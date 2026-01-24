Liber la Taiwan!
Postat la: 24.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Noua strategie de apărare a SUA nu menționează Taiwanul, descrie importanța Europei ca fiind în scădere și consideră Rusia o amenințare gestionabilă pentru țările estice din NATO.
Pentagonul a publicat vineri seară o strategie (National Defence Strategy - NDS) mult așteptată care prioritizează teritoriul național al SUA și emisfera vestică, marcând o schimbare radicală față de administrațiile anterioare.
Documentul nu menționează deloc Taiwanul, considerat cel mai probabil punct de declanșare a unui conflict între SUA și China. Noul plan de apărare descrie abordarea față de China ca fiind una de „forță, nu confruntare", cu accent pe descurajare, alianțe și menținerea avantajului militar, fără a indica o strategie explicit confruntațională.
Planul Pentagonului, spre deosebire de Strategia Națională de Securitate publicată luna trecută, nu se concentrează puternic pe Europa și nu descrie continentul ca aflându-se într-un „declin civilizațional". Totuși, subliniază ceea ce administrația percepe ca fiind importanța în scădere a Europei.
„Deși Europa rămâne importantă, ea deține o pondere mai mică și în scădere din puterea economică globală", se arată în strategie. „Deși suntem și vom rămâne angajați în Europa, trebuie și vom prioritiza apărarea teritoriului național al SUA și descurajarea Chinei."
Strategia cere acordarea de atenție „intereselor practice" ale publicului american și abandonarea „strategiilor grandioase".
Prima administrație Trump a plasat China în centrul strategiei de apărare din 2018, ca cea mai mare amenințare la adresa securității SUA, poziție reiterată ulterior în strategia din 2022 a administrației Biden.
În schimb, strategia din 2026 evidențiază menținerea accentului SUA pe diplomația cu China, în paralel cu „construirea unei apărări solide de tip denial" în Pacific pentru a descuraja un potențial conflict. Documentul nu precizează ce active militare ar putea fi dislocate în regiune.
Documentul apare la o lună după publicarea Strategiei Naționale de Securitate, care a prioritizat emisfera vestică, despre care NDS afirmă că ar contribui la combaterea narco-terorismului, precum și la asigurarea accesului la Groenlanda, Golful Mexic și Canalul Panama. NDS susține că, dacă China ar domina regiunea Indo-Pacific, ar putea „bloca efectiv accesul americanilor la centrul de greutate al economiei mondiale". Strategia îndeamnă, de asemenea, aliații să își intensifice contribuțiile la apărarea colectivă în regiune.
Documentul arată că SUA vor „construi o apărare solidă de tip denial de-a lungul primului lanț de insule", zonă care se întinde din Japonia, trece pe lângă Taiwan și Filipine și ajunge până la Borneo și Peninsula Malaya.
Strategia afirmă că Trump urmărește „o pace stabilă, comerț echitabil și relații respectuoase cu China", dar dintr-o „poziție de forță". Pentagonul va extinde, totodată, canalele de comunicare cu armata chineză pentru a sprijini „stabilitatea strategică" cu Beijingul.
NDS precizează că SUA nu urmăresc să domine, să sufoce sau să umilească China. „Obiectivul nostru este simplu: să împiedicăm pe oricine, inclusiv China, să ne poată domina pe noi sau pe aliații noștri." Washingtonul își propune să creeze condițiile militare pentru „un echilibru de putere în Indo-Pacific care să permită o pace stabilă".
Documentul susține că SUA nu vor mai fi distrase de „intervenționism, războaie fără sfârșit, schimbări de regim și construcție de națiuni".
Strategia afirmă că Rusia va rămâne „o amenințare persistentă, dar gestionabilă pentru membrii estici ai NATO, pe termen previzibil".
În privința Orientului Mijlociu, documentul arată că Iranul rămâne cea mai mare amenințare, fiind „hotărât să își reconstituie forțele militare convenționale" și putând încerca din nou să dezvolte arme nucleare. Numind Israelul un „aliat-model", Pentagonul afirmă că aliații și partenerii SUA din regiune ar trebui să poarte cea mai mare parte a poverii în combaterea Iranului, dar că Washingtonul poate lua „acțiuni concentrate și decisive" dacă este necesar.
Potrivit strategiei, Pentagonul va crea „opțiuni credibile" pentru a garanta accesul militar și comercial la Groenlanda, Golful Mexic și Canalul Panama, susținând că influența adversarilor a crescut în aceste zone.
Strategia notează că SUA vor colabora „cu bună-credință" cu Canada și cu țările din America Latină, dar avertizează că Pentagonul este „pregătit să ia acțiuni concentrate și decisive" unilateral dacă aceste state nu „își vor face partea lor pentru a apăra interesele noastre comune" în emisfera vestică.
Orlando Nicoară
-
Text doar pentru cei interesați!
În afara de discursul Președintelui Donald J. Trump, pe mine personal nu m-a interesat decat ce a avut de spus ide ...
-
Davos 2026 și sfârșitul unei ordini comode
S-a incheiat Davos 2026. Nu a fost un forum economic obișnuit, ci un moment de recalibrare geopolitica, in care s-au con ...
-
15 declarații adunate de la Davos: Premierul Belgiei e genial, iar aia cu analiza SWOT e de pus în ramă. +1 pentru Musk
În loc de introducere: „Davos este adunarea celor care au creat problemele, le-au negat, i-au atacat pe cei ...
-
Maia Sandu nu a susținut niciodată unirea cu România
Nu știu de ce s-au entuziasmat unii dupa declarațiile, de acum cateva zile, ale Maiei Sandu cu privire la unire. Președi ...
-
Tai Chi Chuan? Nu, Bolojan!
Bolojan a descoperit secretul economiei moderne: daca tai suficient, la un moment dat nu mai ramane nimic de stricat. E ...
-
Trump nu-și permite să piardă
Trump n-a cedat ca sa renunțe. A cedat ca sa revina cu o noua abordare. Se bucura unii prematur, crezand ca „Trump ...
-
Despre „spiritul de la Davos" și despre ce nu va stârni interesul legacy media și al influencerilor progresiști
Marile corporații nu se mai bazeaza azi pe inovație, pe calitate și pe productivitate (tot ce cumparam a devenit chinez ...
-
Dacă e cineva de blamat pentru eșecul României la Davos, consilierul Marius Lazurca este acela
Absența lui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos se datoreaza explicit șefului Departamentului de Poli ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (III)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Groenlanda și Mare Nostrum
Geopolitica ne invața ca imperiile thalassocratice se construiesc in jurul marilor și oceanelor. Proiecția centrata pe P ...
-
România nu mai poate menține această naivitate strategică
Putem visa in continuare. Nostalgici dupa o lume care nu mai este. Și care nici nu va mai fi. O lume utopic impachetata, ...
-
Ar fi știrea începutului de an...
Guvernul ne-a strans cureaua atat de mult incat a reușit sa inchida anul cu un deficit mai mic cu 15 miliarde lei. Care ...
-
Nicușor cel fără de țară nu merge la Davos
Multa lume (mult prea multa) protesteaza pe unde se poate ca Nicușor Dan, președintele ilegitim (in acest sens, un preșe ...
-
Istoria nu îi respectă pe cei morali
Am spus-o prima data in 2022, intr-un talk-show de noapte, la o stație de nișa. Îl prezentam. Am spus atunci, clar ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
-
Ursula „fata lui tata" von der Leyen (Albrecht). Plagiatoarea care conduce Comisia Europeană
Ursula Gertrud Albrecht s-a nascut in 1958 la Bruxelles, in familia unuia dintre primii funcționari europeni de rang ina ...
-
Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
Anul 2025 a fost un an record pentru turism in Uniunea Europeana: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care ...
-
Maia știe: Perspectiva aderării Moldovei la UE se amână pe termen nedeterminat
Maia Sandu a declarat ca ar vota in favoarea unirii cu Romania la un eventual referendum, in condițiile in care devine d ...
-
"666" și Statul de drept
În Apocalipsa ni se spune ca „666" este numarul Anticristului. Textul precizeaza insa ceva esențial: „ ...
-
Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană!
27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decat ...
-
Vinovați de Eminescu
Se spune ca inima omului are trei batai simultane: cea a cordului, a inimii biologice, cea a sufletului nostru și, in sf ...
-
Lovitura de palat USR-Ursula!
Am intrebat ieri Reprezentanța Permanenta a Romaniei din Bruxelles daca a existat un vot la nivel ministerial, in Consil ...
-
Menșevicii de la Chișinău
Sa vedem cum s-a facut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinau era o grupare de menșevici care dețineau pute ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (I)
Curtea Constituționala a amanat pe vineri, 16 ianuarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neconstituționalitate ...
-
USR în zodia inconștienței
Ianuarie 2026 incepe cu un USR in prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, da consemn la COREPER ca Romania sa s ...
-
Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Nepoții și loialiștii suprima competența. Daca ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie sa te pricepi la ceva anume. Invoci ...
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu