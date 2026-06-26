Universuri paralele. Sunt entitățile DMT reale? Acești oameni de știință cred că da
Postat la: 26.06.2026 |
Andrew Gallimore a petrecut 20 de ani studiind DMT (dimetiltriptamina - substanta pe care o produce si creierul uman in anumite conditii in cantitate mai mare) și crede că explicația standard („este doar creierul sub influența drogurilor") nu se susține.
Cele mai multe substanțe psihedelice distorsionează lumea pe care deja o cunoști. DMT pare să înlocuiască complet realitatea obișnuită cu ceva ce nu are nicio relație structurală cu realitatea trează obișnuită, fiind adesea populată de ființe fără analog în experiența de zi cu zi.
Întreabă de ce ar schimba o moleculă brusc creierul de la construirea modelului pe care a evoluat să-l construiască la construirea unui model complet străin, cu aceeași claritate și consistență de fiecare dată? Acea comutare este partea pe care nu o poate explica doar prin chimia obișnuită a creierului.
Colaborând cu omul de știință cognitiv Donald Hoffman, Gallimore încadrează acum DMT ca un instrument pentru a investiga dacă creierul este un generator de experiență sau mai degrabă un receptor acordat pe un canal îngust al ceva mult mai mare.
Ei propun experimente reale care implică subiecți instruiți, stări extinse de DMT și încercări de a testa dacă informația poate circula între două persoane aflate în același spațiu DMT simultan. Halucinație sau dovadă a ceva mai ciudat? Poate vom afla în curând.
Un preprint de referință de la Andrew Gallimore, Donald Hoffman și Niffe Hermansson propune că ființele întâlnite în starea de DMT ar putea fi modelate formal, testate empiric și potențial reale într-un sens pe care nici neuroștiința materialistă, nici tradiția mistică nu au fost echipate să îl abordeze.
Dacă ai luat vreodată o doză mare de DMT, vei ști că cel mai izbitor aspect al experienței este vederea și interacțiunea cu ființe aparent conștiente.
Sunt mai mult decât prezențe vagi sau arhetipuri simbolice. Ei par apar autonomi, inteligenți și adesea descriși ca fiind mai reali decât realitatea. Dar ele manipulează și geometrii imposibile, transmit cantități uriașe de informații incomprehensibile și se comportă în moduri care sunt fundamental în afara capacității tale de a anticipa sau controla.
Răspunsul științific standard a fost întotdeauna că sunt pur și simplu halucinații elaborate. Creierul, eliberat de constrângerile sale normale de sus în jos, își rulează necontrolat mecanismele de detectare a tiparelor și conjură ființe autonome din zgomot. Caz închis.
Dar un nou preprint, "Traces of the Other: Are DMT Entities Real?", publicat recent pe PsyArXiv, sugerează că cazul nu este închis. Abia a fost deschis.
Scrisă de Andrew Gallimore (Okinawa Institute of Science and Technology), Donald Hoffman (UC Irvine) și matematicianul Niffe Hermansson (The Trace Institute), lucrarea abordează serios întrebarea entității la nivelul matematicii formale, derivă predicții testabile din principii de bază și propune experimente pentru a distinge între halucinație și altceva.
Autorii fac o afirmație radicală că entitățile ar putea fi urme ale agenților conștienți care sunt în mod normal imperceptibili pentru noi, deoarece sistemele noastre perceptuale nu sunt construite pentru a-i percepe.
Realitatea ca o rețea de minți
Pentru a urmări argumentul, trebuie să începi cu cadrul pe care se bazează lucrarea - realismul conștient al lui Donald Hoffman.
Problema dificilă a conștiinței (cum apare experiența subiectivă din materia fizică) rămâne nerezolvată în ciuda decadelor de neuroștiințe. Răspunsul lui Hoffman este să răstoarne întrebarea. În loc să întrebe cum produce materia conștiința, el întreabă: ce ar fi dacă conștiința este lucrul fundamental, iar materia este ceea ce conștiința pare din exterior?
În realismul conștient, realitatea constă în întregime din agenți conștienți care interacționează. Deci, creierul și neuronii săi nu sunt cei care generează experiența. Este conștiința interacționând cu ea însăși în moduri structurate care dau naștere la ceea ce experimentăm ca lumea fizică.
Acest lucru este susținut de teoria jocurilor evoluționare, unde simulările arată constant că sistemele perceptuale adaptate la fitness depășesc sistemele adaptate la adevăr. Selecția naturală produce minți care văd realitatea într-un mod util, nu neapărat precis. Lumea pe care o percepem este mai degrabă ca o interfață de utilizator decât ca o fereastră transparentă. Iconițele de pe desktopul tău sunt concepute pentru a-ți permite să lucrezi, nu pentru a-ți arăta ce se întâmplă în interiorul mașinii.
De ce cea mai mare parte a realității este invizibilă
Dacă realitatea este o vastă rețea de agenți conștienți și sistemele noastre perceptuale sunt interfețe optimizate pentru fitness, rezultă că percepem doar o mică fracțiune din agenții care există cu adevărat.
Lucrarea formalizează acest lucru cu conceptul de urmă. Agentul A percepe agentul B atunci când acțiunile lui B se propagă prin lume și ajung la sistemul perceptual al lui A într-un mod care influențează efectiv experiența lui A. Dacă acțiunile lui B nu se încadrează în subsetul de stări ale lumii la care sistemul perceptual al lui A este sensibil, B este pur și simplu imperceptibil.
Gama de agenți pe care o percepem în mod normal se numește Spațiul Realității Consensuale (CRS): o regiune stabilă de experiențe posibile, modelată de presiunea evolutivă pentru a urmări orice agenți care au fost importanți pentru supraviețuirea strămoșilor noștri. Lucrarea menționează că spațiul agenților conștienți posibili este practic infinit. Chiar și pentru un spațiu de experiență cu doar zece stări, obiectul matematic care descrie toate structurile posibile de tranziție este de 90 de dimensiuni cu zece miliarde de vârfuri. Scalând asta, obții o diversitate incomprehensibil de vastă de minți posibile.
Pur și simplu nu le vedem pentru că nu am evoluat niciodată să le vedem.
DMT ca Perturbare a Interfeței
Propunerea de bază a lucrării este că DMT perturbă suficient de mult interfața perceptuală umană pentru a împinge conștiința în afara CRS, în regiuni unde se aplică reguli dinamice diferite și unde urmele agenților conștienți, de obicei imperceptibili, pot fi transformate într-o structură stabilă, coerentă și semnificativă.
Neuroscience este surprinzător de consistentă cu acest lucru. Psychedelicele cresc entropia corticală, aplatizează peisajul energetic de control al creierului și extind repertoriul de stări pe care cortexul le poate explora. Sub DMT, creierul vizitează măsurabil teritorii bine în afara intervalului său normal.
Cum ar fi să întâlnești urme ale agenților conștienți cu dinamici radical exotice? Lucrarea derivă trei predicții din matematică, apoi observă că acestea se potrivesc aproape exact cu fenomenologia DMT.
Fenomenologie de dimensiuni superioare. Dacă agenții de la care primești acum urme necesită o structură geometrică mai bogată decât poate susține o interfață 3D, ai experimenta o apariție a dimensionalității spațiale care pare să se extindă sau să se deformeze. Mai multe direcții în spațiu decât ar trebui să fie. Aceasta este printre cele mai frecvent raportate caracteristici ale DMT-ului revoluționar.
Complexitate extremă și alteritate. Agenții care operează într-un spațiu experiențial cu dimensiuni superioare ar părea, pentru un observator cu dimensiuni inferioare, că îndeplinesc fapte divine. Ei ar putea opera într-un loc unde ceea ce ni se pare nouă a fi o capacitate miraculoasă este o competență de rutină, la fel cum o operațiune trivială într-un spațiu matematic cu dimensiuni superioare poate codifica interacțiuni ale particulelor care par imposibil de complexe atunci când sunt calculate în spațiu-timpul obișnuit.
Agentie independentă. Dacă o entitate este condusă de un agent conștient extern și nu de propria ta mașinărie cognitivă, te-ai aștepta să fie cu adevărat imprevizibilă și capabilă să te surprindă în moduri pe care nu le-ai fi putut genera tu însuți. Utilizatorii de DMT descriu exact acest lucru: entități care învață, demonstrează și se comportă cu o autonomie completă față de intențiile experimentatorului.
Anomalia cu care modelul de halucinație se confruntă
Când constrângerile de sus în jos ale creierului se slăbesc în vise sau halucinații psihotice, experiența se umple de oameni și animale familiare. Acest lucru are sens, deoarece acestea sunt exact ființele pe care mecanismul de detectare a tiparelor al creierului a evoluat să le modeleze.
DMT face ceva categoric diferit. Oamenii apar în mai puțin de 5% din întâlnirile cu entitățile. Ființele raportate nu au referent în mediul ancestral uman, locuind lumi de complexitate structurală care nu au nicio legătură cu viața normală de veghe.
Trebuie să clarific că lucrarea nu susține că acest lucru dovedește ipoteza entității. Dar oferă o provocare empirică autentică modelului de halucinație, care merită o atenție științifică serioasă.
Experimente DMTx
Lucrarea conturează paradigmele experimentale făcute posibile de tehnica DMTx (infuzie intravenoasă controlată țintit care poate menține efectele DMT stabile timp de până la două ore, deja validate în setări clinice). Pentru prima dată, subiecții pot petrece perioade extinse în starea de DMT în condiții controlate.
Ei propun experimente pe subiect unic care investighează dacă experiențele cu DMT sunt sistematic constrânse de variabile externe proceselor cognitive ale subiectului. Într-unul dintre paradigme, un computer dintr-o cameră separată comută aleatoriu între două stări (un ecran albastru sau galben), necunoscute atât subiectului, cât și experimentatorului. Poate o entitate să urmărească această variabilă ascunsă și să o exprime în experiența subiectului la rate statistic semnificative?
Experimentele cu mai mulți subiecți ar putea testa pentru structuri comune între experiențe independente. Pot două subiecte izolate care întâlnesc aceeași entitate să prezinte corelații non-triviale în rapoartele lor? Poate fi informația depusă la o entitate de către un subiect și recuperată de altul într-o sesiune separată?
De ce este important acest lucru
Lucrarea nu susține naiv că entitățile DMT sunt reale. Pur și simplu întreabă dacă interfața perceptuală umană este capabilă să găzduiască urme ale dinamicii agenților conștienți care, în mod normal, se află dincolo de capacitatea sa de reprezentare. Această întrebare este formal tratabilă și empiric testabilă într-un mod în care nici modelele de halucinație disprețuitoare, nici venerarea entităților credulă nu au reușit să fie.
Entitățile ar putea fi halucinații. Experimentele pot returna rezultate nule. Asta e știința. Dar lucrarea aduce argumente convingătoare că, de fapt, nu am testat încă alternativa. Având în vedere ce este în joc pentru înțelegerea noastră a conștiinței, percepției și structurii realității, poate că este timpul să facem acest lucru.
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