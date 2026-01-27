Se apropie războiul cu Iranul

Grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln a ajuns în zona de operațiuni a Comandamentului Central al SUA, a declarat un oficial american, care, la fel ca alții, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre operațiunile în curs.

Comandamentul Central a recunoscut ulterior mișcarea pe rețelele de socializare, spunând că nava de război se afla în Oceanul Indian și „este în curs de desfășurare în zona Orientului Mijlociu pentru a promova securitatea și stabilitatea regională".

Nava și cele trei distrugătoare care o escortau erau încă prea departe pentru a ataca cu ușurință Iranul, dar se aștepta ca acestea să se apropie în zilele următoare - deplasându-se fie spre Golful Oman, fie spre Marea Arabiei de Nord.

Mișcarea a venit în timp ce Trump a declarat într-un interviu acordat Axios că situația cu Iranul este „în continuă schimbare". În timp ce puterea de foc militară continuă să sosească în regiune, el a spus că crede că Teheranul vrea să facă o înțelegere.

Sosirea navei Lincoln era anticipată de zile întregi, după ce oficialii administrației Trump au redirecționat luna aceasta portavionul și alte câteva nave de război care îl escortau din Marea Chinei de Sud.

Alexandru Grumaz