Coborârea vârstei pentru răspundere penală poate da undă verde pedofililor

Am aşteptat cuminte să îşi expună opiniile toţi specialiştii, mega experţii, para cunoscătorii, ultra pricepuţii în drept penal, să mai învăţ şi eu, proasta, câte ceva. Să nu mai boscorodesc aiurea, zic.... Desigur că toţi au găsit sursa răului, calea de vindecare, soluţia miraculoasă, mai pe lege, mai pe lângă, precum covorul roşu.

Ca un om care vede, măcar o data pe lună, un infractor minor în boxă, discută cu el, îl analizează, îl întoarce pe toate părţile ca să îl înţeleagă, în puţinul timp pe care îl am, cred, desigur, că sunt cea mai puţin îndreptăţită să am opinii, la fel precum colegii mei.... În ţara în care legile par a fi făcute între felul unu şi doi, la restaurant, pe o bucăţică de şerveţel, numai la presiunea străzii, nu mai am vreo aşteptare de la legiuitor, în nicio materie, mai ales în penal. Când ai în codul penal, nu de ieri de azi, circumstanţa agravantă a săvârşirii infracţiunii pentru motive legate de rasă, gen, orientare sexuală, sigur că tot ceea ce îţi lipseşte este un circ mediatic pe tema femicidului, ca să arăţi boborului că munceşti. Inutil, desigur, dar munceşti.

De aceea mă aştept la o nouă modificare legislativă forţată, fără ca nimeni să întrebe pe cei care cu adevărat se pricep, modificare ce vizează minorii, discernământul, răspunderea penală. Sigur, comitete şi comiţii, dezbateri publice, apariţii la tv, "Mircea, fă-te că lucrezi", apoi un mare fâs. Ce veţi face când un minor de 11 ani va ucide? Modificaţi legea, nu? Ce veţi face când, după ce veţi stabili că un minor de 11 ani are discernământ, un pedofil va veni şi va spune că puştiul pe care l-a violat avea discernământ, căci împlinise 12 ani, deci avem acord pe actul sexual?

Se pare că nimeni de la vârful vârfului grămezii nu vrea să pună degetul pe rană şi să spună că soluţia nu e în politica penală ci în educaţie. Că de, e mai uşor să mâzgăleşti o lege decât să investeşti în învăţământul pe care, oricum, urmează să îl îngropi, căci ţara te vrea prost, se ştie. Când aţi fost ultima dată la un bal al bobocilor, să vedeţi ce e pe acolo? Când aţi avut curiozitatea să căutaţi ce ascultă inocentul de 15 ani, pe repeat, în timp ce mă-sa stă pe tik tok şi tac-su e la birt? Când aţi spus stop maneliştilor care îşi smulg hainele pe scenă, scot sunete onomatopeice şi vă învaţă copiii că duşmanii ce au bani şi haine trebuie altoiţi, în cel mai fericit caz?

Că tot ce contează în viaţă e averea, o femeie pe post de trofeu şi multă nesimţire ca să ajungi departe. Aţi fost vreodată la un concert cu vedetele vremii, drogate pe scenă, rupte, la propriu, în fund, guiţând, efectiv, în uralele minorilor care nu răspund penal pentru că nu au discernământ? Copiii ăştia sunt oglinda eşecului unei naţii care, de 30 de ani, dă foc şcolii şi bisericii. Care de 30 de ani se lasă manipulată de proşti si adoră şmecherii care reuşesc în viaţă prin orice metode, dar nu prin muncă. Copiii ăştia sunt prelungirea părinţilor care ştiu ei mai bine decât dascălul cât face 2+2, care merg la şcoală să facă trafic de influenţă la orice notă de 5, că îi strică dl. Goe media şi onoarea.

Aţi dat foc la Biblie şi aţi înjurat biserica, aţi smuls copiii de la ora de religie pentru că, nu-i aşa, ar fi îndoctrinaţi de popi. Acum, vreţi să deschideţi puşcăriile pentru copii, deşi toată vina aparţine adulţilor. Aştept cu interes comisia şi comitetul, noul cod penal, că numai ce mi l-am cumpărat pe ăl mai proaspăt.... Şi sper să o regăsesc în comisie pe coana Miţa care vinde ţigări la buticul din colţ şi care ştie ea mai bine ce trebuie făcut, că tot "o făcut cinci copii" şi, deci, e expertă în parenting.

Adriana Stoicescu