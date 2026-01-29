Despre filme cu proști... Și despre proștii din filme...

Da' proști rău, nene, nu așa, de fațadă. Congressmen - ul american Jim Jordan, șeful comisiei juridice din Camera Reprezentanților, derulează o anchetă relativă la legitimitatea și aplicarea Digital Services Act (DSA), cu specială aplecare pe cazul Comisia Europeană versus X & Elon Musk.

Comisia Europeană a amendat X în total cu 150 de milioane de euro pentru încălcarea DSA. L-a amendat cu aceeași sumă și pe Elon Musk, în solidar. Printre altele, amenda s-a aplicat pentru că X a permis crearea unui cont de parodie, cu numele și avatarul Donald Duck, lăsând impresia că personajul este o persoană reală.

Acum nu știu cui ar putea celebrul rățoi din desenele animate Disney să îi lase impresia că e o persoană reală, dar... Cât poți fi de idiot ca să aplici o amendă de 45 de milioane de euro pentru o asemenea „dez-informare"? Poate așa ceva ține la cei care se cred blănoșii din desene animate, copaci, căței/pisici, joagăre, gender fluid, dar sistemul democratic și serviciul public al justiției sunt, parcă, niște chestii serioase, de care nu ne putem bate joc, totuși...

Pe de altă parte, autoritățile românești, în frunte cu Dan Daniel - Nicușor, au creat impresia că anularea alegerilor din decembrie 2024 s-a dispus pe probe reale. Ba chiar insistă „președintele" că va aduce el un raport care va proba tot ce trebuie. Spune asta de vreo 8 luni, de când tot ratează covorul roșu la ceremonii, dar nu dă niciun semn că afirmația are ceva real la bază. În plus, „președintele" a spus că are studii, dar probele sunt incomplete și neconcludente. A mai spus și că și-a finanțat campania electorală corect, dar AEP spune că nici vorbă ...

Așadar, pentru impresiile astea pe care le tot creează „președintele" în turma susținătorilor săi (și pe baza DSA) am putea vedea și noi o sancțiune de măcar 4,5 euro, aplicată de Comisia Europeană "președintelui" Dan Daniel - Nicușor? Știu că merg prea departe cu pretențiile, dar autoritățile românești, la unison, au zis că nu au cheltuit prea mult cu donațiile și subvenționarea regimului mafiot kievean, iar social media, inclusiv X, sunt supra-saturate de aceste non-probe (precum și de înfierări cu mânie proletar - bolșevică de la milițienii adevărului, revărsată asupra celor care a îndrăznit să ceară oareșce informații în această privință).

Încă nu știm ce bani aruncăm peste bord în ograda mafioților kieveni, dintr-o corabie gata să se scufunde. E exagerat să putem spera că, pe baza DSA, Comisia Europeană o să îl amendeze pe Dan Daniel - Nicușor cu 5 euro, pentru dez-informare, mal-informare și prost-informare măcar în această privință?

Gheorghe Piperea