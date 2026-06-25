Venezuela lovită de un "cutremur dedublat" - un fenomen extrem de rar aproape "imposibil" de realizat
Postat la: 25.06.2026 |
Miercuri seara, imediat după ora 18:00, ora locală, două cutremure au zguduit violent nordul Venezuelei. Primul a lovit lângă San Felipe, capitala statului Yaracuy. La doar 39 de secunde mai târziu, un alt cutremur a lovit lângă orașul Yumare, la o distanță de 5 până la 10 km de primul.
Seismul puternic a fost resimțit în întreaga regiune, inclusiv în capitala Venezuelei, Caracas, situată la aproximativ 150 km est de epicentrele cutremurelor. Clădirile s-au prăbușit, iar autoritățile raportează că numărul victimelor ar putea fi de mii. În plus față de seismul dublu, se preconizează că au avut loc prăbușiri de teren, inclusiv alunecări de teren și lichefiere, în întreaga regiune. Cutremurele au avut loc într-o regiune montană unde alunecările de teren sunt frecvente. Și tipul de sediment de sub Caracas amplifică undele seismice și agravează daunele provocate de cutremure. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurele au provenit din aceeași sursă, doar ca s-au "dedublat": un preșoc de magnitudine 7.2 urmat la 39 de secunde de un șoc principal, acesta având o magnitudine de 7.5.
Ce este un „dublu" de cutremur?
Un "dublu cutremur" este o pereche de cutremure care au loc într-un interval scurt de timp și la o distanță mică unul de celălalt. Spre deosebire de o secvență tipică de cutremure, unde un cutremur mai mare este urmat de replici semnificativ mai mici, "dubletele" sunt cutremure de magnitudine similară care sunt legate cauzal, dar seismologic distincte. Aceasta înseamnă că undele seismice de la fiecare cutremur sunt separate printr-o lacună în timp și/sau provin din surse distincte. Deși epicentrele cutremurelor din Venezuela erau la doar câțiva kilometri distanță unul de celălalt, informațiile despre undele seismice de la USGS sugerează că acestea au avut probabil origini diferite, provenind din falii diferite cu stiluri de rupere diferite.
Acest lucru este consistent cu hărțile anterior dezvoltate ale faliei active din această regiune. Acestea arată mari falii de alunecare, unde rocile alunecă una pe lângă cealaltă într-o direcție est-vest, legate de aranjamente de falii mai mici în diverse orientări. Este probabil ca primul cutremur să fi declanșat al doilea. Acest lucru ar fi putut să se întâmple deoarece deplasarea crustei Pământului în prima falie a cutremurului a crescut stresul pe falia sursă a celui de-al doilea cutremur. În plus, trecerea undelor seismice de la primul cutremur ar fi putut zgudui faliile din apropiere, deja predispuse la o ruptură, provocându-le să cedeze.
Cutremurele duble sunt neobișnuite, dar se întâmplă. În 2023, un cutremur dublu a lovit Turcia și Siria, având magnitudini de 7,8 și 7,7. Acestea s-au întâmplat la doar 95 de kilometri și nouă ore distanță, afectând 14 milioane de oameni și provocând daune extinse. În 1988, un „triplet" - o serie de trei cutremure la doar o jumătate de oră distanță unul de altul - a avut loc în Tennant Creek, Australia.
Dubletele din Venezuela au avut loc de-a lungul limitei difuze de coastă dintre plăcile tectonice Caraibe și America de Sud. În nordul Venezuelei, aceste plăci alunecă una pe lângă cealaltă cu o rată de aproximativ 20 mm pe an, în timp ce Placa Caraibelor se deplasează spre est în raport cu Placa Sud-Americană. Acest lucru produce mari falii de alunecare, inclusiv sistemele de falii Boconó, San Sebastián și El Pilar.
Această limită activă a plăcilor tectonice generează cutremure frecvente și superficiale, unele dintre ele putând fi distrugătoare. Regiunea a experimentat mai multe cutremure semnificative în trecut. Acestea includ cutremurul de magnitudine 7,7 din Caracas în 1900 și cutremurul de magnitudine 6,5 din 1967. La vest de recentul cutremur, limita plăcii devine mai largă și mai complexă și este predispusă la activitate seismică extinsă, cu multe cutremure de mică adâncime până la adâncimi intermediare.
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