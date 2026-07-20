Ești slab deși mănânci mult? Știi pe alții care abia se ating de mâncare și se îngrașă? De vină e gena 'termostat'

Un mister vechi de când lumea, oameni care mănâncă fără restricții și totuși nu se îngrașă, începe să capete contur științific. În spatele acestor siluete aparent „imune" la kilograme stă o genă, ALK, care schimbă regulile jocului metabolic.

Multă vreme, fenomenul a fost pus pe seama unei „genetici bune", o explicație comodă, dar vagă. Acum, cercetători de la Universitatea British Columbia vin cu o piesă concretă din puzzle. După o analiză amplă a ADN-ului, comparând persoane natural slabe cu cele predispuse la îngrășare, au identificat un numitor comun: gena ALK.

Pentru a testa ipoteza, oamenii de știință au mers mai departe și au intervenit direct în laborator, dezactivând această genă. Rezultatul a fost greu de ignorat: organismele studiate au devenit rezistente la acumularea de greutate, chiar și în condiții de alimentație bogată.

Explicația? În loc să depoziteze energia sub formă de grăsime, corpul o transformă în căldură. Practic, un mecanism intern funcționează ca un termostat setat diferit față de majoritatea populației. La purtătorii anumitor variante ale genei ALK, caloriile „se disipează", nu se acumulează.

Descoperirea deschide o direcție promițătoare în lupta cu obezitatea. Nu e vorba de diete-minune sau soluții rapide, ci de o țintă biologică clară. Dacă efectul acestei gene poate fi imitat sau controlat prin medicamente, cercetătorii ar putea dezvolta terapii care să ajute organismul să ardă mai eficient energia.

Avantajul major e că ALK nu e o necunoscută totală în medicină. Există deja studii și molecule care îi influențează activitatea, ceea ce ar putea accelera viitoarele cercetări.

Totuși, specialiștii temperează entuziasmul. Nu există, cel puțin deocamdată, o „pastilă magică" care să reproducă acest mecanism peste noapte. Dar direcția e clară și, într-un context în care obezitatea afectează sute de milioane de oameni, orice progres contează.