la copii și adolescenți și să exercite presiuni psihologice asupra acestora.
Copii implicați la vârste tot mai mici
Directorul general al Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA), Graeme Biggar, a declarat că instituția investighează cazuri care implică copii de vârste foarte mici.
Potrivit acestuia, anchetatorii s-au confruntat recent cu situații în care copii de opt ani ar fi fost abordați prin intermediul platformelor de jocuri online.
Biggar a subliniat că, în majoritatea cazurilor, minorii sunt victime ale unor rețele de exploatare și manipulare. Totuși, autoritățile observă și o creștere a numărului de situații în care adolescenți sunt implicați direct în activități ilegale, inclusiv infracțiuni informatice sau tentative de procurare a armelor.
Îngrijorări privind criminalitatea online
Autoritățile britanice avertizează că grupările implicate în activități ilegale își modifică permanent metodele de operare.
Potrivit Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității, unele dintre aceste rețele folosesc tot mai frecvent platforme accesibile publicului larg, în locul mediilor online ascunse asociate în trecut cu criminalitatea informatică.
Datele NCA arată că poliția britanică efectuează, în medie, aproximativ 1.000 de arestări pe lună în cazuri legate de infracțiuni sexuale comise prin intermediul internetului.
Experții în securitate și protecția copilului afirmă că fenomenul evidențiază necesitatea unei cooperări mai strânse între autorități, companiile de tehnologie, școli și părinți pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în mediul digital.
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