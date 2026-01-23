15 declarații adunate de la Davos: Premierul Belgiei e genial, iar aia cu analiza SWOT e de pus în ramă. +1 pentru Musk
Postat la: 23.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În loc de introducere: „Davos este adunarea celor care au creat problemele, le-au negat, i-au atacat pe cei care le-au semnalat, iar acum ne explică ce sunt problemele și cât de disperată este nevoia de a le rezolva." Konstantin Kisin
1. Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei:
„A fi un vasal fericit e un lucru. A fi un sclav nefericit e altceva."
2. Friedrich Merz, Cancelarul Germaniei:
„Atât Germania, cât și Europa au irosit un potențial enorm de creștere în ultimii ani, amânând reformele și limitând inutil și excesiv libertatea antreprenorială și responsabilitatea individuală.
Trebuie să reducem substanțial birocrația în Europa. Piața unică a fost creată pentru a forma cea mai competitivă zonă economică din lume. În schimb, am devenit campionii mondiali ai suprareglementării. Asta trebuie să înceteze.
Europa nu și-a pierdut competitivitatea în fața Chinei sau a SUA. A îngropat-o sub hârtii și proceduri."
3. Alexander Stubb, Președintele Finlandei:
„Poate Europa să se apere? Răspunsul meu este, fără echivoc, da... fără americani."
Jurnalist, câteva momente mai târziu:
„Ați spus mai devreme că Europa se poate apăra fără americani..."
Stubb: „Nu chiar. Nu este un citat."
4. Aleksandar Vučić, Președintele Serbiei:
„Particip la Davos de mult timp și nu i-am văzut niciodată pe oameni atât de îngrijorați. Nimeni nu zâmbește. Pentru că nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine."
5. Karol Nawrocki, Președintele Poloniei:
„Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 15% din PIB-ul global, iar Statele Unite tot 15%, dar în ceea ce privește securitatea, SUA plătesc 65% din NATO, iar europenii doar 35%."
6. Robert Fico, Prim-ministrul Slovaciei:
„Dacă secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, refuză în mod repetat să se întâlnească cu Kaja Kallas (n.a. șefa diplomației UE), sau măcar să aibă un dezacord constructiv cu ea, care mai este rostul funcției sale?"
7. Emmanuel Macron, Președintele Franței, întrebat dacă Trump acționează ca aliat al Europei:
„Nu sunt aici ca să calific lucrurile. Situația se calmează și ar trebui să ne bucurăm de asta."
8. Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei:
„În loc să devină o adevărată putere globală, Europa rămâne un ansamblu frumos, dar fragmentat, de state mici și mijlocii.
În loc să-și asume responsabilitatea decisivă pentru apărarea libertății, mai ales în timp ce America își mută atenția în altă parte, Europa pare pierdută.
Unii încearcă să-l convingă pe președintele SUA să-și schimbe direcția. Nu o va face.
Președintele Trump se iubește pe sine. Spune că iubește Europa, dar nu va asculta această Europă."
9. Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei:
„Nimeni nu vrea să se alăture Statelor Unite. Oamenii vor să se alăture Uniunii Europene.
Pentru că avem respect, stat de drept și vorbim calm.
Aș vrea să confirm că SUA sunt un aliat, dar trebuie să se comporte ca un aliat.
Occidentul nu este unit, iar Putin vede că suntem divizați.
Ideea că, într-un conflict între un tiran și o democrație, Statele Unite spun că nu iau partea nimănui, Putin vede asta.
Când o țară NATO amenință o altă țară NATO, asta nu îl va descuraja de la atacul asupra Ucrainei."
10. Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei:
„Ne-am obișnuit cu președinți foarte prietenoși și nu am observat că schimbarea Americii nu ține de o singură președinție, ci este structurală.
Atenția Americii s-a mutat spre Pacific și nu se va întoarce după plecarea lui Trump.
În privința Rusiei, a negocia cu Putin nu este o idee bună. Americanii spun: negociază calm, dar cu un băț mare.
Noi nu avem un băț mare. Noi doar vorbim calm."
11. Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA:
Întrebat despre riscul ca europenii să vândă titluri de stat americane:
„Investițiile Danemarcei în titluri de stat americane, la fel ca Danemarca însăși, sunt irelevante."
12. Javier Milei, Președintele Argentinei:
„Feminismul, diversitatea, incluziunea, echitatea, imigrația, avortul, ecologismul, ideologia de gen, toate sunt capete ale aceleiași fiare menite să justifice extinderea statului."
13. Christine Lagarde, Președinta Băncii Centrale Europene, despre tensiunile cu Statele Unite:
„Acesta este un semnal de alarmă, mai mare decât oricând.
Europa va face o analiză SWOT amplă și va decide ce trebuie să facem pentru a fi puternici pe cont propriu."
14. Ken Griffin, CEO Citadel, fond mare de investiții, donator important al Republicanilor:
„Nu vă puteți imagina cât de dureros a fost sub administrația Biden, cu propunerile lor absurde de a rezolva probleme care nu existau, iar faptul că acest lucru s-a încheiat într-o singură zi, odată cu realegerea lui Trump, îți dă atât de multă energie să te întorci și să-ți construiești, naibii, afacerea. A fost o uriașă ușurare.
Deciziile luate sub administrația Biden au fost atât de prost gândite din punct de vedere al consecințelor economice, încât au costat economia Statelor Unite enorm."
15. Elon Musk, CEO Tesla și SpaceX:
„I-aș încuraja pe toți să fie optimiști și entuziasmați în legătură cu viitorul.
Pentru calitatea vieții, este mai bine să greșești fiind optimist decât să ai dreptate fiind pesimist."
Orlando Nicoară
-
Maia Sandu nu a susținut niciodată unirea cu România
Nu știu de ce s-au entuziasmat unii dupa declarațiile, de acum cateva zile, ale Maiei Sandu cu privire la unire. Președi ...
-
Tai Chi Chuan? Nu, Bolojan!
Bolojan a descoperit secretul economiei moderne: daca tai suficient, la un moment dat nu mai ramane nimic de stricat. E ...
-
Trump nu-și permite să piardă
Trump n-a cedat ca sa renunțe. A cedat ca sa revina cu o noua abordare. Se bucura unii prematur, crezand ca „Trump ...
-
Despre „spiritul de la Davos" și despre ce nu va stârni interesul legacy media și al influencerilor progresiști
Marile corporații nu se mai bazeaza azi pe inovație, pe calitate și pe productivitate (tot ce cumparam a devenit chinez ...
-
Dacă e cineva de blamat pentru eșecul României la Davos, consilierul Marius Lazurca este acela
Absența lui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos se datoreaza explicit șefului Departamentului de Poli ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (III)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Groenlanda și Mare Nostrum
Geopolitica ne invața ca imperiile thalassocratice se construiesc in jurul marilor și oceanelor. Proiecția centrata pe P ...
-
România nu mai poate menține această naivitate strategică
Putem visa in continuare. Nostalgici dupa o lume care nu mai este. Și care nici nu va mai fi. O lume utopic impachetata, ...
-
Ar fi știrea începutului de an...
Guvernul ne-a strans cureaua atat de mult incat a reușit sa inchida anul cu un deficit mai mic cu 15 miliarde lei. Care ...
-
Nicușor cel fără de țară nu merge la Davos
Multa lume (mult prea multa) protesteaza pe unde se poate ca Nicușor Dan, președintele ilegitim (in acest sens, un preșe ...
-
Istoria nu îi respectă pe cei morali
Am spus-o prima data in 2022, intr-un talk-show de noapte, la o stație de nișa. Îl prezentam. Am spus atunci, clar ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
-
Ursula „fata lui tata" von der Leyen (Albrecht). Plagiatoarea care conduce Comisia Europeană
Ursula Gertrud Albrecht s-a nascut in 1958 la Bruxelles, in familia unuia dintre primii funcționari europeni de rang ina ...
-
Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
Anul 2025 a fost un an record pentru turism in Uniunea Europeana: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care ...
-
Maia știe: Perspectiva aderării Moldovei la UE se amână pe termen nedeterminat
Maia Sandu a declarat ca ar vota in favoarea unirii cu Romania la un eventual referendum, in condițiile in care devine d ...
-
"666" și Statul de drept
În Apocalipsa ni se spune ca „666" este numarul Anticristului. Textul precizeaza insa ceva esențial: „ ...
-
Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană!
27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decat ...
-
Vinovați de Eminescu
Se spune ca inima omului are trei batai simultane: cea a cordului, a inimii biologice, cea a sufletului nostru și, in sf ...
-
Lovitura de palat USR-Ursula!
Am intrebat ieri Reprezentanța Permanenta a Romaniei din Bruxelles daca a existat un vot la nivel ministerial, in Consil ...
-
Menșevicii de la Chișinău
Sa vedem cum s-a facut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinau era o grupare de menșevici care dețineau pute ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (I)
Curtea Constituționala a amanat pe vineri, 16 ianuarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neconstituționalitate ...
-
USR în zodia inconștienței
Ianuarie 2026 incepe cu un USR in prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, da consemn la COREPER ca Romania sa s ...
-
Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Nepoții și loialiștii suprima competența. Daca ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie sa te pricepi la ceva anume. Invoci ...
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
-
Trump și frontierele fluide
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoara, fie pe cea dificila", promite Trump. Acest „vom face ce ...
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu