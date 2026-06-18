Val de căldură în Europa: Zece zile de "cuptor" atmosferic
Postat la: 18.06.2026 |
Începând de astăzi, valorile termice vor înregistra o creștere susținută și semnificativă în partea de vest a continentului european. Această încălzire este generată de un transport de aer fierbinte, originar din zona Africii de Nord, care se va deplasa inițial către teritoriul Spaniei, urmând ca ulterior să înainteze spre Franța.
În această din urmă regiune, masa de aer cald va începe să se acumuleze treptat, determinând ca temperaturile să depășească pragul de 36 de grade Celsius chiar pe parcursul zilei de astăzi. Deși ziua de sâmbătă va aduce o ușoară pauză în acest proces de încălzire, fiind însoțită de o temperare temporară a valorilor din termometre, tendința de creștere se va relua cu intensitate începând de duminică. În acea zi, jumătatea sudică a Franței va înregistra temperaturi care se vor apropia vertiginos de pragul de 40 de grade Celsius, urmând ca această valoare critică să fie atinsă pe suprafețe extinse pe parcursul zilei de luni.
De marți, situația meteorologică tinde să se complice într-o anumită măsură. Un anticiclon mobil se apropie de extremitatea vestică a Europei, fapt ce determină începerea unei circulații a aerului dinspre Oceanul Atlantic. Această modificare a dinamicii atmosferice va exercita o presiune asupra masei de aer sahariene deja acumulate, împingând-o ușor și favorizând extinderea acesteia către regiuni precum Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania. În aceste zone, se va observa o creștere rapidă a temperaturilor, cu variații semnificative de până la 6-7 grade de la o zi la alta, ceea ce va face ca valorile termice să se apropie de pragul de 40 de grade Celsius și în aceste regiuni nordice și centrale.
Începând de miercuri, o masă de aer rece, de origine oceanică, va pătrunde pe continent, având ca efect dislocarea valului de căldură și împingerea acestuia către zona de est a Europei. Pe măsură ce se deplasează, este de așteptat ca acest val de căldură să mai piardă din gradul de acumulare și din intensitatea temperaturii masei de aer. Cu toate acestea, există posibilitatea ca acest fenomen să aducă și în zona noastră temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cu condiția ca scenariul meteorologic actual să își păstreze cursul prognozat. Această mutare a masei de aer cald este estimată să aibă loc în proximitatea zilei de miercuri, 24 iunie 2026.
Condițiile atmosferice par să fie favorabile pentru materializarea unui astfel de scenariu, având în vedere că se observă o persistență a ciclonilor atlantici. Deși evoluția începe sub influența unui anticiclon care avansează spre zona Groenlandei, acest centru de presiune va ieși rapid din configurația actuală, permițând ciclonilor atlantici să reia controlul asupra circulației aerului. Această schimbare nu reprezintă o veste tocmai bună, deoarece, în perioadele cu activitate atlantică dominantă, episoadele de răcire se manifestă de regulă în Europa de Vest, în timp ce masele de aer cald sunt direcționate, de obicei, către partea de sud-est a continentului.
Evoluția acestor modificări ale circulației atmosferice va rămâne în atenția noastră, urmând să revenim cu noi detalii pe măsură ce valul de căldură din vestul continentului se va dezvolta și își va definitiva traiectoria.
Sursa: Climatologie si Prognoze Globale
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