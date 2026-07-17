Noaptea trecută a fost haos în Iran: SUA au lansat atacuri în valuri în zona Strâmtorii Ormuz

Statele Unite au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului pentru a şasea noapte consecutivă, a anunţat armata americană, în contextul în care cele două părţi se luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz, scrie BBC.

SUA au lovit în zona Strâmtorii Ormuz

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că atacurile au avut scopul de a "degrada şi mai mult capacităţile militare iraniene", precizând ulterior că a abordat o navă în cadrul blocadei impuse asupra strâmtorii.

Presa de stat iraniană a relatat că rachetele americane au lovit în apropierea insulei Qeshm, situată lângă strâmtoare, precum şi în Bandar Abbas şi Bushehr - locul unde se află o centrală nucleară.

Într-o aparentă escaladare a conflictului, presa de stat a relatat că au fost lovite două poduri din provincia Hormozgan. BBC a confirmat un atac asupra unui pod situat la vest de Bandar Abbas, în provincia Hormozgan

Trump amenință că va lovi centralele electrice din Iran

La începutul acestei săptămâni, preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că va lovi podurile şi centralele electrice din Iran dacă ţara nu se va întoarce la negocieri.

După ce Trump a declarat în aprilie că SUA vor bombarda infrastructura civilă din Iran, inclusiv poduri şi centrale electrice, şeful ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a afirmat că "atacarea deliberată a civililor şi a infrastructurii civile constituie o crimă de război".

Convenţiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timpul războiului interzic atacurile asupra obiectivelor considerate esenţiale pentru civili.

Centcom a precizat că infanteria marină a abordat un petrolier în Golful Oman, în cadrul blocadei reînnoite a porturilor iraniene de către SUA, care a început marţi seara.

Comandamentul a adăugat că a "redirecţionat trei nave comerciale care încercau să treacă de blocadă".

Potrivit Centcom, forţele americane au imobilizat nouă nave şi au redirecţionat peste 140 în cadrul blocadei anterioare a porturilor iraniene, între 13 aprilie şi 18 iunie.

Pe măsură ce reluarea ostilităţilor a pus şi mai mult sub presiune acordul preliminar de încetare a războiului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat, joi, că Trump rămâne deschis la negocieri cu Iranul.

"Preşedintele îi va trage la răspundere atunci când îşi vor încălca promisiunile făcute Statelor Unite. Dar, în acelaşi timp, el este întotdeauna deschis către diplomaţie", a declarat ea reporterilor.

Ea a afirmat că Iranul şi-a exprimat dorinţa de a încheia în continuare un acord cu SUA, adăugând: "Discutăm cu ei, dar, repet, preşedintele nu le va permite să tragă asupra navelor din strâmtoare fără a suporta consecinţele acestui fapt".

Pe măsură ce atacurile se intensifică, Strâmtoarea Ormuz - o cale navigabilă strategică situată în largul coastelor Iranului, pe care Teheranul a blocat-o efectiv ca răspuns la atacurile americano-israeliene - a rămas închisă.

Joi dimineaţă, Teheranul a declarat că a lovit baze militare americane din Iordania, Kuweit şi Bahrain, în timp ce SUA au afirmat că au lansat o serie de atacuri care au durat şase ore asupra mai multor locaţii din strâmtoare.

Aceste schimburi de lovituri au avut loc după ce Trump a avertizat Iranul că "ar fi bine să se comporte cum trebuie" sau să se confrunte cu noi acţiuni militare în cazul în care Iranul nu se va întoarce la negocieri.

Principalul negociator al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat pentru mass-media de stat că Teheranul "nu are niciun motiv" să respecte vreun acord care nu aduce beneficii ţării.

El a adăugat că securitatea naţională a Iranului depinde de menţinerea a ceea ce el a descris drept "aranjamentele iraniene" în Strâmtoarea Ormuz.

Între timp, miercuri, Trump a lăudat Iranul pentru eliberarea Denei Karari, o cetăţeană americană reţinută pe care a descris-o ca fiind "reţinută pe nedrept" în decembrie 2024.

"Statele Unite ale Americii apreciază acest gest de bunăvoinţă din partea Iranului!", a scris Trump pe Truth Social.

Avocatul Denei Karari, Jared Genser, a declarat că aceasta se afla în drum spre Statele Unite.

Cu toate acestea, joi, sistemul judiciar iranian a afirmat că niciun prizonier american nu a fost eliberat sau schimbat din închisorile sale, au relatat mass-media de stat iraniene.