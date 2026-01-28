Costul de a nu conta

Secretarul general al NATO Mark Rutte a subliniat luni, la Bruxelles, în Parlamentul European, unde a venit să răspundă întrebărilor eurodeputaţilor, că Europa este incapabilă să se apere singură, fără ajutorul Statelor Unite. ”Dacă cineva încă mai crede, aici, că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblul său se pot apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu putem, avem nevoie unii de ceilalţi”, a subliniat Rutte.

Declarația lui Rutte este brutal de onestă: Azi, Europa nu se poate apăra singură fără Statele Unite. Știam asta, nu e o noutate. Nu este un mesaj confortabil pentru “fanii” europeni ai lui Trump și nici pentru cei care susțin autonomia europeană. Este realitatea dură a zilei de azi.

Reacțiile de la București la invitația lui Trump de a participa în “Consiliul pentru Pace”, le aveți mai jos, sunt cele tipice politicii externe a Bucureștiului din ultimii ani: “analizăm”, “așteptăm clarificări”, “discutăm cu partenerii europeni”. Poate facem o comisie. Eventual o analiză SWOT.

În timp ce România “analizează”, alții “acționează”. Iar noi s-ar putea să rămânem spectatorii care “analizează”. Ca niște chibiți din Cișmigiu, comentând partida de pe bancă.

Invocarea costurilor e un argument interesant. Însă: - Pentru securitatea națională, costurile sunt inevitabile, mai ales în contextul războiului din Ucraina. - De plătit plătim oricum. Multe miliarde. Întrebarea nu este dacă plătim, ci pentru ce plătim și ce obținem în schimb: protecție, în primul rând, apoi acces la decizii, proiecte strategice, investiții și poate un rol mai important regional. Să fim acolo, real, lângă Polonia și Turcia. - Anul trecut am plătit 10 miliarde de euro doar dobânzi la împrumuturi. Anul ăsta vom plăti mai mult. Trump a cerut un miliard de dolari pentru a sta la masă cu SUA.

Dacă citiți declarațiile oficiale de mai jos, singurul care verbalizează corect miza este ministrul Energiei, care spune clar că trebuie să fim la masă, pentru că abordarea actuală a administrației SUA este una pragmatică: ori ești cu noi, ori nu contezi.

România are de ales între a fi la masă sau în meniu. A „mai analiza” nu este o strategie. Este doar amânarea unei decizii care, dacă nu este luată de noi, va fi luată fără noi. Întrebarea este cine își asumă amânarea. Probabil nimeni. Și cine va deconta consecințele. Cel mai probabil, noi toți.

Mai jos aveți declarațiile pe subiect ale președintelui, ale ministrului de Externe, ale premierului, ale președintelui PSD și ale ministrului Energiei.

1. Președintele Nicușor Dan a declarat că invitarea României în Consiliul pentru Pace „nu este o chestiune simplă”, el arătând că este vorba despre o cartă „care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză”.

2. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat că invitația lui Donald Trump pentru „Consiliul Păcii” a fost primită „cu bucurie” de Nicușor Dan. Ea a spus că „sunt două componente în ceea ce privește pașii viitori”: una ține de „board-ul pentru pace, pentru asigurarea pașilor viitori din procesul de pace din Fâșia Gaza”, iar cealaltă este „o componentă juridică mai extinsă, care, în acest moment, are nevoie de clarificări din partea SUA”.

3. Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace, iar în privinţa taxei de un miliard de dolari el a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional.

4. Sorin Grindeanu este de părere că România ar trebui să devină parte a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și consideră că pentru asigurarea securității naționale „niciodată costurile nu sunt prea mari”.

5. Bogdan Ivan, ministrul Energiei: ”Eu cred foarte mult că e important să putem să fim parte din cele mai importante alianţe ale momentului astăzi la nivel mondial. Cred foarte mult că este oportun acest lucru pentru România şi cred că e o perioadă în care se redesenează viitorul omenirii, pentru cel puţin 50 de ani”. Ministrul social-democrat crede că ”anumite state care astăzi sunt lideri la nivel mondial în etapa următoare nu o să mai fie lideri, dar acest lucru deschide oportunitatea a unor ţări de mărime medie, cum este România, poziţionate în zone strategice, cum suntem noi astăzi (…) să devină unul dintre cele mai importante şi relevante state din punct de vedere economic şi politic, în regiunea Mării Negre şi a Europei centrale şi de est. Dar acest lucru poţi să-l faci dacă eşti la masă. Dacă eştii la masa deciziilor, dacă îţi spui foarte clar şi răsplicat interesele pe care le ai şi, de obicei, actuala abordare a administraţiei SUA este una foarte pragmatică - sau eşti cu noi, sau nu contezi”, a adăugat Ivan.

Orlando Nicoară