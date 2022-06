Al doilea și al treilea Petrov îl aleargă pe Băsescu!

Cotidianul israelian The Jerusalem Post publică azi o analiză scrisă de Dave Anderson, profesor universitar american de filosofie politică, în care acesta avertizează că tandemul Biden-Zelenski îl poate împinge pe Putin la declanșarea celui de al treilea război mondial, unul nuclear. Anderson îi recomandă președintelui Ucrainei să renunțe la teritoriile cucerite de ruși, iar președintelui SUA să renunțe la a mai încerca înfrîngerea orbească a Rusiei.

China a facut stocuri uriase de cereale încă de acum 3-4 ani, ca și cum ar fi știut ce va urma, o criză planetară complexă. Cu o populatie de peste 1,5 miliarde de oameni, China are în momentul de față 40% din rezervele de grâu ale lumii și 60% din cele de orez.

Un medicament pentru diabet, recent aprobat, a produs „reduceri substanțiale și susținute ale greutății corporale" în investigațiile clinice pentru efectele asupra greutății corporale la persoanele obeze și supraponderale. Rezultatele studiului clinic de fază 3 au fost publicate în The New England Journal of Medicine.