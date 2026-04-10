Vacanțele românilor, în pericol: Cursele aeriene spre marile destinații turistice ar putea să fie modificate pe fondul războiului din Iran

Aeroporturile europene riscă o penurie de combustibil pentru avioane, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă complet în termen de trei săptămâni, relatează vineri Financial Times, care citează o scrisoare trimisă comisarului european pentru transporturi.

„Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu se va relua în mod semnificativ și sustenabil în următoarele trei săptămâni, o penurie sistemică de combustibil pentru avioane va deveni realitate pentru UE", se arată în scrisoarea trimisă de asociația care reprezintă aeroporturile UE.

Apropierea sezonului estival de vârf, „când transportul aerian alimentează întregul ecosistem turistic pe care se bazează multe economii (ale UE)" a intensificat aceste îngrijorări.

Rezervele de combustibil pentru avioane urmează să se epuizeze, în timp ce „impactul activităților militare" pune presiune și mai mult pe aprovizionare, relatează Financial Times, după ce a consultat o scrisoarea trimisă comisarului Apostolos Tzitzikostas.

Scrisoarea l-a avertizat pe acesta cu privire la „îngrijorările tot mai mari din sectorul aeroportuar cu privire la disponibilitatea combustibilului pentru avioane, precum și la necesitatea monitorizării și a intervenției proactive din partea UE".

Aeroportul Heathrow din Londra și alte aeroporturi din Marea Britanie sunt cele mai vulnerabile, anulările de zboruri cauzate de lipsa combustibilului fiind deja în curs. Compania aeriană regională Skybus a suspendat o rută din cauza prețurilor la combustibil. Aeroporturile franceze ar putea fi următoarele, potrivit estimărilor firmei de analiză energetică Kpler.

Prețurile europene ale combustibilului pentru avioane au atins joi un nivel record de 1.900 de dolari pe tonă metrică, potrivit publicației specializate Argus.

Până în prezent, aeroporturile continentului dispun de suficient combustibil pentru a menține avioanele în zbor, dar Argus a avertizat asupra unor posibile deficite.

Portugalia ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în patru luni, a prognozat publicația, în timp ce Ungaria ar putea rămâne fără în cinci luni, Danemarca în șase, Italia și Germania în șapte, iar Franța și Irlanda în opt.

Polonia este aproape autosuficientă în ceea ce privește combustibilul pentru avioane, așa că este puțin probabil să se confrunte cu o criză.

CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru postul irlandez ITV că compania sa aeriană ia în considerare anularea a „5-10% din zboruri în lunile mai, iunie și iulie" în cazul în care „războiul continuă până în mai sau iunie".

Șeful companiei aeriene low-cost a avertizat că „companiile aeriene nu vor avea flexibilitatea de a alege rutele" pe care să le sacrifice.

„Va trebui să anulăm rutele de la orice aeroport, acolo unde ne vor indica companiile petroliere... și cred că vom fi anunțați cu o notificare prealabilă de cinci sau șapte zile", a adăugat el.

Chiar înainte de războiul din Orientul Mijlocu, companiile aeriene semnalaseră că blocul se confrunta cu un deficit structural de kerosen, datorat în parte sancțiunilor asupra petrolului rusesc și capacității de rafinare europene în scădere.

Producția europeană de combustibil pentru avioane se bazează pe importurile de țiței, în principal din Orientul Mijlociu.