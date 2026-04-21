Un fizician laureat al Premiului Nobel avertizează că sfârșitul lumii este aproape. "Șansele ca voi să trăiți încă 50 de ani sunt foarte mici"
Postat la: 21.04.2026 |
Fizicianul laureat al Premiului Nobel David Gross avertizează că omenirea ar putea avea doar câteva decenii la dispoziție din cauza riscului tot mai ridicat al unui război nuclear, pe fondul degradării acordurilor internaționale și al tensiunilor geopolitice globale. Gross crede că oamenii ar putea avea doar 35 de ani pe Pământ.
Când a fost întrebat de Live Science despre cum crede că va avansa cercetarea în fizica teoretică în 50 de ani, el a răspuns: „În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor... că șansele ca voi să trăiți încă 50 de ani sunt foarte mici.", arată Newsweek. „M-ați rugat să mă gândesc la viitor și sunt obsedat în ultimii ani de asta - nu la viitorul ideilor și al înțelegerii naturii, ci la supraviețuirea umanității", a adăugat el.
Gross a câștigat Premiul Nobel pentru fizică în 2004, împreună cu alți doi fizicieni, pentru descoperirea libertății asimptotice, care explică comportamentul quarcurilor, particulele subatomice fundamentale care alcătuiesc protonii și neutronii. De asemenea, i s-a acordat recent Premiul Special Breakthrough în Fizică Fundamentală, în valoare de 3 milioane de dolari, ca recunoaștere a contribuției sale de-o viață în domeniul fizicii. Avertismentele prestigioșilor fizicieni cu privire la riscurile unui război nuclear vin pe fondul îngrijorării globale continue cu privire la escaladarea nucleară.
„Chiar și după încheierea Războiului Rece, [când] aveam tratate de control strategic al armelor, toate acestea dispărând, existau estimări conform cărora exista o probabilitate de 1% de război nuclear [în fiecare an]. Lucrurile s-au înrăutățit mult în ultimii 30 de ani, după cum puteți vedea de fiecare dată când citiți ziarul", a spus Gross. El a spus că cifra anterioară nu era o „estimare riguroasă" și că, în opinia sa, riscul anual ar putea fi acum mai aproape de 2%, sau o „șansă de 1 din 50 în fiecare an" de război nuclear. Cu acest nivel de risc, intervalul de timp proiectat de aproximativ 35 de ani se referă la timpul mediu așteptat până la izbucnirea unui război nuclear.
Calculul se bazează pe ecuații similare cu cele utilizate pentru estimarea timpului de înjumătățire al materialelor radioactive, care modelează probabilitatea producerii unui eveniment în timp. Gross a spus că este convins că evenimentele globale în curs au crescut șansele unui război nuclear, explicând: „Oamenii vorbesc despre utilizarea armelor nucleare; există un război major în desfășurare în mijlocul Europei; bombardăm Iranul; India și Pakistanul aproape au intrat în război." El a menționat că în ultimii 10 ani nu au fost semnate noi tratate majore privind controlul armelor nucleare, iar ascensiunea inteligenței artificiale adaugă mai multe riscuri.
„Există acum nouă puteri nucleare. Chiar și trei este infinit mai complicat decât două. Acordurile, normele dintre țări, toate se destramă. Armele devin din ce în ce mai nebunești. Automatizarea și poate chiar inteligența artificială vor controla aceste instrumente destul de curând", a spus el, adăugând că există modalități prin care națiunile pot evita războiul nuclear - una dintre ele fiind pur și simplu să „vorbească între ele". Buletinul Oamenilor de Știință Atomice stabilește în fiecare an Ceasul Apocalipsei simbolic pentru a reprezenta riscul unei catastrofe cauzate de om. În prezent, este setat la 85 de secunde până la miezul nopții, buletinul informativ avertizând că aceasta este „cea mai aproape de o catastrofă" din cauza tensiunilor globale continue.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu