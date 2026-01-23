15 declarații adunate de la Davos: Premierul Belgiei e genial, iar aia cu analiza SWOT e de pus în ramă. +1 pentru Musk

În loc de introducere: „Davos este adunarea celor care au creat problemele, le-au negat, i-au atacat pe cei care le-au semnalat, iar acum ne explică ce sunt problemele și cât de disperată este nevoia de a le rezolva." Konstantin Kisin

1. Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei:

„A fi un vasal fericit e un lucru. A fi un sclav nefericit e altceva."

2. Friedrich Merz, Cancelarul Germaniei:

„Atât Germania, cât și Europa au irosit un potențial enorm de creștere în ultimii ani, amânând reformele și limitând inutil și excesiv libertatea antreprenorială și responsabilitatea individuală.

Trebuie să reducem substanțial birocrația în Europa. Piața unică a fost creată pentru a forma cea mai competitivă zonă economică din lume. În schimb, am devenit campionii mondiali ai suprareglementării. Asta trebuie să înceteze.

Europa nu și-a pierdut competitivitatea în fața Chinei sau a SUA. A îngropat-o sub hârtii și proceduri."

3. Alexander Stubb, Președintele Finlandei:

„Poate Europa să se apere? Răspunsul meu este, fără echivoc, da... fără americani."

Jurnalist, câteva momente mai târziu:

„Ați spus mai devreme că Europa se poate apăra fără americani..."

Stubb: „Nu chiar. Nu este un citat."

4. Aleksandar Vučić, Președintele Serbiei:

„Particip la Davos de mult timp și nu i-am văzut niciodată pe oameni atât de îngrijorați. Nimeni nu zâmbește. Pentru că nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine."

5. Karol Nawrocki, Președintele Poloniei:

„Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 15% din PIB-ul global, iar Statele Unite tot 15%, dar în ceea ce privește securitatea, SUA plătesc 65% din NATO, iar europenii doar 35%."

6. Robert Fico, Prim-ministrul Slovaciei:

„Dacă secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, refuză în mod repetat să se întâlnească cu Kaja Kallas (n.a. șefa diplomației UE), sau măcar să aibă un dezacord constructiv cu ea, care mai este rostul funcției sale?"

7. Emmanuel Macron, Președintele Franței, întrebat dacă Trump acționează ca aliat al Europei:

„Nu sunt aici ca să calific lucrurile. Situația se calmează și ar trebui să ne bucurăm de asta."

8. Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei:

„În loc să devină o adevărată putere globală, Europa rămâne un ansamblu frumos, dar fragmentat, de state mici și mijlocii.

În loc să-și asume responsabilitatea decisivă pentru apărarea libertății, mai ales în timp ce America își mută atenția în altă parte, Europa pare pierdută.

Unii încearcă să-l convingă pe președintele SUA să-și schimbe direcția. Nu o va face.

Președintele Trump se iubește pe sine. Spune că iubește Europa, dar nu va asculta această Europă."

9. Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei:

„Nimeni nu vrea să se alăture Statelor Unite. Oamenii vor să se alăture Uniunii Europene.

Pentru că avem respect, stat de drept și vorbim calm.

Aș vrea să confirm că SUA sunt un aliat, dar trebuie să se comporte ca un aliat.

Occidentul nu este unit, iar Putin vede că suntem divizați.

Ideea că, într-un conflict între un tiran și o democrație, Statele Unite spun că nu iau partea nimănui, Putin vede asta.

Când o țară NATO amenință o altă țară NATO, asta nu îl va descuraja de la atacul asupra Ucrainei."

10. Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei:

„Ne-am obișnuit cu președinți foarte prietenoși și nu am observat că schimbarea Americii nu ține de o singură președinție, ci este structurală.

Atenția Americii s-a mutat spre Pacific și nu se va întoarce după plecarea lui Trump.

În privința Rusiei, a negocia cu Putin nu este o idee bună. Americanii spun: negociază calm, dar cu un băț mare.

Noi nu avem un băț mare. Noi doar vorbim calm."

11. Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA:

Întrebat despre riscul ca europenii să vândă titluri de stat americane:

„Investițiile Danemarcei în titluri de stat americane, la fel ca Danemarca însăși, sunt irelevante."

12. Javier Milei, Președintele Argentinei:

„Feminismul, diversitatea, incluziunea, echitatea, imigrația, avortul, ecologismul, ideologia de gen, toate sunt capete ale aceleiași fiare menite să justifice extinderea statului."

13. Christine Lagarde, Președinta Băncii Centrale Europene, despre tensiunile cu Statele Unite:

„Acesta este un semnal de alarmă, mai mare decât oricând.

Europa va face o analiză SWOT amplă și va decide ce trebuie să facem pentru a fi puternici pe cont propriu."

14. Ken Griffin, CEO Citadel, fond mare de investiții, donator important al Republicanilor:

„Nu vă puteți imagina cât de dureros a fost sub administrația Biden, cu propunerile lor absurde de a rezolva probleme care nu existau, iar faptul că acest lucru s-a încheiat într-o singură zi, odată cu realegerea lui Trump, îți dă atât de multă energie să te întorci și să-ți construiești, naibii, afacerea. A fost o uriașă ușurare.

Deciziile luate sub administrația Biden au fost atât de prost gândite din punct de vedere al consecințelor economice, încât au costat economia Statelor Unite enorm."

15. Elon Musk, CEO Tesla și SpaceX:

„I-aș încuraja pe toți să fie optimiști și entuziasmați în legătură cu viitorul.

Pentru calitatea vieții, este mai bine să greșești fiind optimist decât să ai dreptate fiind pesimist."

Orlando Nicoară