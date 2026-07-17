Donald Trump declasifică date care vor arunca în aer relația dintre SUA și China: „Un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală"

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declasifica informaţii critice care dezvăluie vulnerabilităţi în infrastructura electorală a SUA, susţinând că "datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China", potrivit CNN. Totodată, Trump susţine că agenţiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.

În cadrul declaraţiei sale de joi seară de la Casa Albă, Trump a susţinut că dovezile arată cât de periculos este actualul sistem electoral al ţării, afirmând că acesta este expus la un nivel ridicat de atacuri cibernetice "pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile", generate de interferenţe străine.

Preşedintele Donald Trump a declarat că agenţiile de spionaj americane au început să afle în 2020 că "datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China".

Conform Casei Albe, fişierele de înregistrare a alegătorilor au fost achiziţionate în mod ilicit, furate, piratate sau obţinute ilegal în alt mod de către China. (Multe state vând în mod deschis şi fără controverse versiuni ale datelor lor privind alegătorii, dar numai partea care conţine informaţii publice),

Un adversar străin poate afla multe despre americani accesând listele electorale americane. Şi acest lucru creează o posibilitate reală de haos în ziua alegerilor, dacă actorul străin accesează cumva bazele de date în timp real şi începe să manipuleze înregistrările. Însă SUA nu au acuzat niciodată China că ar fi falsificat sau şters înregistrările alegătorilor.Preşedintele Donald Trump a afirmat că datele care arătau "un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală" nu i-au fost dezvăluite nici lui, nici Congresului.

El a declarat că "membrii statului paralel" au acţionat pentru a "suprima şi minimiza în mod activ informaţiile despre amploarea amestecului sinistru al Chinei în alegeri, ascunzându-le atât de preşedinte, cât şi de poporul american, într-un mod pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil".

Preşedintele a continuat acuzând agenţiile de informaţii americane că ştiau despre fişierele de înregistrare a alegătorilor compromise în 2020, susţinând că datele din mai multe state au fost "cumpărate, furate sau piratate de China".

"Cu toate acestea, cei responsabili de a trage semnalul de alarmă au păstrat în schimb informaţiile secrete şi ascunse", a afirmat el. "Nu mi le-au dezvăluit mie, în calitate de preşedinte, nici altcuiva şi, din câte ştim, nu au informat nici Congresul", a susţinut Trump.

Documentele şi notele publicate joi de administraţia Trump aveau scopul de a centraliza toate informaţiile deţinute de guvernul SUA legate de rapoartele anterioare, a declarat o sursă cu cunoştinţe directe despre evaluarea comunităţii de informaţii americane privind eforturile de interferenţă străină în jurul alegerilor din 2020.

Însă, odată ce aceste informaţii suplimentare au fost verificate, sursa a afirmat că nu au fost considerate suficient de relevante sau credibile pentru a fi incluse.

De asemenea, China are o lungă istorie de spionaj, precum acuzaţiile prezentate de Trump. Hackerii chinezi au pătruns în serverele guvernului federal în 2015 şi au furat peste 20 de milioane de înregistrări sensibile de la Oficiul de Management al Personalului.

Dincolo de accesarea listelor electorale, în ceea ce priveşte încercările de a influenţa sau de a interveni asupra rezultatelor alegerilor, un nou raport al Consiliului Naţional de Informaţii din octombrie 2020 a arătat că activităţile Chinei referitoare la alegerile prezidenţiale din acel an au fost de "nivel redus" şi s-au limitat la "măsuri exploratorii".

După alegerile din 2020, persoanele numite de Trump în cadrul DNI au anunţat ulterior în mod public că China a luat în considerare încercarea de a influenţa rezultatul, dar a decis să nu o facă, din cauza preocupărilor legate de deteriorarea relaţiilor dintre SUA şi China.