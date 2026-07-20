Cheloo e de nerecunoscut la primul mare concert după internarea la spitalul de psihiatrie

La doar câteva săptămâni după episodul care l-a adus în centrul atenției, Cheloo a revenit în fața publicului. Artistul a urcat pe scena Arenei Naționale alături de trupa Paraziții și a susținut un concert așteptat de mii de fani.

Chiar dacă atmosfera a fost una incendiară, apariția rapperului a stârnit numeroase reacții, mulți dintre cei prezenți observând că acesta pare schimbat față de imaginea cu care și-a obișnuit publicul de-a lungul anilor.

În luna iunie, Cheloo a fost implicat într-un incident petrecut în timpul unui transfer medical. Artistul fusese internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, iar ulterior a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpina pentru îngrijirea unei leziuni superficiale la nivelul gâtului.

În timpul transferului și al procedurilor medicale, situația s-a tensionat după ce rapperul ar fi încercat să părăsească zona în care se afla sub supraveghere, scrie click.ro.

Autoritățile au intervenit rapid, iar după evaluarea medicală și tratarea rănii, acesta a fost dus înapoi la unitatea medicală, unde și-a continuat îngrijirea.

Concertul susținut de Paraziții pe Arena Națională s-a numărat printre cele mai așteptate momente ale serii. Publicul a cântat alături de trupă piesele consacrate, iar atmosfera a fost una plină de energie de la început până la final.

Dincolo de spectacolul oferit de formație, fanii și cei care au urmărit imaginile apărute pe rețelele de socializare au remarcat schimbarea lui Cheloo. Artistul pare vizibil diferit atât din punct de vedere fizic, cât și în ceea ce privește expresivitatea și atitudinea de pe scenă.

Revenirea lui Cheloo pe scenă vine și în contextul în care, după internarea din luna iunie, un mesaj video publicat de artist în urmă cu aproximativ un an a fost redescoperit de fani și a stârnit numeroase reacții. Dacă la momentul respectiv declarațiile sale au fost privite de mulți ca fiind bizare sau greu de înțeles, astăzi ele sunt interpretate diferit, în lumina evenimentelor recente.

În înregistrarea respectivă, rapperul vorbea despre starea sa psihică și despre faptul că simțea că se află într-un mare pericol.

„Am fost somatizat. Somatizat. Mi s-a dat de făcut o alegere. Indiferent de ce se va întâmpla, vreau să credeți că e de rău. Mi s-au dat două alegeri, două drumuri închise. E posibil să fiu într-o stare foarte gravă. Este foarte, foarte ciudat, complicat că lucrează de ceva timp sau de mult la mine.

Vorba care a pornit tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta a fost ajutați-l, este singur, are o armată lângă el, dar este singur.

Toți cei care îmi sunt apropiați sunt implicați, avem două variante. In ambele variante voi fi umilit public, sunt lipsit de venituri, va trebui să trăiesc din mila altora. Este doar în mintea mea sau este ceea ce va urma? Vă rog frumos să distribuiţi acest mesaj. Atât. Și să credeți în tot ce am făcut în această viață. Nu știu de când se întâmplă chestia asta, aș vrea să mă creadă cineva. Au fost folosite cuvintele mele împotriva mea și consider că sunt în pericol sub toate formele. Incidentul de la Patriarhie este primul atac major la adresa Bisericii.

M-am trezit din hipnoză pentru că am refuzat să cred că eu sunt Iisus Hristos, iar cel care mă hipnotiza era Tatăl. Astăzi cred că urma să mi se dea ultima comandă să mă sinucid, să sar pe geam sau să iau ceva.

Dragostea față de familia și copiii mei a fost cea care m-a luat din locul în care eram somatizat sau hipnotizat, nu știu încă. Toți prietenii mei sau mi se par ciudați sau sunt ciudați. Mă știi din 1995. Mă adresez oamenilor care mă știu de o viață, frate", a spus la acea vreme rapperul de la Paraziții.