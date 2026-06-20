Virusul care poate persista în creier luni sau chiar ani după infecție. Ce au descoperit oamenii de știință
Postat la: 20.06.2026 |
Virusul Ebola poate supraviețui neobservat în organism luni sau chiar ani după infecția inițială, ceea ce poate favoriza reapariția bolii. Noi experimente de laborator oferă indicii despre mecanismele care permit persistența virusului, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Microbiology.
Cercetătorii arată că virusul Ebola infecțios a fost detectat în materialul seminal timp de mai multe luni sau chiar un an după infectare. De asemenea, virusul poate persista în sistemul nervos central, în special la nivelul creierului.
Acest lucru se întâmplă deoarece testiculele și sistemul nervos central sunt zone în care sistemul imunitar acționează mai puțin agresiv pentru a proteja țesuturile sensibile. Ca urmare, organismul nu reușește întotdeauna să elimine complet virusul.
Pentru a studia fenomenul, cercetătorii au folosit celule stem umane pentru a obține organoizi cerebrali, structuri în miniatură asemănătoare creierului, formate din celule ale sistemului nervos central.
Experimentele au arătat că virusul Ebola poate infecta mai multe tipuri de celule din organoizii cerebrali și se poate replica timp de până la 120 de zile.
Virusul s-a răspândit în organoizi prin două mecanisme. Primul a fost transmiterea directă de la o celulă infectată la o celulă vecină. Al doilea a fost eliberarea de noi particule virale din celula gazdă, mecanismul clasic de răspândire a virusului.
„Acești organoizi cerebrali ne permit să investigăm în detaliu mecanismele prin care virusul Ebola și alte filovirusuri persistă în sistemul nervos central uman. Prin experimente realizate în acest sistem-model putem obține informații care ne ajută să înțelegem mai bine efectele pe termen lung ale persistenței virale, cum este inflamația severă și uneori fatală observată la supraviețuitorii bolii Ebola care dezvoltă meningoencefalită", a declarat coordonatoarea studiului, dr. Lina Widerspick, medic microbiolog de la Institutul de Microbiologie al Bundeswehr din München, citată într-un comunicat.
Analiza organoizilor infectați a evidențiat mutații genetice care ar putea ajuta virusul să rămână nedetectat în organism. Printre acestea s-au aflat și mutații care nu au mai fost descrise anterior la supraviețuitorii infecției cu Ebola.
Autorii studiului subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare, în special asupra unor tulpini mai puțin studiate, cum este virusul Bundibugyo, responsabil de actualul focar din Africa.
Republica Democratică Congo (RDC) se confruntă în prezent cu un focar de Ebola provocat de virusul Bundibugyo.
Potrivit celor mai recente date ale autorităților sanitare, până joi au fost confirmate 896 de cazuri, dintre care 232 s-au soldat cu decese.
Oficialii din domeniul sănătății din această țară avertizează că numărul cazurilor confirmate este în creștere de la o săptămână la alta, ceea ce indică faptul că transmiterea virusului în comunitate continuă, existând riscul extinderii focarului în noi regiuni dacă măsurile de sănătate publică nu sunt aplicate prompt.
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