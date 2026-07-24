Mitul Pompeiului în care nu a supraviețuit nimeni. Ce arată, de fapt, noile descoperiri

Imaginea clasică a orașului Pompei este aceea a unei așezări surprinse fără scăpare de erupția Vezuviului, în anul 79 e.n. Secole la rând, povestea a fost spusă aproape la fel, cu mii de oameni ar fi murit în doar câteva ore, prinși sub cenușă și fluxuri piroclastice.

Cercetările prezentate în documentarul „Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston" arată însă că lucrurile nu au fost atât de simple. Arheologii cred că o mare parte dintre locuitorii orașului au reușit să fugă înainte de momentul cel mai violent al erupției, iar unele plecări ar fi putut fi pregătite din timp, scrie IFLScience.

La momentul catastrofei, Pompei avea aproximativ 20.000 de locuitori. Până acum, au fost identificate în jur de 2.000 de victime. Diferența sugerează că majoritatea populației nu se mai afla în oraș atunci când acesta a fost acoperit complet.

Profesorul Caitie Barrett, arheolog și explorator National Geographic, spune că unul dintre cele mai mari mituri despre Pompei este tocmai ideea că nimeni nu a avut timp să scape.

Cutremurele deveniseră tot mai frecvente în zilele dinaintea erupției. Pentru unii locuitori, aceste semne ar fi fost suficiente pentru a înțelege că pericolul creștea și că orașul trebuia părăsit.

Proprietatea abandonată care indică o evacuare pregătită

Unul dintre cele mai interesante cazuri este cel al Juliei Felix, o femeie de afaceri care deținea un complex important de băi în Pompei.

Multă vreme, cercetătorii au crezut că proprietarul era un bărbat numit Julius Felix. Inscripțiile și documentele analizate ulterior au arătat însă că imobilul îi aparținea unei femei, Julia Felix.

Când complexul a fost acoperit de cenușă, în interior nu mai existau cai, căruțe sau bunuri valoroase. Arheologii cred că acestea au fost scoase înainte de erupție, ceea ce indică o plecare organizată, nu o fugă în ultimul moment.

Nu se știe exact ce a determinat-o pe Julia Felix să ia această decizie. Arheologia poate arăta ce lipsea din clădire și ce obiecte au fost mutate, dar nu poate spune cu certitudine ce informații avea femeia sau cât de clar înțelesese pericolul.

Povestea ei oferă și o imagine diferită asupra vieții din lumea romană. Descoperirile de la Pompei arată că femeile nu erau complet absente din economie, așa cum lasă impresia unele relatări vechi. Ele puteau deține proprietăți, administra afaceri și participa activ la viața orașului.

Julia Felix pare să fi fost una dintre persoanele prospere din Pompei, deși provenea dintr-o familie cu origini considerate controversate în acea perioadă. Ascensiunea ei arată că realitatea socială era mai complexă decât cea descrisă de autorii romani, care prezentau mai ales perspectiva elitelor masculine.

Pompei continuă să ofere informații noi chiar și după aproape două milenii. Clădirile, inscripțiile, picturile, graffiti-urile și mulajele victimelor păstrează detalii rare despre viața de zi cu zi din Imperiul Roman.

Situl a fost cercetat atât de intens, încât arheologii descoperă astăzi inclusiv obiecte și unelte lăsate în urmă de echipele care au început primele săpături în secolul al XIX-lea.